ETV Bharat / state

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন-সাহাৰ্য বিতৰণ

বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ দাবী ।

A team from Asam Sahitya Sabha visited the devastated areas and distributed flood relief
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সাহাৰ্য বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: শেহতীয়া বানত উজনি অসমৰ যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট জিলাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত অসম সাহিত্য সভাই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ জিলাকেইখনৰ জনসাধাৰণৰ অৱৰ্ণনীয় অৱস্থাৰ বাবে বিগত কেইদিনত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বহু অঞ্চলত খোৱাপানীকে ধৰি খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ বাবে অনাহাৰে-অনিদ্ৰাই জীৱন কটাব লগীয়া হৈছে ৷

চিকিৎসা সেৱা, পশুধনৰ সমস্যা আদিৰ লগতে জিলাকেইখনৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ শনিবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি পদুম ৰাজখোৱা আৰু প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাৰ নেতৃত্বত এটি প্ৰতিনিধি দলে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰজাপুল, দুৱৰা গাঁও, নাজিৰা, গড়মূড়, সোণাৰি, শিমলুগুৰি, চৰাইদেউ, লাকুৱা আদি বানবিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই কয় যে সাহিত্য় সভাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে বন্যাৰ্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হয় আৰু বানপীড়িতৰ মাজত খাদ্য় সামগ্ৰীৰ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ৷

A team from Asam Sahitya Sabha visited the devastated areas and distributed flood relief
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সাহাৰ্য বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতেই প্ৰতিনিধি দলটোৱে প্ৰলয়ংকৰী বানত মৃত্যু হোৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ গড়মূৰ অভয়পৰীয়া গাঁৱৰ ৰোহিনী দুৱৰাৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ দুই পুত্ৰ ক্ৰমে বিদ্যুৎ দুৱৰা আৰু বিপ্লৱ দুৱৰা, জীয়ৰী বিদিশা দুৱৰা আৰু পত্নী টুটুমণি দুৱৰাৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ অসম সাহিত্য সভাই ৰোহিনী দুৱৰাৰ এই পৰিয়ালটোক সংস্থাপনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনায় । তদুপৰি বানপানীত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ সভাই দাবী জনাইছে ।

ইফালে, শনিবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক ড৹ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি দলে যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক:বন্যাৰ্তৰ কাষলৈ যাবলৈ সাজু কলাগুৰু থিয়েটাৰ পৰিয়াল

বিনামূলীয়া দাইল, চেনি, চাউল; ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধীকাৰীসহ বন্যাৰ্তক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
যোৰহাট
শিৱসাগৰ
ASAM SAHITYA SABHA
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.