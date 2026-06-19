ETV Bharat / state

চৌৰ্যবৃত্তিৰে গুৱাহাটীত মাটি-বাৰী? জুৱা খেলেৰে লাখ টকা? চোৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি

"...এতিয়ালৈকে গুৱাহাটীত বহুত কোটি কোটি চুৰি কৰিলোঁ । চুৰি কৰি গুৱাহাটীত মাটি কিনিলোঁ আৰু ঘৰো বনালোঁ ।" এয়া হ'ল এটা চোৰৰ গৌৰৱেৰে দিয়া স্বীকাৰোক্তি ।

Thief caught in Guwahati
ৰাইজৰ হাতত কৰায়ত্ত চোৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : চৌৰ্যবৃত্তিৰে এটা চোৰে গুৱাহাটীত মাটি-বাৰী কৰাৰ লগতে জুৱাখেলত এবাৰতে দুই-তিনি লাখ টকা হাৰি যায় । এই কথা আমি কোৱা নাই । এই অকপট স্বীকাৰোক্তি এটা চোৰৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীত ধৰা পৰা এটা চোৰে নিজেই স্বীকাৰ কৰিলে নিজৰ চুৰিকাৰ্যৰ কথা । বৰ্ণনা কৰিলে কদৰে চুৰিকাৰ্যৰে গঢ়িছে সম্পত্তি । চুৰিকাৰ্যৰে উপাৰ্জন কৰা লাখ লাখ টকাৰে জুৱা খেল খেলে । নাম আব্বাছ আলী ।

ৰাইজৰ হাতত কৰায়ত্ত চোৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি (ETV Bharat Assam)

দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত চুৰিকাৰ্য সংঘটিত কৰি অহা এই চোৰটো গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে নিশা চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰে। ধৰা পৰাৰ পিছত চোৰটোৱে বিনাদ্বিধাই কেমেৰাৰ আগত গৌৰৱেৰে ব্যক্ত কৰে নিজৰ চুৰিকাৰ্যৰ কথা ।

অকপট স্বীকাৰোক্তিৰে আব্বাছ আলীয়ে কেমেৰাৰ আগত কয়, "মোৰ নাম আব্বাছ আলী । বাপেকৰ নাম তালেব আলী আৰু মোৰ ভাই আছে তিনিটা । মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আছে । গুৱাহাটীত মই সৰুৰে পৰা চুৰি কৰি আহিছোঁ । এতিয়ালৈকে গুৱাহাটীত বহুত কোটি কোটি চুৰি কৰিলোঁ । চুৰি কৰি গুৱাহাটীত মাটি কিনিলোঁ আৰু ঘৰো বনালোঁ । জুৱা খেলি লাখ লাখ টকা হাৰিছোঁ । এবাৰ ঈদত ঘৰত গৈ জুৱা খেলি দুই-তিনি লাখ টকা মই হাৰি দিওঁ ।"

আনহাতে, কি কাম কৰা বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চোৰ আলীয়ে কয়, "চুৰি কৰাটোৱেই মোৰ কাম । দিনত চাই লওঁ আৰু ৰাতি চুৰি কৰোঁ । বাইক লৈ সম্পূৰ্ণ টীম ওলাই আহে । আমি এনেকুৱা ঠাইত থাকো য'ত মানুহ নাযায় । ব্ৰীজৰ তলত থাকোঁ, য'ত মানুহ নাহে ।"

ইফালে ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰা গভাইত চোৰটোক নিশাই ৰাইজে চমজাই দিয়ে হাতীগাঁও আৰক্ষীক ।

উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি হাতীগাঁওসহ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বহু চুৰিকাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে । কিছদিন পূৰ্বে হাতীগাঁও থানাৰ সমীপৰ এখন জুৱেলাৰীত নিশা চোৰে চিলিং ভাঙি সোমাই সোণ-ৰূপৰ আ-অলংকাৰ লুট কৰি নিছিল ।

লগতে পঢ়ক :দিনদুপৰতে মহানগৰীত ডকাইতিৰ ঘটনা, পাথৰকুঁৱেৰীত যুৱকৰ পৰা ডকাইতে লৈ গ'ল তিনি লাখৰো অধিক ধন
লগতে পঢ়ক :ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন

TAGGED:

GUWAHATI ROBBERY CASE
গুৱাহাটীত চুৰিকাৰ্য
গুৱাহাটীত চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
THIEF CAUGHT IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.