অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হুনলিত তিনিচুকীয়াৰ বাহনৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, নিহত দুই

নিশাৰ ভাগত যাত্ৰা কৰা ট্ৰেঞ্চপৰ্ট এজেঞ্চীৰ বাহন পথৰ পৰা বাগৰি পৰিল দ’ খাৱৈত ।

A vehicle from Tinsukia met with a terrible road accident in Hunli, Arunachal Pradesh
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হুনলিত তিনিচুকীয়াৰ বাহনৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
তিনিচুকীয়া: চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত পুনৰ আন এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰে জোকাৰি গৈছে তিনিচুকীয়াক । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হুনলিত পথৰ পৰা দ’ খাৱৈত এখন টাটা ইণ্ট্ৰা গাড়ী বাগৰি তিনিচুকীয়াৰ দুগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হয় । নিহত গাড়ী চালকজন তিনিচুকীয়াৰ দেৱীপুখুৰীৰ সমীপত ভাৰাঘৰত থকা মনোজ কুমাৰ শ্বাহ আৰু মাকুমৰ জনৈক চেত্ৰী ।

পৰিয়ালে জানিব দিয়া অনুসৰি, ২৫ জানুৱাৰীত বিয়লি এ এছ-২৩-ডি চি-০৪৫৪ নম্বৰৰ টাটা ইণ্ট্ৰা বাহনখনত TCI ট্ৰেঞ্চপৰ্ট এজেঞ্চিৰ সামগ্ৰী লৈ মনোজ কুমাৰ শ্বাহ আৰু জনৈক চেত্ৰীয়ে আনিনীলৈ বুলি ওলাই গৈছিল । তিনিদিন ধৰি ঘৰলৈ উভতি নহাত তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত মঙলবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰে অনুসন্ধান ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হুনলিত তিনিচুকীয়াৰ বাহনৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মায়'ডিয়া পাৰ হৈ হুনলিত আৰক্ষীয়ে উক্ত গাড়ীখনৰ লগতে ম'বাইল ফোনৰ লোকেচন লাভ কৰে আৰু মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ নিশ্চিতি লাভ কৰাৰ পাছত আজি পুৱাৰ ভাগত অসম আৰক্ষী আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পাহাৰৰ পৰা বাগৰি পৰা এখন গাড়ীৰ সন্ধান পায় । তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনাটো ।

TCI ট্ৰেঞ্চপৰ্ট এজেঞ্চীটোৰ এগৰাকী লোকে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আবেলি তিনিচুকীয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ওলোৱাৰ পাছত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাহনখনে ২৫ জানুৱাৰীত সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:৩০ বজাত শান্তিপুৰ গেটত এণ্ট্ৰী কৰে আৰু নিশাৰ ভাগত যাত্ৰা কৰি মায়’দিয়া পাৰ হৈ হুনলিত নিশা প্ৰায় ১২ বজাৰ পূৰ্বে পথৰ পৰা কিছু কাষত ৰৈ থকা লোকেচন পোৱা গৈছিল । সেই সময়তে তেওঁলোকৰ ফোনৰ লোকেচনো একে স্থানতে পোৱা গৈছিল যদিও ফোন ৰিচিভ কৰা নাছিল ।"

A vehicle from Tinsukia met with a terrible road accident in Hunli, Arunachal Pradesh
পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত দুজনৰ এজন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"তাৰ পাছতে কালি নিশাই আমি নিশ্চিত হ’লো যে তেওঁলোক চাগৈ আৰু জীৱিত অৱস্থাত নাই । গতিকে আজি পুৱতিনিশা ৩ বজাতেই আমি ঘটনাস্থলীলৈ যাত্ৰা কৰোঁ আৰু দেখোঁ যে বাহনখন পথৰ পৰা দ’ খাৱৈত বাগৰি পৰি গছত ওলমি আছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অৰুণাচল আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি উক্ত স্থানত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই মৃতদেহ দুটা প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মৃতদেহ দুটা অৰুণাচল প্ৰদেশতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি তিনিচুকীয়ালৈ অনা হ’ব ৷"

সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ ৷

