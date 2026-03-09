ETV Bharat / state

নাহৰ, নাহৰ আৰু নাহৰ... ! নাহৰৰ সৌন্দৰ্য-সুবাসে আকৰ্ষণ কৰা এখন গাঁও

ৰাস্তাৰ কাষে কাষে থকা শাৰী শাৰী নাহৰ গছৰ অপৰূপ দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰে বহুতকে । কেতিয়া, কোনে আৰু কিয় এইবোৰ ৰোপণ কৰিছিল জানো আহক ।

Nahor Village Jonaj
নাহৰৰ সৌন্দৰ্য-সুবাসে আকৰ্ষণ কৰা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)
March 9, 2026

জোনাই : চিৰসেউজ পাত, সুগন্ধিৰ বগা ফুল আৰু ঘন ছাঁৰ বাবে পৰিচিত নাহৰ অসমৰ পৰিৱেশ আৰু সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । বসন্তকালত নাহৰৰ নতুন পাতৰ ৰঙা আভা আৰু ফুলৰ সুবাসে চৌপাশৰ সৌন্দৰ্য বহুগুণে বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ সুঠাম গঠন আৰু মনোহাৰী ৰূপৰ বাবে ইয়াক অসমৰ বাট-পথৰ অন্যতম সুন্দৰ গছ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

নাহৰৰ নতুন পাতবোৰৰ তাম বৰণীয়া, পাতল সেউজীয়া, গাঢ় সেউজীয়া বৰণে আৰু অধিক সৌন্দৰ্য সৃষ্টি কৰে । যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াত ক্ৰমাৎ হেৰাই যাব ধৰিছে প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ ৷ তেনে সময়তে আজিৰ পৰা প্ৰায় ৩০ বছৰ পূৰ্বে ৰোপণ কৰা শাৰী শাৰী নাহৰ গছৰ অপৰূপ শোভাই আৱৰি ৰখা এখন গাঁৱত পোৱা যায় অনাবিল আনন্দ ৷

নাহৰ, নাহৰ আৰু নাহৰ... নাহৰৰ সৌন্দৰ্য-সুবাসে আকৰ্ষণ কৰা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰায় ১ কিলোমিটাৰৰো অধিক মূল পথটোৰ দুয়োকাষে কেৱল শাৰী শাৰী নাহৰ গছৰ অপৰূপ শোভা ৷ তদুপৰি, নাহৰ গছৰ ডাঠ ছাঁই গাঁও খনৰ বাট-পথ বা ঘৰৰ চৌহদক এক শান্তিময় আৰু শীতল পৰিৱেশ প্ৰদান কৰি আহিছে । নাহৰ গছৰ নান্দনিক শোভাই এক অনন্য পৰিৱেশৰ সূচনা কৰা এই দৃশ্য হৈছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমজিলাৰ চিমেন চাপৰিৰ এখন গাঁৱৰ ৷

৩নং চিমেন চাপৰিৰ এই গাঁৱৰ দৃশ্যই এতিয়া সকলোকে হাত বাউল দি মাতিছে । নাহৰৰ সেউজীয়া আচ্ছাদনে আৱৰি ৰখা অনন্য সুন্দৰ পথটো চাবলৈ ভিৰ কৰিছেহি অসংখ্যজনে ৷ কোনোৱে যদি মোবাইলত পথটোৰ সৌন্দৰ্য আবদ্ধ কৰিছে, কোনোৱে আকৌ শ্বুটিঙত ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য ৷ মুঠতে গাঁওখনৰ লগতে পথটোৰ সৌন্দৰ্যই মুগ্ধ কৰিছে সকলোকে ৷

Nahor Village Jonaj
নাহৰ, নাহৰ আৰু নাহৰ... নাহৰৰ সৌন্দৰ্য-সুবাসে আকৰ্ষণ কৰা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

কাৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি তুলিছিল এই শাৰী শাৰী নাহৰ গছৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য

শাৰী শাৰী নাহৰৰ শোভাই জাতিষ্কাৰ এই পথছোৱা কিন্তু এদিনতে সৃষ্টি হোৱা নাই । ইয়াৰ আঁৰত আছে এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ব্যক্তি তথা শিক্ষক যোগেন গগৈৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টা ৷

