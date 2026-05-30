লাভ জেহাদ ! এজন যুৱকে পলুৱাই নিলে দুগৰাকী বোৱাৰীক
চামচুদ্দিনে কেৱল এগৰাকী মহিলাকে নহয়, তেওঁৰ আত্মীয় আন এগৰাকী মহিলাকো একেলগে পলুৱাই আনে ।
Published : May 30, 2026 at 10:07 AM IST
মঙলদৈ: ৰাজ্যত ইউচিচি-ৰ চৰ্চাৰ মাজতেই মঙলদৈত পোহৰলৈ আহিল ‘লাভ জেহাদ’ৰ ঘটনা । দুগৰাকীকৈ হিন্দু বোৱাৰীক লগত লৈ পলায়ন কৰা যুৱক পৰিল মঙলদৈ আৰক্ষীৰ জালত ।
মঙলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বাঘপৰি এলেকাৰ চামচুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰেমৰ জালত পৰিছিল নগাঁও জাজৰিৰ ১৯ বছৰীয়া এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা । মহিলাগৰাকীৰ আছে এটি সাতমহীয়া সন্তানো ।
চামচুদ্দিনে কেৱল সেইগৰাকী মহিলাকে নহয়, আন এগৰাকী মহিলাকো লগত লৈ পলায়ন কৰে । দুয়োগৰাকী মহিলা সম্পৰ্কীয় । দুই মহিলাক লৈ পলাই অহাৰ সময়তে মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা চামচুদ্দিনক হাতে-লোটে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান চামচুদ্দিন আহমেদৰ লগতে উদ্ধাৰ হোৱা মহিলা দুগৰাকীকো মঙলদৈ থানাত ৰাখি আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে, ১৯ বছৰীয়া মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হোৱাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মাতৃয়ে নগাঁও আৰক্ষী থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ পাই তেওঁ উপস্থিত হয় মঙলদৈ থানাত । ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়,"আজি এক সপ্তাহ হ'ল ছোৱালী দুজনী নোহোৱা হৈছে, মই নগাঁও জাজৰি থানাত ছাৰসকলক ক'লো ছোৱালী দুজনী নোহোৱা হোৱাৰ কথা । জাজৰি থানাই ক'লে ছোৱালী দুজনী ভালে আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"মঙলদৈ থানাৰ ছাৰসকলে ছোৱালী দুজনী আৰু ল'ৰা এজনক পালে । ছোৱালী দুজনী আৰু ল'ৰাজনক থানাত ৰাখি মোৰ ছোৱালীজনীৰ জৰিয়তে মোলৈ খবৰ পৰিয়ালে । ল'ৰাটো মই চিনি নাপাওঁ । মিঞা নে মুছলমান নাজানোঁ । মোৰ ছোৱালীজনীৰ সাতমহীয়া সন্তান এটা আছে । কেচুৱাটো এৰি থৈ দুয়োজনী পলাই আহিছে ।"