কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰি জীপাল কৰিছে নিজৰ জীৱন, উদ্যমী মহিলাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস

কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰি জীপাল কৰিছে নিজৰ জীৱন, উদ্যমী মহিলাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস
কুঁহিয়াৰ ৰস বিক্ৰী নিজৰ লগতে আন দহ গৰাকীক আগবঢ়াই নিছে উদ্যমী মহিলা । ডেৰ বছৰ পূৰ্বে বেলেগৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় ।
Published : June 4, 2026 at 10:39 PM IST
তিনিচুকীয়া: ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম । প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে যদি পথৰ কাষত গছৰ ছাঁ পোৱা যায়, সকলোৰে এখন্তেক জিৰণি ল’বলৈ মন যায় । তেনে সময়তে যদি হাতত এগিলাচ কুঁহিয়াৰ ৰস নতুবা এটা নাৰিকলৰ পানী খাবলৈ সুবিধা পোৱা যায় দেহা যেন পুনৰ সতেজ হৈ পৰে । তেনে কিছু পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ এটা বিশেষ স্থানত ।
আমাৰ প্ৰতিবেদনত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ ডিগবৈ পথৰ এক এটা বিশেষ পৰিবেশৰ কথা । মাকুম ডিগবৈ পথত অৱস্থিত বন বিভাগৰ নাহৰ ভৱনৰ সন্মুখৰ কথা । নাহৰ ভৱনৰ সন্মুখত থকা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছে প্ৰচণ্ড ৰ’দৰ মাজতো পথচাৰীক দিয়ে কিছু শীতল বতাহৰ আমেজ । সেই আমেজৰ সুবিধা লৈ মাকুমৰ ৰূপালী চেতিয়া দহোটীয়াই আজিৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিছিল কুঁহিয়াৰ ৰস বিক্ৰী কৰাৰ বিপণি ।
সাধাৰণতে তিনিচুকীয়াৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত কিছু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে কৰি আহিছে এই ব্যৱসায় । কিন্তু বহু প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি এগৰাকী থলুৱা মহিলা ৰূপালী চেতিয়া দহোটীয়াই আৰম্ভ কৰিলে কুঁহিয়াৰ ৰস বিক্ৰী কৰা এখন বিপণি ।
আৰম্ভণিতে আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে বেলেগৰ পৰা ১৫ হাজাৰ টকা ধাৰলৈ লৈ ক্ৰয় কৰিছিল এটা কুঁহিয়াৰ ৰস উলিওৱা মেচিন । তাৰ পাছত আৰু পাছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই ৰূপালী চেতিয়া দহোটীয়াই । গ্ৰাহকসকলেও ৰূপালী চেতিয়া দহোটীয়াৰ হাতৰ পৰশ পোৱা কুঁহিয়াৰ ৰসৰ পায় বিশেষ সোৱাদ, যাৰ বাবে ভিৰ হয় বহু গ্ৰাহকৰ ।
১৫ হাজাৰ টকা ধাৰলৈ লৈ এটি মেচিন ক্ৰয় কৰি বিপণি আৰম্ভ কৰাৰ পাছত এতিয়া ডেৰ বছৰত ৰূপালী চেতিয়া দহোটীয়াই ক্ৰয় কৰিলে আন তিনিটা তেনে মেচিন ৷ এটা মেচিনৰ মূল্য প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ টকা । গৰমৰ বতৰত এদিনত প্ৰায় ৮০-১০০ কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত কুঁহিয়াৰ ৰস উলিয়াই বিক্ৰী কৰে ৰূপালীয়ে ।
এটা মেচিন মাকুমত ৰূপালীয়ে নিজে চলোৱাৰ লগতে মাকুমত আন এটা চলায় ককাই-বৌয়েকে আৰু আন দুটাৰ এটা বৰডুমচা, এটা ডিগবৈত ভাড়ালৈ দি আহিছে । সমান্তৰালভাৱে প্ৰায় দহগৰাকীৰো অধিক মহিলাক ৰূপালীয়ে উৎসাহ প্ৰদান কৰি তেনে মেচিন ক্ৰয় কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে বিপণিৰ বাবে স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত ৰূপালী চেতিয়া দহোটীয়াই কয়, "মই প্ৰথমে টকাৰ অসুবিধা হোৱা বেলেগৰ পৰা ১৫ হাজাৰ টকা ধাৰলৈ লৈ মেচিনটো কিনিছিলোঁ । তাৰ পাছত এতিয়া মুঠ চাৰিটা হ’লগৈ, কিন্তু এতিয়া এটা বেয়া হৈ আছে মেৰামতি কৰিবলৈ দিছোঁ । এতিয়া যিহেতু সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে । গতিকে এজনৰ উপাৰ্জনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ অসুবিধা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জিত ধনেৰে দুটাকৈ সন্তানক হোষ্টেলত ৰাখি পঢ়াইছোঁ । এতিয়াটো সকলোৱে জানে হোষ্টেলত ৰাখি পঢ়োৱাৰ খৰচ কিমান হয় । গতিকে সকলো মহিলাই এইক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগে ৷ মহিলাসকলে কম পৰিমাণৰ উপাৰ্জন কৰিলেও স্বামীক ঘৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সকাহ দিব পৰা যায় ।"
আনহাতে, এগৰাকী গ্ৰাহকৰ লগতে স্থানীয় মহিলাই ৰূপালী চেতিয়া দহোতীয়াৰ কৰ্মৰ লগতে মহিলাগৰাকীৰ ব্যক্তিত্বক প্ৰশংসা কৰি কয়, "ৰূপালী এগৰাকী খোলা অন্তৰৰ মহিলা । নিজৰ লগতে বহু মহিলাক এইক্ষেত্ৰত সহযোগিতা তথা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । মই প্ৰায়েই ইয়াত কুঁহিয়াৰ ৰস খাওঁ । ৰূপালী বহু মহিলাৰ কাৰণে আদৰ্শ তথা সাহসৰ প্ৰতীক । ৰূপালীৰ দৰে আৰু মহিলা আগবাঢ়ি আহিব লাগে ।"