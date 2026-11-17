উচুপনিৰ অন্তত স্বস্তি: পিতৃ-মাতৃ আইচিইউত থকা অৱস্থাতে ককাক-আইতাকৰ বুকুৰ মাজলৈ উভতিল কণমানি দেৱ
কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত অভিভাৱকহীন হৈ পৰা কণমানি দেৱ গোৱালাৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ পাছত মঙলবাৰে ককাক-আইতাকে শিশুটিক ঘৰলৈ ওভতাই নিয়ে ।
Published : November 17, 2026 at 10:39 PM IST
গোলাঘাট: ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতিল । পিতৃ-মাতৃক কাষত নাপাই চিঞৰি চিঞৰি কন্দা শিশুটি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে । এটি দৃশ্যই সকলোকে জোকাৰি গৈছে । যাৰ পিতৃ-মাতৃ বৰ্তমানো অৱচেতন অৱস্থাত আছে । এয়া কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ এখন অন্যতম কৰুণ ছবি ।
সেই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এটি অভিভাৱকহীন শিশুৱে বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মাতৃৰ উমাল কোলা বিচাৰি ক্ৰন্দন কৰাৰ বাতৰি বিয়পি পৰিছিল । দুৰ্ঘটনাত আহত একাংশ লোকে, যিসকলক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, তেওঁলোকে এই শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ হাস্পতালখনতে ভৰ্তি হৈ থকা বুলি দাবী কৰিছিল ।
শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ পূৰ্বতকৈ কিছু সুস্থ হোৱাত ভেণ্টিলেচনৰ পৰা আইচিইউলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছত মাতৃৰ পৰা সবিশেষ শিশুটিৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মিছা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাতীগাঁও নিউ লাইনৰ সীতা কেছুমাৰ আৰু তুফান কেছুমাৰে এই খবৰ লাভ কৰে ।
ইফালে, কাজিৰঙাত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা শিশু দেৱ গোৱালাৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে বোকাখাত শ্বহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা গোলাঘাট জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হয় । একে সময়তে শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ত শিশুটিক ঘৰলৈ নিবলৈ ককাক-আইতাক উপস্থিত হয় ।
গোলাঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দেৱ গোৱালাৰ ককাক তুফান কেছুমাৰে কয়, "গাঁৱৰ লোকৰ পৰা খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে মোৰ ছোৱালীৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে । গোলাঘাটৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ গৈ আছিল সেইদিনা । আজি আমাৰ নাতিক নিবলৈ আহিছোঁ । আমাৰ হাতত ভাল ম'বাইল নাই যাৰ বাবে আমি এই খবৰ লাভ কৰা নাই । কালি আমাৰ ঘৰৰ এজন লোকে দুৰ্ঘটনাৰ কথা কৈ থাকোঁতে মোৰ সন্দেহ হোৱাত মই ভালদৰে চোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে এইটো মোৰ নাতি হয় । তাৰ পাছত আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তই সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে । বৰ্তমান মোৰ ছোৱালী আৰু জোঁৱাই কিছু সুস্থ অৱস্থাত আছে ।"
উল্লেখ্য যে, সীতা কেছুমাৰ আৰু তুফান কেছুমাৰৰ জীয়ৰী আছিল নিকিতা গোৱালা আৰু নিকিতা গোৱালা ৰাহুল গোৱালাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিল । ইয়াৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহিছিল দেৱ গোৱালা নামৰ এই দেৱ শিশুটি । কিন্তু, নিয়তিৰ পৰিহাস ।
সেইদিনা, অৰ্থাৎ ২৩ নৱেম্বৰত কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ লোৱা অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখনত উঠি, কৰ্মসুত্ৰে ডিমাপুৰত থকা ৰাহুল-নিকিতাই কণমানি দেৱক কোলাত লৈ আহিছিল মিছা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাতীগাঁও নিউ লাইনৰ নিকিতাৰ মাতৃগৃহলৈ । কিন্তু সেই যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ নহ'ল ।
ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট হৈ কলিয়াবৰৰ যাত্ৰাপথত কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোত শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইফালে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰখনৰ এটা চুকত শিশুটি পৰি ৰয় । অৱশেষত শিশুটিয়ে নিজৰ ঠিকনা পালে ।
গোলাঘাট জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত থকা মৰমৰ নাতি দেৱ গোৱালাক নিজৰ সান্নিধ্যত ৰাখিবলৈ আহি উপস্থিত হোৱা ককা-আইতাকৰ এই দৃশ্যই সকলোকে আৱেগিক কৰি তোলে । ইফালে শিশুটিৰ পিতৃ ৰাহুল গোৱালা আৰু মাতৃ নিকিতা গোৱালা বৰ্তমানলৈকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে । সেয়েহে হয়তো কয়,'চৰণেহে জানে, মৰণৰ ঠাই' ।