এফালে দেৱীৰ প্ৰতিমাত থলুৱা অলংকাৰ, আনফালে মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনৰ প্ৰতিফলন
নগাঁৱত থলুৱা শিল্পীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা এটা পূজা মণ্ডপে ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । য'ত প্ৰতিফলিত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শন আৰু তেওঁৰ বাণী ।
Published : October 19, 2026 at 2:26 PM IST
নগাঁও : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । ঢাকৰ শব্দত আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ পৰিছে । বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে পূজা কমিটীসমূহে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্তক আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণেৰে যেন এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে । তাৰ মাজতে নগাঁৱৰ এক ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপে ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি গভীৰ ভালপোৱা, মানৱতা আৰু আত্মমৰ্যাদাৰ বাণীৰে অসমবাসীৰ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰা হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনক আধাৰ হিচাপে লৈ প্ৰায় ৭০ ফুট উচ্চতাৰ এটা পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নগাঁৱত ।
কেৱল আকৰ্ষণীয় নিৰ্মাণশৈলীয়েই নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তা-চেতনা আৰু আদৰ্শক বিশেষভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে এই পূজা মণ্ডপে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছে ।
অসমীয়া গহনাৰ বাবে বিখ্যাত নগাঁৱৰ ৰণথলীত জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই পূজা মণ্ডপে ভক্তসকলক আকৰ্ষণ কৰা দেখা গৈছে । পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰত আৰু চৌপাশে জুবিন গাৰ্গৰ বাণীসমূহক বিশেষ গুৰুত্বসহকাৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে । কেৱল দৃষ্টিনন্দন নিৰ্মাণৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰ জৰিয়তে দৰ্শনাৰ্থীৰ মনত এক বিশেষ অনুভূতি জগাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
অসমীয়া পৰম্পৰাগত গহনাৰে সজ্জিত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা এই পূজা মণ্ডপৰ আন এক বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে । ৰণথলীৰ পৰিচয়ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমীয়া গহনাক বিশেষভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ ফলত পূজা মণ্ডপটোৱে সমাদৰ লাভ কৰিছে ।
এফালে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত থলুৱা অলংকাৰৰ সৌন্দৰ্য, আনফালে মণ্ডপৰ প্ৰতিটো অংশতে জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনৰ প্ৰতিফলন । এই দুই বৈশিষ্ট্যৰ সমন্বয়ে দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত বিশেষ আকৰ্ষণৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
বহিঃৰাজ্যৰ শিল্পীৰ বিপৰীতে স্থানীয় শিল্পী আৰু শ্ৰমিকৰ দক্ষতাক প্ৰাধান্য দি এই বিশাল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অসমীয়া গহনাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি অহা যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াই সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনেৰে নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপত এতিয়া নগাঁৱৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ লোকসকলে ভিৰ কৰিছে ।
তাৰ মাজতে কণ্ঠশিল্পী মণ্টুমণি শইকীয়া উপস্থিত হৈ ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপটোৰ শলাগ লয় । জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনেৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয়, "জুবিনদাৰ প্ৰত্যেকটো কথা ইয়াত দৰ্শন হিচাপে প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে । জুবিন গাৰ্গ যদিও শিল্পী আছিল কিন্তু তেখেতৰ অন্তৰত এটা দাৰ্শনিক মনোভাৱ আছিল । জুবিন গাৰ্গৰ বাণীসমূহ পূজা মণ্ডপত প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে যাতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই বা অসমবাসীয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে জুবিন গাৰ্গে আচলতে কি বিচাৰিছিল ।"
উল্লেখ্য যে নগাঁৱৰ ৰণথলীত আয়োজিত দুৰ্গা পূজাৰ জৰিয়তে দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতো যুব ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াই অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সৈতে গভীৰভাৱে সংপৃক্ত হৈ থকা এক সাংস্কৃতিক বাৰ্তা ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰো চেষ্টা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :