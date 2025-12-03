ফটকা-আতচবাজীতো বাদেই, যান-বাহনৰ হৰ্ণো নবজাই গাঁওবাসীয়ে: পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কি কৰা নাই গাঁওখনে...

ফটকা-আতচবাজীতো বাদেই, যান-বাহনৰ হৰ্ণো নবজাই গাঁওবাসীয়ে: পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কি কৰা নাই গাঁওখনে...
পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ চিকাৰ বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে পক্ষীপ্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । ৰকিবুল ওৱাহিদৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : December 3, 2025 at 7:03 PM IST
নগাঁও : অসমৰ এখন বিশেষ গাঁও । য'ত নিষিদ্ধ উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দ, অতি জৰুৰী নহ'লে নিষিদ্ধ দুচকীয়া অথবা চাৰিচকীয়া বাহনৰ হৰ্ণ বজোৱাও । আনকি গাঁওখনত নিষিদ্ধ ফটকা আৰু আতচবাজীও । গাঁওখনত বিশাল বিশাল বাঁহবাৰী থকাৰ পাছতো স্থানীয় লোকসকলে বাঁহ কাটি বিক্ৰী নকৰে । চিকাৰী বা কোনো দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকৰো প্ৰৱেশত বাধা আছে গাঁওখনত ।
এই সকলোবোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ একমাত্ৰ কাৰণ গাঁওখনৰ বাসিন্দাৰ পক্ষীপ্ৰেম । হয়, শুনি আচৰিত লাগিলেও এয়াই সত্য । যান্ত্ৰিকতা তথা আজিৰ এই আধুনিক যুগত এনে একাধিক নীতি-নিয়মৰ মাজত থকা এখন গাঁও আছে মৰিগাঁও জিলাত । নগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ মৰিগাঁও জিলাৰ গাঁওখনৰ নাম জুৰগাঁও । নগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় ৫৫ কিলোমিটাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় ৬৫ কিলোমিটাৰ নিলগৰ জুৰগাঁওখন বিশেষকৈ তিৱা জনবসতিপ্ৰধান । ১২১ টা পৰিয়ালে বাস কৰা গাঁওখনৰ প্ৰতিজন লোকেই পক্ষীপ্ৰেমী ।
গাঁওবাসীৰ এই প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ বাবেই সম্প্ৰতি বনৰীয়া তথা পৰিভ্রমী পক্ষীৰ বাবেই গাঁওখন হৈ পৰিছে সুৰক্ষিত ! পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই গাঁওবাসীয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পক্ষীপ্ৰেমৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগেই জাক-জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত একপ্ৰকাৰ মন প্ৰাণ জুৰায় গাঁওবাসীৰ । পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ । পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দ নিষিদ্ধ কৰাৰ উপৰিও, বাঁহবাৰীৰ বাঁহ কাটি বিক্ৰী নকৰে গাঁওবাসীয়ে । মুঠতে পক্ষীৰ ক্ষতি হোৱা কোনো কামেই নকৰে গাঁওখনৰ কোনো এগৰাকী লোকে । কেইবাখনো বিল, জলাশয় থকা গাঁওখনত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা পক্ষীৰ উপৰিও বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰায়ে নিৰাপদ স্থান হিচাপে আশ্ৰয় লয় ।
গাঁওখনত কিদৰে পক্ষীৰ সুৰক্ষা দিয়া হয় এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ বাসিন্দা হৰেশ্বৰ বৰদলৈয়ে ই টিভি ভাৰতক কয়, "চ'ত মাহতে ইয়ালৈ চৰাই আহে আৰু বাহ সাজে । বছৰ বছৰ ধৰি পক্ষীবোৰে এনেদৰে আহি ইয়াত থাকে আৰু বাহ সজা ঠাইত আমি অপকাৰ নকৰো । কাৰণ পক্ষীবোৰে পৰিয়াল বৃদ্ধি আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়ালৈ আহে । সেই নৈতিকতাৰ দিশৰ পৰা আমিও নামাৰো, বেলেগে মৰিব আহিলেও আমি খেদি দিওঁ । সেইকাৰণেই চৰায়ে নিৰাপত্তা পাই আমাৰ ইয়াত থাকে । বাঁহৰ প্ৰয়োজন হ'লেহে কাটে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গাঁৱৰ ৰাইজৰ মৰম পাইছে চৰায়ে । বিল, জলাশয় আছে, মাছ খাই ৰাতি শুই থাকে । আমি যেনেকৈ ঘৰ সাজি পৰিয়ালৰ লগত থাকোঁ । ঠিক একেদৰে চৰায়েও বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহি থাকে, এনে অৱস্থাত আমি যদি ইহঁতক মাৰো সেইটো বেয়া । আমি হাফপেন্ট পিন্ধা যুগৰ পৰাই ইয়ালৈ চৰাই অহা আমি দেখি আহিছোঁ । আমি সৰুৰে পৰাই দেখোঁ । কণামুচৰি, শালিকা, বগলী, মাছৰোকা, পানীকাউৰী আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আহে । আগতে শগুন, বৰটোকোলাও আহিছিল । আমাৰ গাঁৱত উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ।"
তেওঁ কয়, "চৰাইৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নীৰৱ পৰিৱেশ গাঁওখনত ৰখা হয় । কোনো ধৰণৰ হুলস্থূল হ'বলৈ দিয়া নহয় । মানুহবিলাক কৃষিকৰ্মত জড়িত । মানুহেও ক্ষতি কৰা নাই । পৰিৱেশৰ সৈতে পক্ষীসমূহ একত্ৰিত হৈ আছে এই ঠাইত । ইয়াতে বংশবৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াত এখন এল পি স্কুল আছে । সৰু গাঁও হিচাপে নাই এখনো হাইস্কুল । তথাপিও গাঁওখনৰ লোকসকল শিক্ষিত । পঢ়া-শুনা কৰা লোকৰ সংখ্যাই অধিক ।"
চৰাইৰ বাবে সুৰক্ষিত হৈ পৰা মৰিগাঁও জিলাৰ জুৰগাঁৱৰ এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ ইয়াৰ শিশুসকলেও বুজি পায় চৰাইৰ মৰম । যাৰ বাবে শিশুসকলেও চৰাইৰ ক্ষতি হোৱা কোনো কামেই নকৰে । আমাৰ গাঁৱৰ কোনো লোকেতো চৰাইৰ অনিষ্ট হোৱা কোনো কাম নকৰেই, আন ঠাইৰ পৰাও কোনো লোকে অনিষ্ট কৰিবলৈ আহিলে খেদি পঠিওৱা হয় । গম পাই এতিয়া তেনে লোক আমাৰ গাঁৱলৈ নহা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁওখনত উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দ হোৱা কামেই নিষেধ কৰা আছে । ফটকা আতচবাজীও নিষিদ্ধ গাঁওখনত । আনকি অতি জৰুৰী নহ'লে গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ হোৱা কোনো বাহনতেই হৰ্ণ বজোৱা নহয় । এয়াই হৈছে চৰাইৰ প্ৰতি থকা আমাৰ মৰম । চৰায়েও বুজি পাইছে যে এইখন গাঁৱত কোনো শত্ৰু নাই । গাঁৱৰ ৰাইজে সুৰক্ষাহে দিয়ে । সেইকাৰণেই হয়তো অগণন চৰাইৰ আগমন ঘটে ।"
গাঁওখনৰ আন এগৰাকী বাসিন্দাই কয়, "দূৰৈৰ পৰা চৰাইৰ ক্ষতি কৰিব আহিলে আমি খেদি পঠিয়াও । আমাৰ কোনেও চৰাইৰ অনিষ্ট নকৰে । আমি সুৰক্ষাহে দিওঁ । আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিজন লোকেই সচেতন । বিভিন্ন চৰাই আহে । অগণন চৰাই আহে । বাঁহ কটা নহয়, একমাত্ৰ চৰাইৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই । বহু চৰায়ে এই বাঁহনিতেই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে ।"
একমাত্ৰ পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অতি জৰুৰী নহ'লে বাহনৰ হৰ্ণ পৰ্যন্ত বজোৱা নিষিদ্ধ কৰাৰ উপৰিও বিশাল বাঁহবাৰীৰ বাঁহ পৰ্যন্ত বিক্ৰী নকৰা, দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি মৰিগাঁও জিলাৰ জুৰগাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱাইছে পক্ষীপ্ৰেমৰ এক অনন্য নিদৰ্শন ।
লগতে পঢ়ক :আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল