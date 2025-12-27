চিয়াং নৈৰ পাৰত নীৰৱে চলিছে সেউজ বিপ্লৱ: পথাৰ ভৰিছে আলু-গোমধান-সৰিয়হ-তিল-মাকৈৰে

চিয়াং নৈৰ পাৰত নীৰৱে চলিছে সেউজ বিপ্লৱ: পথাৰ ভৰিছে আলু-গোমধান-সৰিয়হ-তিল-মাকৈৰে
১০০ বিঘা ভূমিত আলুৰ খেতি, ৪০০ বিঘা ভূমিত বতৰৰ ফচল, স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য নিদৰ্শন । নিজৰ লগতে আন দহজনকো দিছে সংস্থাপন ।
Published : December 27, 2025 at 3:32 PM IST
জোনাই: লাহে লাহে যেন অসমত গঢ়ি উঠিছে এক কৰ্মসংস্কৃতি । বৰ্তমান যদিও সকলোৱে এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আশা কৰে তথাপিও কৃষিকাৰ্যৰ জৰিয়তে পেটৰ ভাতমুঠি মোকলোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বহু যুৱক-যুৱতীয়ে । তেনে এজন শিক্ষিত যুৱক হেমন্ত টায়ে । চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশাপালি নাথাকি হেমন্ত নামি পৰিছে কৃষিকৰ্মত ।
কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তেও যে স্ব-নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰে ইয়াৰ সুন্দৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জোনাই সমজিলাৰ অন্তৰ্গত ঐৰামঘাটৰ আদৰ্শ যুৱ খেতিয়ক হেমন্ত টায়েই ৷ আদৰ্শ যুৱ খেতিয়ক হেমন্ত টায়েই যোৱা প্ৰায় দুই দশক ধৰি চিয়াং নৈৰ পাৰত নীৰৱে চলাই আহিছে সেউজ বিপ্লৱ ৷ ঐৰামঘাট অঞ্চলৰ অন্যতম আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে জনাজাত হেমন্ত টায়েই এইবছৰ প্ৰায় ১০০ বিঘা ভূমিত কৰিছে আলুৰ খেতি ৷
তেনেদৰে আলুৰ লগতে প্ৰায় ৪০০ বিঘা ভূমিত কৰিছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো তিল, মাকৈ আদিৰ খেতি ৷ আদৰ্শ খেতিয়ক হেমন্ত টায়েই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি প্ৰতি বছৰে আলু, গোমধান, সৰিয়হ আদিৰ খেতিৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰায় ২০-৩০ লাখৰো অধিক টকা ৷
জানিব পৰা মতে আদৰ্শ খেতিয়ক হেমন্ত টায়েৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় দহজনৰো অধিক নিবনুৱা যুৱকে কৃষিকৰ্মত জড়িত হৈ সক্ষম হৈছে স্বাৱলম্বী হ’বলৈ ৷ আদৰ্শ খেতিয়ক হেমন্ত টায়েৰ খেতিৰ পৰা উৎপাদিত আলুবোৰ জোনাইৰ লগতে ধেমাজি, চিলাপথাৰ তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ ট্ৰাকে ট্ৰকে ৰপ্তানি হয় ৷ ২০০৫ চনৰ পৰা পঞ্জাৱৰ আলুৰ বীজেৰে খেতি কৰি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে তেওঁ ।
হেমন্ত টায়েই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এই বছৰ আলু খেতিৰ উৎপাদন সন্তোষজনক হৈছে যদিও উৎপাদিত আলুৰ উচিৎ মূল্য নোপোৱাত হতাশাত ভুগিছে খেতিয়ক ৰাইজে ৷ তেওঁ চলাই অহা সেউজ বিপ্লৱ সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ আগত আৰু কয়, "২০০৫ ৰ পৰা এই খেতি কৰিছোঁ । এতিয়া আলুৰ দাম বহুত কমি গ'ল । আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজ বহুত হতাশ, বহুত দুখ । বীজখিনি আমি পঞ্জাৱৰ পৰা আনিছোঁ, উৎপাদনো যথেষ্ট ভাল হৈছে । দামটো নোপোৱাত আমাৰ বেয়া লাগিছে ।"