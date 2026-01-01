টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাকক বিশ্বমুখী কৰাৰ প্ৰয়াস এজন অসমীয়াৰ

টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাকক বিশ্বমুখী কৰাৰ প্ৰয়াস এজন অসমীয়াৰ
থাইলেণ্ড, আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, চীনত সমাদৃত হৈছে অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাক ।
Published : January 1, 2026 at 2:33 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ৬০০ বছৰ শাসন কৰা আহোমসকলৰ ধৰ্মীয় আৰু সংস্কৃতিৰ নিজস্ব পৰম্পৰা থকাৰ দৰে সাজ-পোচাকতো আছিল স্বকীয়তা । কিন্তু আধুনিকতাৰ কবলত হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে আহোমৰ সাজ-পোচাক । নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ পোচাকৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু আকুলতাৰ বাবে টাই আহোমৰ সাজ-পোচাকক বিশ্বমুখী কৰাৰ চেষ্টাত ব্যস্ত হৈ পৰিল এজন অসমীয়া । পোচাকৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু পৰম্পৰাগত পোচাকৰ বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই আজি স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে ডিব্ৰুগড়ৰ হৰ্ষজিত সন্দিকৈ ওৰফে জানচাই ।
বিহু, সভা-সমিতি, অনুষ্ঠানত নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ পোচাক পিন্ধিবলৈ বিচাৰি নোপোৱা কথাটোৱে নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটাইছিল ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাইৰ প্ৰয়াত গুণীন সন্দিকৈ আৰু হেমপ্ৰভা সন্দিকৈৰ পুত্ৰ হৰ্ষজিত সন্দিকৈৰ । হেৰাই যাব ধৰা জনগোষ্ঠীটোৰ সাজ-পোচাক পুনৰ উদ্ধাৰ আৰু ব্যৱহাৰৰ বাবে সহজলভ্য কৰাৰ লক্ষ্যৰে ২০১৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰে নিজেই সূতা কাটি কাপোৰ বোৱা কাম । এইদৰে এদিন ঐতিহ্যময় আহোমৰ পোছাকযোৰক লৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে জানচাই এথেনিক্স নামৰ এটা ব্ৰেণ্ড । হৰ্ষজিতৰ আহোমৰ পোচাকযোৰ বিচাৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যৰ বহু ৰাজনীতিবিদ, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আনকি বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও অৰ্ডাৰ আহে ।
থাইলেণ্ড, আমেৰিকা, ইংলেণ্ড আদিৰ দৰে বিভিন্ন দেশতো জিলিকি আছে হৰ্ষজিত ওৰফে জানচাইয়ে প্ৰস্তুত কৰা পোচাক । ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাই, বাণীপুৰ আৰু চেপনত জানচাইৰ আহোমৰ পোচাক প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগ আছে । য'ত অঞ্চলটোৰ ৫০ৰো অধিক পুৰুষ-মহিলাই কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আহোমৰ পোচাক পুনৰ উদ্ধাৰৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ হৈছিল যাত্ৰা :
টাই আহোমসকলৰ সাজ-পোচাক সমগ্ৰ বিশ্বতে চিনাকি কৰাই দিবলৈ সক্ষম হোৱা হৰ্ষজিত সন্দিকৈৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, "আহোমসকলৰ বস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ বিষয়ে আমি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ । কিন্তু বজাৰত বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ আহোমৰ সাজ-পোচাকসমূহ । সেয়ে এই সাজ-পোচাকসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ পাছতে নিজৰ বস্ত্ৰখিনি মানুহৰ মাজত সহজতে যাতে উপলব্ধ কৰিব পাৰি সেই চিন্তা কৰি ২০১৩ চনত মই এই উদ্যোগটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ।
৫০ৰো অধিক পুৰুষ-মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি :
হৰ্ষজিতে কয়, "বিগত ১৩ বছৰে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আগবাঢ়ি আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি । বৰ্তমান দুটাকৈ স্থানত ৭ খনকৈ তাঁতশাল আছে । টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ সাজ-পোচাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা সুদীৰ্ঘ ১৩ বছৰে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । বৰ্তমান এই উদ্যোগত ৫০ ৰো অধিক পুৰুষ-মহিলাই কাম কৰি আছে । ইয়াত সকলো থলুৱা পুৰুষ-মহিলাই কাম কৰি আহিছে । জানচাই এথেনিক্স নামৰ এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে ইয়াত কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰাৰ লগতে আমিও উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
মুগা আৰু এৰী সূতাৰ কাপোৰৰ সমাদৰ অধিক :
হৰ্ষজিত সন্দিকৈয়ে কয়, "জানচাই এথেনিক্স নামৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত সকলো বস্ত্ৰ বোৱা হৈছিল যদিও বৰ্তমান ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মহিলাসকলৰ চাদৰ-মেখেলা, গামোচা, টঙালি আদি প্ৰস্তুত কৰা হয় । টাই আহোমৰ সাজ-পোছাকৰ ওপৰত বিশেষকৈ কাম কৰি আছোঁ । টাই আহোমৰ সাজ-পোচাক কম্বোডিয়া, ভিয়েটনাম, ম্যানমাৰ, চীনত প্ৰায় একেই হয় । সেয়ে আমাৰ সাজ-পোচাক সেই দেশসমূহত সমাদৃত হৈছে । আমাৰ ইয়াৰ পৰা সেই ঠাইসমূহলৈ পঠিওৱা হয় । সেই দেশৰ মানুহে মুগা আৰু এৰী সূতাৰ কাপোৰ বিচাৰে । সেই দেশৰ মানুহ আহি ইয়াৰ পৰাই কাপোৰ লৈ যায় । মই নিজেই এবাৰ থাইলেণ্ড গৈছিলোঁ । খুবেই ভাল বিক্ৰী হৈছিল কাপোৰ । আমেৰিকা, লণ্ডন, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰাও ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ পৰা মুগা আৰু এৰী সূতাৰ কাপোৰ লৈ যায় ।"
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় সূতা :
এৰী আৰু মুগা সূতা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে হৰ্ষজিত সন্দিকৈয়ে । তেওঁ কয়, "এৰী আৰু মুগা সূতাৰ খোলা বিলাক সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ নিজৰ কৰ্মীয়ে সূতা কাটি কাপোৰ বোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে । কিছুমান সূতা বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হয় ।"
প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত পৰিণত হৰ্ষজিতৰ উদ্যোগ :
হৰ্ষজিতৰ উদ্যোগলৈ ইণ্টাৰ্ণশ্বীপৰ বাবে আহে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বহু বিদেশী পৰ্যটক । সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "প্ৰতিবছৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থী ইয়াত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আহে । শেহতীয়াকৈ গৱেষণাৰ বাবে আহমেদাবাদৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী আহিছে ।"
উৎফুল্লিত স্থানীয় শিপিনী :
হৰ্ষজিতৰ তাঁতশালত কৰ্মৰত এগৰাকী শিপিনীয়ে কয়, "মই ইয়াত বোৱা ৫ বছৰ মানেই হ'ল । তাঁত বৈ ঘৰখন উপকৃত হোৱাৰ লগতে ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাকো পঢ়ুৱাব পাৰিছো । মুগা, টচৰ গামোচা, চেলেং, কছাৰী, আহোমৰ গামোচা সকলোবোৰেই বোৱা হয় । আমি ইয়াত প্ৰায় ৫০ গৰাকী নিয়োজিত হৈ আছোঁ । বহু দূৰ-দূৰণিৰ তথা আমেৰিকাৰ পৰাও মানুহ আহি তচৰ কাপোৰ, চেলেঙৰ পৰা আদি কৰি মুগা কাপোৰ ক্ৰয় কৰি নিয়ে । ইয়াৰ দ্বাৰা বহু মহিলা স্বাৱলম্বী হৈছে ।
নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ :
হৰ্ষজিতৰ তাঁতশাল কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ সমাজকৰ্মী ৰঞ্জিত বৰুৱাই কয়, "মই তেখেতৰ কথা শুনি আছিলোঁ । হৰ্ষজিত সন্দিকৈয়ে ২০১৩ চনৰ পৰাই বহু পৰিশ্ৰম কৰিছে । আমাৰ হেৰাই যাব ধৰা আপুৰুগীয়া সাজ-পোচাকসমূহ তেওঁ জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে । তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা শলাগ ল'বলগীয়া । তেওঁ এই অনুষ্ঠান আগবঢ়াই নিয়ক । ইয়াত বহু মহিলা-পুৰুষক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে নতুন প্ৰজন্মক তাঁতশালৰ বিদ্যা দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
সম্প্ৰতি চাকৰিৰ সন্ধানত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা যুৱক-যুৱতীৰ বাবে এতিয়া প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ হৰ্ষজিত সন্দিকৈ । কাৰণ তেওঁ কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাই নহয়, ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত অৱদান আগবঢ়াইছে, নিবনুৱাক সংস্থাপন দিছে, অসমক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
