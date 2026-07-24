পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহোতেই বজ্ৰপাতত অকাল মৃত্যু যুৱকৰ, আহত মাতৃ
বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি হঠাৎ অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণৰ সময়ত বজ্ৰপাতৰ ফলত অকাল মৃত্যুক সাবটি ল’বলগীয়া হয় ২২ বছৰীয়া যুৱকজনে ।
Published : July 24, 2026 at 10:44 AM IST
সোণাপুৰ: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী সোণাপুৰত সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক শোকাৱহ ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি হঠাৎ অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণৰ সময়ত হোৱা বজ্ৰপাতৰ ফলত অকাল মৃত্যুক সাবটি ল’বলগীয়া হৈছে এজন ২২ বছৰীয়া যুৱকে । আনহাতে, এই একেটা বজ্ৰপাততে যুৱকজনৰ মাতৃও গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
মৃত যুৱকজন সোণাপুৰৰ ২ নং আপৰীকুলাৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া কমলা তুমুঙৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ উৎপল তুমুং । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি উৎপলে মাতৃ কণিকা ৰাহাঙৰ সৈতে খেতিপথাৰৰ কাম সামৰি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল । কিন্তু ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে হঠাতে প্ৰচণ্ড শব্দৰে বজ্ৰ পৰে । এই বজ্ৰপাতৰ প্ৰচণ্ড আঘাতত উৎপল তুমুঙৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটে । আনহাতে, পুত্ৰৰ কাষতে থকা মাতৃ কণিকা ৰাহাং গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আঘাতপ্ৰাপ্ত মাতৃগৰাকীক লগে লগে সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । সম্প্ৰতি তেওঁ চিকিৎসালয়খনতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, মৃত উৎপল তুমুঙে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চলিত বৰ্ষতে সফলতাৰে স্নাতক উত্তীৰ্ণ হৈছিল । ভৱিষ্যতে এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন বুকুৰ ভিতৰত পুহি ৰখা উৎপলে অতি নিষ্ঠাৰে অসম প্ৰশাসনিক সেৱা (APSC) পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল । এজন শান্ত, মেধাৱী তথা উদীয়মান যুৱকৰ এনেদৰে হঠাৎ ঘটা অকাল মৃত্যুত সমগ্ৰ সোণাপুৰ অঞ্চলটোতে গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
ইফালে, অকালতে জীৱন নাট সামৰা উৎপল তুমুঙৰ এই মৃত্যুত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সংন্থাই গভীৰ দুখ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰিছে । সংগঠনটোৰ তৰফৰ পৰা শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহত মাতৃগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে বিষয়ববীয়াসকলে ।
আনহাতে, বাৰিষা বতৰত খেতি-পথাৰৰ কামলৈ যোৱা লোকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মৃত উৎপলৰ পিতৃ তথা গাঁওবুঢ়া কমলা তুমুঙে ৷ তেওঁ কয় যে পথাৰৰ কামলৈ যোৱা লোকসকল এনেকুৱা প্ৰতিকুল বতৰত সাৱধান হোৱা উচিত, যাতে বজ্ৰপাতৰ দৰে ঘটনাত কোনেও অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় ৷
লগতে পঢ়ক: নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে