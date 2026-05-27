পদুম পুখুৰী ! বিলত নহয়, কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ এখন ছাদত পদুম ফুলিছে

পদুম পুখুৰী ! বিলত নহয়, কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ এখন ছাদত পদুম ফুলিছে
বোকাৰ পদুম পালেগৈ ঘৰৰ ছাদ । ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে কংক্ৰিটৰ ছাদখন পৰিৱৰ্তন কৰিলে সেউজ উদ্যানলৈ ।
Published : May 27, 2026 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ কংক্ৰিটৰ ব্যস্ত জীৱনৰ মাজতো প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়া স্পৰ্শৰে এখন মনোমোহা পৃথিৱী গঢ়ি তুলিছে লখৰাৰ বাসিন্দা মৈত্ৰেয়ী মহন্তই । তেওঁৰ ঘৰৰ ছাদত এতিয়া ফুলি আছে ভিন্ন ৰঙৰ আৰু ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পদুম । এবিধ-দুবিধ নহয়, প্ৰায় ১৬টা প্ৰজাতিৰ পদুমে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী ছাদ বাগিচাৰ ।
কেৱল পদুমেই নহয়, ইয়াৰ লগতে আছে ভেটফুল, মেটেকা আদি বিভিন্ন জলজ ফুলৰ লগতে বহু স্থলজ ফুল আৰু গছ-গছনি । যেন মহানগৰীৰ মাজতে এক সৰু জলাশয়কেন্দ্ৰিক প্ৰাকৃতিক উদ্যান । যাক তেওঁ নাম দিছে 'পদুম পুখুৰী'।
প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি বিশেষ টান থকা মৈত্ৰেয়ীয়ে ২০২১ চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল ছাদ বাগিচাৰ যাত্ৰা । প্ৰথমে ফুল, ফল, শাক-পাচলি আৰু বিভিন্ন ইনড'ৰ প্লাণ্টেৰে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰয়াসে পিছলৈ লাভ কৰে নতুন মাত্ৰা । ২০২৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ বাগিচাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে পদুম ফুল । তেওঁৰ এই এবছৰীয়া প্ৰচেষ্টাই এতিয়া ৰূপ লৈছে এক ব্যতিক্ৰমী পদুম উদ্যানলৈ ।
বৰ্তমান সময়ত বহু লোকেই নিজৰ ঘৰত শোভা বঢ়াবলৈ পদুম পুলি ৰোপণ কৰে । কিন্তু মৈত্ৰেয়ী মহন্তৰ ছাদ বাগিচাৰ বিশেষত্ব এয়াই যে তেওঁ একেঠাইতে ইমানবোৰ প্ৰজাতিৰ পদুমৰ সংৰক্ষণ আৰু লালন-পালন কৰে । প্ৰতিটো টাব, প্ৰতিটো ফুলৰ আঁৰত লুকাই আছে তেওঁৰ যত্ন, ধৈৰ্য আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি অফুৰন্ত ভালপোৱা ।
তেওঁৰ বাগিচাত আছে ৰেড ফিলিপ পদুম, পিংক ইডেন, কিউ ২০১, কিউ ১৭০, পচপৰাচ পাৰ্পল, নিউ ষ্টাৰ পদুম, টামাছা, মিংলু, অক্টোপাছ পদুম, লিটিল ৰেইন, হোৱাইট চোৱাইন, ফাষ্ট ফালকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰজাতি ।
পদুমৰ প্ৰতি তেওঁৰ এই হেঁপাহ কেনেদৰে জন্মিল বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "প্ৰথমতে আছিল নিঃসংগতা, যিহেতু লৰা-ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে, মোৰ স্বামীও কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে যাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ মই এখন বাগিচাৰ আৰম্ভণি কৰিলোঁ । আনহাতে যিহেতু বৰ্তমান এতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ যুগ মই দেখিলো যে বহুলোকৰ ঘৰত পদুম ফুলিছে । বিশেষকৈ কলকাতাত এই দৃশ্য তেনেই সুলভ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"তেনেদৰে বিগত বৰ্ষত মই অসমৰে এগৰাকী যুৱকৰ পৰা প্ৰথম ৬ টা প্ৰজাতিৰ পদুম আনিলোঁ । অনাৰ দুমাহৰ পাছতে যেতিয়া পদুম ফুলিল সেই আনন্দৰ মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ । তাৰ পাছত এইবাৰ সাহস কৰি কলকাতাৰ পৰা আৰু ১০ টা প্ৰজাতিৰ পদুম আনিলোঁ । সমান্তৰালভাৱে ভেট ফুলৰো ৬ টা প্ৰজাতি মোৰ তাত আছে । এইটো এনে এটা নিচা যিটো আৰম্ভ হ'লে শেষ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বাঢ়িহে গৈ থাকে ।"
বোকাৰ পদুম এতিয়া ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "হাইব্ৰীড পদুম এতিয়া মানুহৰ ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত ফুলিছে । অকণমানি টাবত অকণমান বোকা-পানীৰ সংমিশ্ৰনে পদুমৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহৰ যিটো পূৰ্ণতা দিয়ে সেইটো শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি ।"
পদুম ফুলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰে যত্ন ল'ব লাগে এই সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মহন্তই কয়, "পদুমৰ বৰ বিশেষ যত্ন মই লোৱা নাই । গোবৰৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি এটা লেয়াৰ দি তাৰ ওপৰত মাটি দি তাৰ ওপৰত পানী দি তিনি চাৰিদিন মান ৰৈ দিওঁ যাতে বোকাটো অকণমান ভাল হয় । পুখুৰীৰ বোকা মাটি পালে আৰু ভাল তেতিয়া অন্য যত্নৰ একো প্ৰয়োজন নাই । পানীখিনি সময়ে সময়ে সলনি কৰি থাকিব লাগে, লগতে পানীত এজলা দিলে আৰু ভাল হয় । পদুমক মূলতঃ ৰদ আৰু বৰষুণ লাগে ।"
তেওঁৰ বাগিচাখনৰ যত্ন কৰাত মাজে মাজে সহায় কৰে তেওঁৰ স্বামীয়েও । বৰ্তমান তেওঁ পদুমৰ পুলি বিক্রীও কৰে । প্ৰজাতি অনুসৰি ন্য়ূনতম ৫০০ টকাৰ পৰা এই প্ৰজাতিসমূহ বিক্ৰী কৰে মহন্তই । উল্লেখ্য যে, পুদমৰ ওপৰিও তেওঁৰ বিশেষ হেঁপাহ আছে অন্য গছ-গছনি বা ফুলৰ প্ৰতিটোও । তেওঁৰ ঘৰৰ ছাদত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনড'ৰ প্লাণ্ট, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জবা ফুল, চম্পা ফুলকে ধৰি ভিন্নধৰণৰ ফুল । সমান্তৰালভাৱে ছাদৰ ওপৰত আছে লিচু গছ, আম গছ, অমৰা টেঙা, মধুৰীআমকে ধৰি ভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ গছ ।
যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো সেউজীয়া আৰু সৌন্দৰ্যক আঁকোৱালি লৈ মৈত্ৰেয়ীয়ে প্ৰমাণ কৰি দিছে, ইচ্ছা থাকিলে ঘৰৰ ছাদখনকো ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি এখন সজীৱ প্ৰাকৃতিক স্বৰ্গলৈ ।