ETV Bharat / state

জুবিনবিহীন এটা বছৰ : এইমাত্ৰ যেন সোণাপুৰৰ মঞ্চত উঠিব জুবিন... গাই যাব ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গীত... !

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, হাৰ্টথ্ৰবক বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ জনতা আহিছে সোণাপুৰলৈ ৷ জানোচা জুবিনক বিচাৰি পায়েই... !

A year after Zubeen Garg's death, fans gather at Sonapur Memorial to remember singer
অসমবাসী ঢাপলি মেলিছে সোণাপুৰলৈ বুলি... (ETV Bharat Assam)
author img

By ANI

Published : September 19, 2026 at 3:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অগণন মানুহ ৷ সকলো মাথো আহিছে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ ৷ কাৰণ জুবিন ক্ষেত্ৰত আছে অসমীয়াৰ প্ৰাণ, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ৷ এনে লাগিছে আৰু কিছু ক্ষণ বাকী ! কিছু সময়ৰ পাছতে যেন সোণাপুৰৰ মঞ্চত উঠিব জুবিন ! মঞ্চত উঠিয়েই যেন কৈ যাব বহু কথা, তাৰ পাছত গাই যাব এটাৰ পাছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত... ৷

মায়াবিনী, ৰৈ ৰৈ বিনালে আৰু যে কত কি গান... ৷ অসমবাসীৰ আজি লক্ষ্য স্থান সোণাপুৰ ৷ জানোচা দেৰিয়েই হৈছে, জুবিন উঠিলেই নেকি মঞ্চত ! সমুখৰ পৰা মানুহজনক চাই চাই গান শুনি যাম ৷ উফ্ ! কিযে মনৰ ভাব !

কাহানিও জুবিন ঘূৰি নাহে, অসমবাসীক কন্দুৱাই এটা বছৰৰ পূৰ্বেই গ’লগৈ জুবিন ৷ আজি জুবিন গাৰ্গৰ বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ ৷ শুনিবলৈ অচহুৱা যেন লাগিলেও এয়াই প্ৰকৃত সত্য ৷ লাহে লাহে অসমবাসীয়েও মানি লৈছে এই সত্যটো ৷ কিন্তু মনৰ পৰা কেতিয়াও কোনেৱে আজিও মানি ল’ব পৰা নাই যে জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই ৷

A year after Zubeen Garg's death, fans gather at Sonapur Memorial to remember singer
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, হাৰ্টথ্ৰবক বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ জনতা আহিছে সোণাপুৰলৈ (ETV Bharat Assam)

এটা বছৰৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা ঠাইডোখৰ, সোণাপুৰত তেওঁ অন্তিত শয়নত আছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ অকণমান সান্নিধ্য বিচাৰি অগণন লোক সোণাপুৰৰ সেই ঠাইডোখৰ, যাক বৰ্তমান জুবিন ক্ষেত্ৰ বুলি জনা যায়, তালৈ আহিছে ৷

জুবিন গাৰ্গৰ বছৰেকীয়া অনুষ্ঠান যদিও ই কিছু ব্যতিক্ৰম ৷ শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৷ দল-সংগঠনৰ পৰা আদি কৰি ৰাজনৈতিক নেতা, সৰু-বৰ সকলো মানুহ আহিছে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ ৷ সকলোৰে চকুত চকুলো, মুখত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত ৷

A year after Zubeen Garg's death, fans gather at Sonapur Memorial to remember singer
জুবিনবিহীন এটা বছৰ (File photo : ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল সোণাপুৰত থকা স্মৃতিসৌধত অনুৰাগী, পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু শিল্পীৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকল সমবেত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ কিছু জনপ্ৰিয় গীত গাই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠুগৰাকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কয় যে জুবিনৰ চিন্তা, জুবিনৰ সৃষ্টি, জুবিনৰ কণ্ঠ আৰু অসমক মনে প্ৰাণে ভাল পাই কৰা কৰ্মৰাজি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সদায় জীপাল হৈ থাকিব ৷ তেওঁ আৰু কয়, ‘‘সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৰ এটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ৷ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব ।’’

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, ‘‘আজিৰ দিনটোতে জুবিন গাৰ্গৰ দেহাৱসান ঘটিছিল... তেওঁৰ কৰ্মৰাজি সমগ্ৰ অসমতে স্মৰণীয় হৈ থাকিব । ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই নিশ্চয় জানে যে জুবিন গাৰ্গ নামৰ এজন শিল্পী আছিল যিয়ে অসমত গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰৰ প্ৰতিবাদৰ মাধ্যম হিচাপে নিজৰ বিহুৰ মঞ্চখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।’’

উৎপল শৰ্মাই আৰু কয়, "ক’ভিডৰ সময়ত যেতিয়া মানুহে বাহিৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছিল, তেতিয়া জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ এটা ঘৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আগবঢ়াইছিল । জুবিন গাৰ্গৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু মানৱীয় মনোভাৱক আগুৱাই নিব লাগিব আৰু আমি নিশ্চিত যে অনাগত সময়ত, যুগ যুগ ধৰি অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু নৱ প্ৰজন্মই তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰ, তেওঁৰ কলা আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিক উদযাপন কৰিব ।’’

ইফালে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জৰিয়তেও তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচী শনিবাৰে সামৰণি পৰিব ।

A year after Zubeen Garg's death, fans gather at Sonapur Memorial to remember singer
জুবিনবিহীন এটা বছৰ (File photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ ছিংগাপুৰৰলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ৷ কিন্তু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ এদিন পূৰ্বেই এক অনাকাংক্ষিত ঘটনাত ২০২৫ চনৰ ১৯ ​​ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হয় ।

গায়ক, সুৰকাৰ আৰু সংগীতজ্ঞ হিচাপে পৰিচিত প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গে কেইবাটাও ভাষাত হাজাৰ হাজাৰ গীত গাইছিল ৷ ২০০৬ চনত কংগনা ৰনৌত অভিনীত হিন্দী ছবি ‘গেংষ্টাৰ’ৰ “য়া আলী” গীতটোৰে তেওঁ অসমৰ বাহিৰত বহুলভাৱে পৰিচিত হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক : চিতাৰ জুয়ে ধোঁৱাময় কৰা শ্মশান যেতিয়া মন্দিৰ হয়...

লগতে পঢ়ক : ন্যায় নোপোৱালৈকে ৰাইজ ক্ষান্ত নহয়: জুবিন দিৱসত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই আছুৰ সকীয়নি

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটৰ জয়ন্ত বৰপাত্ৰৰ ঘৰখন ! য’ত চিগাৰেটৰ বাকচৰ পিঠিতে জুবিনে টুকি ৰাখিছিল কথা-সুৰ

লগতে পঢ়ক : সৰ্বত্ৰ জুবিন, সীমাৰ পৰিধি ভেদি সকলোৰে স্মৰণ প্ৰাণৰ শিল্পীক

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জুবিনবিহীন এটা বছৰ
জুবিন গাৰ্গক ন্যায়
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.