প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ব্যক্তি তথা শিক্ষক যোগেন গগৈয়ে কোৱা মতে, "১৯৯৫ চনত মই যেতিয়া গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলোঁ সেইসময়ত এমাহ নহ'লে পোন্ধৰ দিনত হৈছিল গাঁওসভা । সেই সময়তে গাঁওখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে মূল পথৰ কাষে কাষে নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি সকলো গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত ৰোপণ কৰা হৈছিল । ৰোপণ কৰিছিল শাৰী শাৰীকৈ নাহৰ গছৰ পুলি ৷ পিছলৈ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজৰ পৰিচৰ্যাৰ অন্তত নাহৰ গছসমূহ ফলে-ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ এই ৰূপত সুশোভিত হৈ পৰিল ৷ এক কিলোমিটাৰৰো অধিক এই পথছোৱাত থকা শাৰী শাৰী নাহৰ গছসমূহ এতিয়া প্ৰতিপালন কৰে গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৷"

Nahor Village Jonaj
নাহৰ, নাহৰ আৰু নাহৰ... নাহৰৰ সৌন্দৰ্য-সুবাসে আকৰ্ষণ কৰা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

নিৰ্মল গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গাঁওখনে

অসম চৰকাৰৰ পৰা ধেমাজি জিলাখনৰ নিৰ্মল গাঁও হিচাপে ইতিমধ্যে স্বীকৃত লাভ কৰি বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৩নং চিমেন চাপৰি গাঁওখনে । ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমজিলাৰ মূৰ্কংচেলেক উন্নয়ন খণ্ডৰ চিমেন চাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৩নং চিমেন চাপৰি গাঁওখনক যোৱা ২০১৭ চনৰ ২৬ জানুৱাৰী তাৰিখে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ) কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ধেমাজি জিলাখনৰ 'আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁও' হিচাপে এখনি প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু নগদ ১ লাখ টকাৰে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এই গাঁৱৰ ৰাইজৰ নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতা আৰু গাঁৱৰ স্বচ্ছতাৰ মৰ্যাদা বজাই ৰখা কাৰ্য সঁচাকৈয়ে শলাগৰ পাত্ ৰ। ভৱিষ্যতেও এই পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা অটুট ৰাখিবলৈ বৰ্তমান গাঁওখনৰ উঠি অহা চামক দায়িত্ব দি গাওঁখনৰ সৌন্দৰ্য আৰু অধিক কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গাঁৱৰ ৰাইজে ।

Nahor Village Jonaj
নাহৰ, নাহৰ আৰু নাহৰ... নাহৰৰ সৌন্দৰ্য-সুবাসে আকৰ্ষণ কৰা এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন

৩নং চিমেন চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ লগতে বিবিধ চৰাই-চিৰিকটিকো আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে ৷ গাঁওখনৰ কোনো লোকেই চৰাই-চিৰিকটি নিধন নকৰে । পথৰ কাষৰ নাহৰ গছসমূহ জিলিকাই ৰাখিবৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে নিজেই উদ্যোগ লয় ৷ মুঠতে এক অনন্য সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত গাঁওবাসীয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ৷

Nahor Village Jonaj
নিৰ্মল গাঁৱৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

গছপুলি ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ আহ্বান

গছ-গছনি নাথাকিলে আমি জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয় । গছ আৰু মানুহ পৰস্পৰৰ পৰিপূৰক । মানে গছে অক্সিজেন দিয়ে, জীৱই কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে । গতিকে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড গছে শুহি ল'ব আৰু আৰু গছৰ পৰা আমি অক্সিজেন পাওঁ । গতিকে সকলোৱে গছপুলি ৰুব পৰা সম্ভৱনাপূৰ্ণ স্থানত গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে ।

অৱশ্যেগছ পুলি ৰোপণ কৰিলেই নহ'ব, গছপুলি ৰোপণ এদিনত কৰিব পাৰি । আচলতে গছপুলি ৰোপণ কৰি গৰু-ছাগলীয়ে অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিপালন কৰিব লাগে বুলি ৩নং চিমেন চাপৰিৰ গাঁৱৰ স্থানীয় লোক যোগেন গগৈয়ে কয় ।

