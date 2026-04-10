চাহ বাগানত জকমকাইছে বেলিফুল ; সৌন্দৰ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক
তিনিচুকীয়াৰ এখন সূৰ্যমুখী ফুলৰ বাগিচাই মন চুই গৈছে বহুজনৰ ৷ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাও আগমন ঘটিছে বহুলোকৰ ৷
Published : April 10, 2026 at 9:32 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়াৰ এখন সূৰ্যমুখী ফুলৰ বাগিচাই মন চুই গৈছে বহুজনৰ ৷ বিশেষকৈ কিছুদিনৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত বেলিফুলৰ বাগিচাখনৰ দৃশ্য বিয়পি পৰাত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে ।
তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা নাতিদূৰৈত অৱস্থিত চট’ টিংৰাই চাহ বাগিচাত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষামূলকভাৱে সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতি কৰিছে । সেউজীয়া চাহ বাগিচাৰ মাজতে এডৰা সূৰ্যমুখী ফুলৰ বাগিচাৰ পৰিৱেশে নিশ্চয়কৈ সোণত সুৱগা চৰাইছে ৷
বিগত মাৰ্চ মাহৰ শেষভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিৰ সমীপৰ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ ছাউনীৰ বিপৰীত দিশত থকা বাগিচাখনত । বাগিচাৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰ আগুৱাই গ'লেই দেখা যায় এই পৰিৱেশ ।
এগৰাকী স্থানীয় যুৱকৰ ভাষ্য অনুসৰি, "এই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ প্ৰথমে স্থানীয় একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰে । লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰা যুৱক-যুৱতীৰ ঠাইডোখৰলৈ আগমন ঘটে । লগতে এই দৃশ্য চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল, নাগালেণ্ড আদিতো ভাইৰেল হৈ পৰে । ফলত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ, যোৰহাট, ধেমাজি, শিৱসাগৰ আদি জিলাৰ লোকৰ উপৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনৰ যুৱক-যুৱতীৰ ঠাইডোখৰলৈ সোঁত বৈছে ।’’
এই সন্দৰ্ভত বাগিচাখনৰ পৰিচালকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, "এইবাৰ আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে এই খেতি কৰিছোঁ । যোৱা বছৰো এই খেতি কৰিছিলোঁ, যদিও বিশেষ সফলতা অৰ্জন নকৰাত এইবাৰ বেংগালুৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হয় । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতি কেনেদৰে কৰা হয় বা ইয়াৰ গুটি কেনেদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি, এই সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিশেষজ্ঞ আহি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । পৰৱৰ্তী সময়ত বাগিচাৰ মাজভাগতে খালী হৈ থকা মাটিত খেতি কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
আনহাতে, পৰ্যটকৰ আগমনত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি পৰিচালকজনে কয়, "ভাইৰেল হোৱাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় । বিভিন্ন ঔষধ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা, মাত্ৰ আশী দিনৰ ভিতৰতে ফল লাভ কৰা সূৰ্যমুখী ফুলৰ খেতি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰাৰ এয়া এক পদক্ষেপহে । আমি সফল হ'লে বৃহৎ বাগিচাসমূহৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ থকা ভূমিতো এই খেতি কৰিব পৰা যাব ।"
উল্লেখ্য যে, সূৰ্যমুখী এক আকৰ্ষণীয় হালধীয়া ৰঙৰ ফুল আৰু ই কেৱল সূৰ্যৰ ফালে মুখ কৰি থাকে । ইয়াৰ গুটি উচ্চ পুষ্টিকৰ হিচাপে জনাজাত হোৱাৰ উপৰি মূলতঃ তেল উৎপাদনৰ বাবে কৰা হয় । বনস্পতি তেলৰ বিকল্প হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এই ফুলৰ খেতি অতিশয় লাভজনক ।
যি কি নহওক, জালান কোম্পানীৰ অন্তৰ্গত চট' টিংৰাই চাহ বাগিচাৰ এই চিন্তা-চৰ্চাৰ এতিয়া বিভিন্ন মহলে শলাগ লৈছে ।
