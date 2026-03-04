বহো তাঁতৰ পাতত, চকু আলিবাটত.... মাকো প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা এখন গাঁও
তাঁতশালৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় সজুঁলিবিধেই হৈছে মাকো । বিষ্ণুপুৰ বামুণী নাথ গাঁওবাসীয়ে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন ।
Published : March 4, 2026 at 4:44 PM IST
ধেমাজি : বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্য়ৰ চৌদিশে তাঁতশালত মাকোৰ খিটখিটনি শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায় । মৰমৰ দীঘ আৰু চেনেহৰ বাণীৰে প্ৰিয়জনৰ বাবে হেঁপাহৰ বিহুৱান ববলৈ ব্য়স্ত হৈ পৰে শিপিনীসকল । সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মাকোৰ এই শব্দ যেন হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ মাজতো একাংশ লোকে মাকো প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
পিতৃপুৰুষে কৰি অহা কামটোকে জীয়াই ৰাখিছে ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰ বামুণী নাথ গাঁওবাসীয়ে । পৰম্পৰাগত তাঁতশালৰ মাকো প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে এই গাঁওখনৰ প্ৰায়ভাগ পৰিয়াল । বটালী, হাতুৰীৰ শব্দত ৰাতিপুৱাই এইখন গাঁৱত ৷
বহো তাঁতৰ পাতত, চকু আলিবাটত....
অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় সজুঁলিবিধেই হৈছে মাকো ৷ তাঁতশালৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সজুঁলিবিধ প্ৰস্তুত কৰা কামত পুৱাৰে পৰাই সন্ধিয়ালৈকে ব্যস্ত থাকে বিষ্ণুপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ জামুগুৰি পাঁচআলিৰ বামুণী নাথ গাঁওবাসী ৷
গাঁওখনৰ সমানেই পুৰণি এই বৃত্তি :
আধুনিক তাঁতশাল আৰু মাকো ব্যৱহাৰৰ সময়তো গাঁওখনৰ ৯০ শতাংশ লোকে পৰম্পৰা অনুসৰি তাঁতশালৰ মাকো প্ৰস্তুত কৰে । সম্প্ৰতি ব্যৱসায়ৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ ৰাখি গাঁৱতো পয়োভৰ ঘটিছে আধুনিক তাঁতশালৰ লগতে ইয়াৰ আনুষংগিক সজুঁলিবোৰৰ; কিন্তু এনে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো পৰম্পৰা অনুসৰি কৰ্ম কৰিয়েই বাট বুলিছে গাঁওবাসীয়ে ।
৯০ শতাংশ লোকৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ সম্বল :
গাঁওবাসীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে গাঁওখনৰ ৯০ শতাংশ লোকৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ সম্বল এই কৰ্ম ৷ যাৰ বাবে ঘৰে ঘৰে পৰম্পৰাগতভাৱে মাকো প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ৷ কোনোবাই যদি মাকো প্ৰস্তুত কৰিছে, আন কোনোৱে অন্য় সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত গাঁওখনৰ যুৱক ৰাতুল নাথে কয়, “ মই সৰুৰে পৰা বুলিয়েই ক'ব পাৰি এই কামৰ লগত জড়িত হৈ আছো ৷ দৈনিক ৩০-২৫টা মাকো বনাও । আমি পাইকাৰী হিচাপত বিক্ৰী কৰো ৷ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দোকান আছে, তালৈ প্ৰেৰণ কৰো ৷ "
এই কৰ্মৰে জড়িত অকণ নাথে কয়, “মই প্ৰায় ১৬ বছৰৰ পৰা এতিয়া ৫১বছৰলৈকে এইটো কামত জড়িত হৈ আছো ৷ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই এই কামত সহায় কৰে ৷ আমি পাইকাৰী হিচাপে দিবলৈ গ’লে আজিকালি ৩৫ টকাৰ পৰা ৪০টকা পৰ্যন্ত পাও । নিজে খুচুৰাকৈ বেচিলে ৫০-৭০লৈকে পাও ৷"
আন এগৰাকী যুৱক সোমেশ্বৰ নাথে কয়, “মই ১৬/১৭বছৰ বয়সৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিছো । এতিয়া মোৰ বয়স ৪০বছৰ ৷“
চাৰি প্ৰকাৰৰ মাকো প্ৰস্তুত কৰে :
মাকোৰ লগতে তাঁতশালৰ অন্যান্য সজুঁলি দোৰপতি, টোলোঠাৰ উপৰি ঠগা, ঝাড়ু আদিও প্ৰস্তুত কৰি আহিছে গাঁওবাসীয়ে ৷ তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে হাতেৰে হাতুৰী ,বটালী আদি ব্যৱহাৰ কৰি চাৰিটা প্ৰকাৰৰ মাকো প্ৰস্তুত কৰে । সেইকেইটা হৈছে -নাওঁ মাকো, চিধা মাকো, কুঁচিয়া মাকো আৰু চৰিয়া মাকো ৷
গাওঁখনৰ সোমেশ্বৰ নাথ, অকণ নাথ, ৰাতুল নাথ, মুকুন্দ দাসে সদৰী কৰা মতে তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা পিতৃ-মাতৃৰ সূত্ৰে মাকো প্ৰস্তত কৰা কামটো আয়ত্ত কৰি বৰ্তমানলৈকে এই বৃত্তিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে । এটা মাকো পাইকাৰী হিচাপে ৩০-৩৫ টকাত আৰু খুচুৰা ৬০-৭০টকা দৰত বিক্ৰী কৰে ৷ গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলাৰ হাতৰ পৰশত নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ কৰা মাকো ধেমাজিৰ উপৰি লখিমপুৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, গহপুৰ, মাছখোৱা, ঢকুৱাখনা আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ তদুপৰি শিৱৰাত্ৰি মেলা, দৌলযাত্ৰা , বিভিন্ন ৰাজ্যিক অধিৱেশন , সভা আদিত বিক্ৰী কৰে ।
বহিঃৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা নিবনুৱালৈ আহ্বান :
ঘৰতে থাকি দৈনিক মাকো প্ৰস্তুত কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰাতুল ,সোমেশ্বৰহঁতে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি উঠি অহা নিবনুৱা আৰু বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱা যুৱকসকলক আহ্বান জনাই কয়, “ নিজৰ ঠাইতে থাকি কাম কৰিলে ভাল হয় । বাহিৰত গৈ ল'ৰাবোৰৰ বিলৈ নাইকিয়া হয় । কোম্পানীৰ পৰা কিছুমানে মাৰখাবলগীয়া হয় ৷ কিছুমানে পইচা এৰি পলাবলগীয়া হয় ৷ কিছুমানে জীৱনে দি দিছে ৷ গতিকে নিজৰ ঠাইতে যিকোনো এটা কাম কৰিলে ভাল বুলি ভাবো ৷ "
ইপিনে, শেহতীয়াকৈ কষ্টৰ অনুপাতে উচিত মূল্য নোপোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি এইক্ষেত্ৰত শিল্পীসকলৰ ওপৰত সুদৃষ্টি দিবলৈও চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে ।
যি সময়ত ৰাজ্যৰ একাংশ নিবনুৱাই কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে সেই সময়ত ধেমাজিৰ বামুণী নাথ গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলা আৰু যুৱকসকলে নিজৰ ঘৰতে থাকি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ লগতে এই কৰ্মৰে গাঁওখনৰ অথনৈতিক বুনিয়াদ সবল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।