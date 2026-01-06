ETV Bharat / state

কলগছ কেৱল ভাতৰ লগত নহয়, বনাই খাব পাৰিব চাহ-পকৰি

মহানগৰীৰ পদপথৰ এখন বিপণিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । নুনমাটিলৈ আহিলে আপুনি জুতি ল'ব পাৰিব কলগছৰ চাহৰ পৰা কলগছৰ পকৰিলৈ ।

A women making tea and snaks from Banana Tree in Noonmati
কলগছৰ পৰা চাহ-পকৰি তৈয়াৰ কৰি মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: প্ৰাচীন কালৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰ্মীয় পূজা-পাৰ্বণ, বিবাহ আদিত কলগছৰ পাত, ফল আদি সকলো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । তদুপৰি কলৰ খাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলফুল, পচলা আদি পৰম্পৰাগতভাৱে অসমীয়া খাদ্যত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী মহিলাই কলগছৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

কোনেও নভবা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বিচাৰি উলিয়াইছে নলবাৰীৰ সুমন তালুকদাৰ নামৰ উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে । তেওঁ কলগছৰ চাহ, কলগছৰ‌ পকৰা, কলফুলৰ পিঠা, লাড়ু, চাটনি, ইডলি পিঠা, পাতে বন্ধা পিঠা আদি বিক্ৰী কৰি আহিছে ।

ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে কিয় আৰম্ভ কৰিলে এই ব্যৱসায়

নলবাৰীৰ বোৱাৰী সুমন তালুকদাৰে স্বামীৰ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীৰ পূৱ জ্যোতি নগৰত বাস কৰে । নতুন নতুন খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ চখ থকা সুমনে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে শহুৰৰ ঘৰত কলগছ, কলফুল আৰু কলৰ পৰা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছিল । ঘৰত খোৱাৰ লগতে ওচৰ-চুবুৰীয়াক ভগাই দিছিল । ওচৰ-চুবুৰীয়াই তেওঁ বনোৱা কলগছৰ পকৰা, কলফুলৰ পিঠা, লাড়ু খাই ভাল পাইছিল ।

A women making tea and snaks from Banana Tree in Noonmati
কলগছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চাহ আৰু অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

সেয়েহে তেওঁ মহানগৰীত কলগছৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকান দিয়াৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিলে । কিয়নো এনে মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত স্বামীৰ উপাৰ্জনেৰে পৰিয়ালটো নচলে । সেই চিন্তা মতেই এবছৰ পূৰ্বে তেওঁ মহানগৰীৰ নুনমাটি পদপথত দোকান আৰম্ভ কৰিছিল । সন্ধিয়া ৫.৩০ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ তেওঁ দোকানত গ্ৰাহকে কলগছৰ পকৰা, চাহ, পিঠাৰ জুতি লয় । তেওঁ এবছৰ পূৰ্বে যি আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া তেওঁ উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই ।

সুমনৰ দোকানত কলগছৰ কি কি খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা যায়

এই সন্দৰ্ভত সুমন তালুকদাৰে কয়, ‘‘মোৰ বিপণিত কলগছৰ পৰা বনোৱা ৬-৭ বিধ খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা যায় । কলগছৰ চাহ, কলগছৰ‌ পকৰা, কলফুলৰ পিঠা, লাড়ু, চাটনি, ইডলি পিঠা, পাতে বন্ধা পিঠা আদি । প্ৰতিবিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ১০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰো । সকলোতকৈ পকৰি আৰু কলগছৰ চাহৰ চাহিদা অধিক । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে লক্ষীমপুৰ, ধেমাজি, যোৰহাট, দিল্লী আদিৰ গ্ৰাহকো আহিছে । আমি সকলো সামগ্ৰী কলপাত গ্ৰাহকক দিও কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ প্লেটৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ।’’

A women making tea and snaks from Banana Tree in Noonmati
কলগছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা পকৰি (ETV Bharat Assam)

কলগছৰ চাহৰ বনোৱাৰ চিন্তা কেনেকৈ আহিল মনলৈ

সুমনে কয়, ‘‘মই জুবিন দাৰ এটা ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ । কলগছৰ পানী খোৱা । তেতিয়া মই ভাবিলোঁ পানীখিনিৰে চাহ বনাবো পাৰো । তেতিয়া বনাই চালোঁ । খাবলৈ বৰ সোৱাদযুক্ত হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই কলগছৰ পৰা ওলোৱা পানীৰ চাহ বনাই বিক্ৰী কৰি আহিছোঁ ।’’

কলগছ, কলফুলবোৰ কৰ‌ পৰা সংগ্ৰহ কৰে সুমনে

উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বামুণীমৈদাম কলনী বজাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ পৰাও‌ সংগ্ৰহ কৰো কলগছবোৰ ।’’ ইফালে বিপণিখন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ কথা সুঁৱৰি সুমনে কয়, ‘‘১১০০-১২০০ টকাৰে আৰম্ভ কৰা বিপণিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ পৰিয়াল পোহপালত স্বামীক সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নলবাৰী ৰাস, মহানগৰীৰ বিভিন্ন মেলাতো বিপণি দিছো । মোক তিনিজনী মহিলাই সহায় কৰে ।’’

A women making tea and snaks from Banana Tree in Noonmati
কামত ব্যস্ত থকা সময়ত সুমন তালুকদাৰ (ETV Bharat Assam)

সুমনৰ দোকানৰ কলগছৰ খাদ্যৰ জুতি লোৱা কেইবাগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, ‘‘ইয়ালৈ মাজে মাজে আহোঁ । চাহ-পকৰা খাও আৰু ঘৰলৈও লৈ যাও । সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ পকৰি খাবলৈ আহোঁ ।’’

সম্পাদকৰ পচন্দ

