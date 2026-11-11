ETV Bharat / state

বিকট শব্দ কৰি ইঞ্জিনৰ লগতে কেইবাটাও দবা বাগৰি পৰিল... ! ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা যাত্ৰীৰ

গন্তব্যস্থানলৈ আগবঢ়া কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছত তেতিয়া বহু যাত্ৰী গভীৰ টোপনিত আছিল । কোনো কোনোৱে শুই উঠিছিল মাত্ৰ । সেই সময়তেই... !

Digaru train accident
ডিগাৰুত ৰে'ল দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 3:11 PM IST

|

Updated : November 11, 2026 at 3:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : "জীৱনত এনে ঘটনা প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ...। এনে লাগিছিল যেন মৃত্যুৰ দুৱাৰডলিৰ পৰা উভতি আহিলোঁ ।" বুধবাৰে পুৱা ডিগাৰু ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা যাত্ৰীয়ে এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিলে । ডিগাৰুত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটোত কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখনৰ ইঞ্জিনসহ ছটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈ পৰে ।

দৈনন্দিন যাত্ৰাৰ দৰেই গুৱাহাটীৰ পৰা ক্ৰমে নিজা গন্তব্যস্থানলৈ আগবঢ়া কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছত তেতিয়া বহু যাত্ৰী গভীৰ টোপনিত আছিল । কিছুমানে আকৌ শুই উঠিছিল মাত্ৰ ।

ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা যাত্ৰীৰ (ETV Bharat)

কিন্তু পলকতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল । এক বিকট শব্দ আৰু ধোঁৱাৰ মাজত ইঞ্জিনসহ কেইবাটাও দবা বাগৰি পৰিল । দুৰ্ঘটনাটোত কোনো যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱা নাই বা যাত্ৰীসকলৰ বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই যদিও এই অভিজ্ঞতা বহু যাত্ৰীৰ বাবে শিহৰণকাৰী আছিল । বহু যাত্ৰী কেতিয়াও কল্পনা নকৰা ঘটনাৰ মুখামুখি হ'ল ।

Digaru train accident
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰে'লখন (ETV Bharat)

দুৰ্ঘটনাটোৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি হোজাইলৈ গৈ থকা এজন যাত্ৰীয়ে কয়, "মোৰ অলপ টোপনি লাগিছিল । তেতিয়া পত্নীক মোবাইলটো ল'বলৈ কৈছিলোঁ । তেতিয়াই হঠাৎ ৰে'লখন জোৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে । পত্নীয়ে ক'লে কি হ'ল ? নামি চালো যে চাৰিওফালে ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে । সৰু ছোৱালীজনী পৰি অলপ আঘাত পাইছে । ভগৱানৰ কৃপাত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল । এনেকুৱা লাগিছিল যেন মৃত্যু আমাৰ ওচৰত । জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ ।"

Digaru train accident
কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ ছটাকৈ দবা লাইনচ্যুত (ETV Bharat)

প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা বদৰপুৰলৈ গৈ থকা এটা পৰিয়ালকো এই দুৰ্ঘটনাই শংকিত কৰি তুলিছিল । পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "মই ওপৰৰ আসনত শুই আছিলোঁ । হঠাৎ ৰে'লখন কঁপি উঠিছিল । তললৈ নামি আহি দেখিলোঁ যে বহুকেইটা দবা বাগৰি পৰিছে । ভগৱানৰ কৃপাত সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত আছিল । আমি বহুত ভয় খাইছিলোঁ । ভগৱানৰ কৃপাতে আমি ৰক্ষা পৰিলোঁ । ৰে'ল বিভাগৰ ফালৰ পৰা সুবিধাবোৰ পাইছোঁ । সোনকালে ঘৰ গৈ পোৱাটোৱে কামনা কৰিছোঁ । আমি প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা আহি আছোঁ ।"

Digaru train accident
ডিগাৰুত কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (ETV Bharat)

একেদৰে গভীৰ টোপনিত থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত কিছু সময়ৰ বাবে বহু যাত্ৰী হতবাক হৈ পৰিছিল । মিজোৰামৰ যুৱতীৰ এটা ভ্ৰমণকাৰী দলো এই ভয়ানক অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হয় ।

Passenger chaos at Digaru after train accident
ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ডিগাৰুত যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat)

এই অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা কৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "আমি তেতিয়া শুই আছিলোঁ । প্ৰথমে আমি একোৱে গম পোৱা নাছিলোঁ । দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি পিছতহে গম পালোঁ । সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ কোনোৱে আঘাত পোৱা নাই । ছিকিম, দাৰ্জিলিং ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা উভতি আহি আছিলোঁ ।"

Passenger chaos at Digaru after train accident
ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ পিছত আবদ্ধ একাংশ যাত্ৰী (ETV Bharat)

ৰে'ল বিভাগৰ মতে ল'ক'পাইলটে গতি নিয়ন্ত্ৰণত বিফল হোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । কেইবাটাও দবা লাইনচ্যুত হয় যদিও যাত্ৰীসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকে । যাত্ৰী তথা একাংশ স্থানীয় লোকে এইক্ষেত্ৰত ল'ক'পাইলটৰ আকস্মিক সিদ্ধান্ত আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।

Digaru train accident
লাইনচ্যুত ৰে'লখন (ETV Bharat)

এজন স্থানীয় লোকে কয় যে ল'ক'পাইলটে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাৰে ৰে'লখন এক পৰিত্যক্ত লাইনত লৈ যায় । লোকজনে কয়, "ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ বাবে মেইন লাইনৰ পৰিৱৰ্তে ৰে'লখন অফলাইনত লৈ যায় । মেইন লাইনত থকা হ'লে বহুত অসুবিধা হ'লহেঁতেন । বহুত যাত্ৰী নিহত হ'লহেঁতেন । এতিয়া দুই-এখন ৰে'ল অহা-যোৱা কৰিব পাৰিছে ।"

Digaru train accident
ডিগাৰুত ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ পিছত উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে ৰে'ল বিভাগে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ প্ৰয়াস কৰে । কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে বিকল্প ৰে'ল বা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

এই দুৰ্ঘটনাটোৱে প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ মনত চিৰদিনৰ বাবে এক ভয়ংকৰ স্মৃতি এৰি থৈ গ'ল যদিও বৃহৎ ক্ষয়-ক্ষতি আৰু প্ৰাণহানিৰ পৰা ৰক্ষা পৰাত সকলোৱে নেদেখাজনক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনসহ ৬টাকৈ দবা লাইনচ্যুত

Last Updated : November 11, 2026 at 3:21 PM IST

TAGGED:

DIGARU TRAIN ACCIDENT
KOLKATA SAIRANG EXPRESS DERAILED
ৰেল দুৰ্ঘটনা
উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে
ডিগাৰু ষ্টেচনত যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.