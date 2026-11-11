বিকট শব্দ কৰি ইঞ্জিনৰ লগতে কেইবাটাও দবা বাগৰি পৰিল... ! ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা যাত্ৰীৰ

বিকট শব্দ কৰি ইঞ্জিনৰ লগতে কেইবাটাও দবা বাগৰি পৰিল... ! ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা যাত্ৰীৰ
গন্তব্যস্থানলৈ আগবঢ়া কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছত তেতিয়া বহু যাত্ৰী গভীৰ টোপনিত আছিল । কোনো কোনোৱে শুই উঠিছিল মাত্ৰ । সেই সময়তেই... !
Published : November 11, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 3:21 PM IST
সোণাপুৰ : "জীৱনত এনে ঘটনা প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ...। এনে লাগিছিল যেন মৃত্যুৰ দুৱাৰডলিৰ পৰা উভতি আহিলোঁ ।" বুধবাৰে পুৱা ডিগাৰু ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা যাত্ৰীয়ে এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিলে । ডিগাৰুত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটোত কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখনৰ ইঞ্জিনসহ ছটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈ পৰে ।
দৈনন্দিন যাত্ৰাৰ দৰেই গুৱাহাটীৰ পৰা ক্ৰমে নিজা গন্তব্যস্থানলৈ আগবঢ়া কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছত তেতিয়া বহু যাত্ৰী গভীৰ টোপনিত আছিল । কিছুমানে আকৌ শুই উঠিছিল মাত্ৰ ।
কিন্তু পলকতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল । এক বিকট শব্দ আৰু ধোঁৱাৰ মাজত ইঞ্জিনসহ কেইবাটাও দবা বাগৰি পৰিল । দুৰ্ঘটনাটোত কোনো যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱা নাই বা যাত্ৰীসকলৰ বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই যদিও এই অভিজ্ঞতা বহু যাত্ৰীৰ বাবে শিহৰণকাৰী আছিল । বহু যাত্ৰী কেতিয়াও কল্পনা নকৰা ঘটনাৰ মুখামুখি হ'ল ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি হোজাইলৈ গৈ থকা এজন যাত্ৰীয়ে কয়, "মোৰ অলপ টোপনি লাগিছিল । তেতিয়া পত্নীক মোবাইলটো ল'বলৈ কৈছিলোঁ । তেতিয়াই হঠাৎ ৰে'লখন জোৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে । পত্নীয়ে ক'লে কি হ'ল ? নামি চালো যে চাৰিওফালে ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে । সৰু ছোৱালীজনী পৰি অলপ আঘাত পাইছে । ভগৱানৰ কৃপাত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল । এনেকুৱা লাগিছিল যেন মৃত্যু আমাৰ ওচৰত । জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ ।"
প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা বদৰপুৰলৈ গৈ থকা এটা পৰিয়ালকো এই দুৰ্ঘটনাই শংকিত কৰি তুলিছিল । পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "মই ওপৰৰ আসনত শুই আছিলোঁ । হঠাৎ ৰে'লখন কঁপি উঠিছিল । তললৈ নামি আহি দেখিলোঁ যে বহুকেইটা দবা বাগৰি পৰিছে । ভগৱানৰ কৃপাত সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত আছিল । আমি বহুত ভয় খাইছিলোঁ । ভগৱানৰ কৃপাতে আমি ৰক্ষা পৰিলোঁ । ৰে'ল বিভাগৰ ফালৰ পৰা সুবিধাবোৰ পাইছোঁ । সোনকালে ঘৰ গৈ পোৱাটোৱে কামনা কৰিছোঁ । আমি প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা আহি আছোঁ ।"
একেদৰে গভীৰ টোপনিত থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত কিছু সময়ৰ বাবে বহু যাত্ৰী হতবাক হৈ পৰিছিল । মিজোৰামৰ যুৱতীৰ এটা ভ্ৰমণকাৰী দলো এই ভয়ানক অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হয় ।
এই অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা কৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "আমি তেতিয়া শুই আছিলোঁ । প্ৰথমে আমি একোৱে গম পোৱা নাছিলোঁ । দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি পিছতহে গম পালোঁ । সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ কোনোৱে আঘাত পোৱা নাই । ছিকিম, দাৰ্জিলিং ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা উভতি আহি আছিলোঁ ।"
ৰে'ল বিভাগৰ মতে ল'ক'পাইলটে গতি নিয়ন্ত্ৰণত বিফল হোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । কেইবাটাও দবা লাইনচ্যুত হয় যদিও যাত্ৰীসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকে । যাত্ৰী তথা একাংশ স্থানীয় লোকে এইক্ষেত্ৰত ল'ক'পাইলটৰ আকস্মিক সিদ্ধান্ত আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।
এজন স্থানীয় লোকে কয় যে ল'ক'পাইলটে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাৰে ৰে'লখন এক পৰিত্যক্ত লাইনত লৈ যায় । লোকজনে কয়, "ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ বাবে মেইন লাইনৰ পৰিৱৰ্তে ৰে'লখন অফলাইনত লৈ যায় । মেইন লাইনত থকা হ'লে বহুত অসুবিধা হ'লহেঁতেন । বহুত যাত্ৰী নিহত হ'লহেঁতেন । এতিয়া দুই-এখন ৰে'ল অহা-যোৱা কৰিব পাৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে ৰে'ল বিভাগে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ প্ৰয়াস কৰে । কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে বিকল্প ৰে'ল বা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
এই দুৰ্ঘটনাটোৱে প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ মনত চিৰদিনৰ বাবে এক ভয়ংকৰ স্মৃতি এৰি থৈ গ'ল যদিও বৃহৎ ক্ষয়-ক্ষতি আৰু প্ৰাণহানিৰ পৰা ৰক্ষা পৰাত সকলোৱে নেদেখাজনক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনসহ ৬টাকৈ দবা লাইনচ্যুত