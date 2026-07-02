ETV Bharat / state

জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, দুদিনলৈ নৈৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান

নামৰূপৰ পৰা ত্ৰিপুৰা অভিমুখে গৈ থকা এখন ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰ পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷ ঘটনাটোত টেংকাৰখনৰ চালকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷

Accident
ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনা ৷ হাফলং-শিলচৰ সংযোগী ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃহস্পতিবাৰে আবেলি প্ৰায় ৪ বজাত এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাটোত এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ডিমা হাছাও জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা জাতিংগা নৈৰ ওপৰৰ দলঙত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ জাতিংগা দলঙৰ নিচেই সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে নামৰূপৰ পৰা ত্ৰিপুৰা অভিমুখে গৈ থকা এখন ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰ পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা টেংকাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে - এনএল ০১ এই ৩৮৮৬ ৷

Accident
দুদিনলৈ নৈৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হয় ৷ আৰক্ষীয়ে টেংকাৰখনৰ চালক চিৰাং জিলাৰ দলগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰতলাৰ বাসিন্দা চাইফুল হক(৩৬) ক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।

সবাতোকৈ চিন্তিত বিষয় এয়ে যে এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত টেংকাৰখনৰ দুটা চেম্বাৰৰ পৰা ফৰ্মেলিন ওলাই কাষৰ এটা জলধাৰাত মিহলি হৈ পৰে ৷ এই জলধাৰা বৈ গৈ জাতিংগা নদীত পৰাৰ বাবেই ফৰ্মেলিনখিনি নৈৰ পানীত মিহলি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

Accident
ঘটনাটোত টেংকাৰখনৰ চালকে প্ৰাণ হেৰুৱায় (ETV Bharat Assam)

জনস্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি পৰৱৰ্তী দুদিনলৈকে জাতিংগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাৰাংগাজাওলৈকে বাস কৰা লোকসকলে নৈৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব ৷ অকল জনসাধাৰণেই নহয়, গৰু-ছাগলী আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুক খুৱাবলৈ নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ প্ৰশাসনে অনুৰোধ জনাইছে । পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই সতৰ্কতামূলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷

আনহাতে, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই এই অঞ্চলসমূহত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকে যাতে প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা লাভ কৰে, তাৰ প্ৰতি সচেতন হ’বলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক: দ্বিতীয় ৰাজধানী চহৰত প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান

TAGGED:

ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰৰ দুৰ্ঘটনা
জাতিংগা নৈ
ডিমা হাছাওৰ খবৰ
দেৱলাল গাৰ্লোচা
ACCIDENT IN DIMA HASAO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.