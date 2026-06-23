ETV Bharat / state

ৰহস্য ! কপিলী নদীত কিয় জাঁপ দিলে কিশোৰীয়ে ?

ধৰমতুলৰ দলঙৰ পৰা কপিলী নদীত জাঁপ কিশোৰীৰ । প্ৰেমৰ সংঘাত নে পৰীক্ষাৰ মানসিক চাপ ? অনুসন্ধান অব্যাহত আৰক্ষীৰ ।

A teenage girl took her own life by jumping into the Kapili river
ৰহস্য ! কপিলী নদীত কিয় জাঁপ দিলে কিশোৰীয়ে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুলৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কপিলী দলঙত মঙলবাৰে পুৱাই সংঘটিত হয় এক অঘটন । চলন্ত নদীৰ বুকুলৈ দলঙৰ পৰা জাঁপ দি চৰম পথ বাচি লয় এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীয়ে । জাঁপ দিয়া কিশোৰীগৰাকী স্থানীয় ভলোকাগুৰী গাঁৱৰ মায়া দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।

ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বিদ্যালয়লৈ:

ৰহস্য ! কপিলী নদীত কিয় জাঁপ দিলে কিশোৰীয়ে ? (ETV Bharat Assam)

পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত আন দিনাৰ দৰেই মায়া বিদ্যালয়লৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল । শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মায়াই দুটাকৈ বিষয়ত অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল । যাৰ বাবে তাই ভাগি নপৰি পুনৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ বাবেই বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই আহিছিল । কিন্তু বিদ্যালয় পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিশোৰীগৰাকী উপস্থিত হয়গৈ কপিলী নদীৰ দলঙত ।

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান:

দলঙৰ ওপৰেৰে যাতায়াত কৰা একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, কিশোৰীগৰাকীয়ে হঠাতে কোনো সুযোগ বুজি দলঙৰ পৰা কপিলী নদীৰ গভীৰ বুকুলৈ জাঁপ দিয়ে । প্ৰত্যক্ষদৰ্শসকলে লগে লগে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰে ।

ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই মায়া দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বৰ্তমান স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে নদীত সন্ধানহীন হৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

অভিভাৱকৰ গুৰুতৰ অভিযোগ: প্ৰেমিকৰ সৈতে সংঘাত !

প্ৰাথমিক অৱস্থাত পৰীক্ষাৰ বিফলতাৰ বাবে এই চৰম সিদ্ধান্ত বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও, মায়া দাসৰ অভিভাৱকে আনিছে এক গুৰুতৰ অভিযোগ । পৰিয়ালৰ লোকৰ দাবী যে এইয়া কেৱল পৰীক্ষাৰ চাপ নহয়, বৰঞ্চ প্ৰেমজনিত কাৰণতহে কিশোৰীগৰাকীয়ে এই চৰম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি এজন যুৱকৰ সৈতে মায়াৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল । প্ৰেমিকৰ সৈতে হোৱা এই মানসিক সংঘাত সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়েই মায়াই চৰম পথ বাচি ল’বলৈ বাধ্য হোৱা বুলি অভিভাৱকে স্পষ্টকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ:

ঘটনা সন্দৰ্ভত ধৰমতুল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এক প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । কিশোৰীগৰাকীৰ ম'বাইল ফোনৰ কল ৰেকৰ্ড আৰু শেহতীয়া যোগাযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ ফঁহিয়াই চাবলৈ চেষ্টা চলাইছে ।

পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাবে মানসিক চাপ নে প্ৰেমিকৰ প্ৰতাৰণাৰ কাৰণত এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া উদীয়মান প্ৰতিভাই এনেদৰে জীৱন নাটকৰ যৱনিকা পেলালে, সেয়া আৰক্ষীৰ পূৰ্ণাংগ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, জুলাইত শ্যামকানুৰ জামিনৰ ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা!

সৰুপথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বৰজনাৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল উৰ্মিলাৰ

TAGGED:

কপিলী নদীত জাঁপ দিলে কিশোৰীয়ে
প্ৰেমজনিত কাৰণ
ধৰমতুল
ইটিভি ভাৰত অসম
MYSTERIOUS DEATH OF A STUDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.