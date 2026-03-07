কোকৰাঝাৰৰ 'দেৱী অন্নপূৰ্ণা': টেকেলি পিঠাৰ পৰা 'আই' হোটেললৈ এগৰাকী মহিলাৰ উত্তৰণৰ কাহিনী
প্ৰায় ২০ গৰাকীকৈ মহিলা কৰ্মচাৰীক সংস্থাপন দিছে মঞ্জুলী কছাৰীয়ে । লাভ কৰিছে 'দেৱী অন্নপূৰ্ণা' অভিধা । ইচ্ছা শক্তিয়েই যে সফলতাৰ চাবিকাঠি তাৰেই প্ৰমাণ তেওঁ ।
Published : March 7, 2026 at 2:47 PM IST
কোকৰাঝাৰ : এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম ৷ য’ত লুকাই থাকে আত্মোৎসৰ্গিত পৰিশ্ৰম, ত্যাগ, সততা আৰু জীৱনৰ সপোনবোৰ বাস্তৱায়িত কৰি তোলাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ ৷ তেনে এগৰাকী কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী আৰু কৰ্মমুখী সফল মহিলা ব্যৱসীয়া হ’ল কোকৰাঝাৰৰ ডিপুট ৰোড নিৱাসী মঞ্জুলী কছাৰী ৷ তিনিটাকৈ সন্তানৰ মাতৃগৰাকীয়ে ভাপত দিয়া পিঠা বিক্ৰী কৰি আজি এখন জনপ্ৰিয় হোটেলৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী ৷
তেখেতে হোটেলখনৰ নাম দিয়ে 'আই' হোটেল ৷ হোটেলখনৰ নামটোতে লুকাই আছে এক মিঠা অনুভৱ ৷ যাৰ বাবে তেওঁক 'দেৱী অন্নপূৰ্ণা'ৰ ৰূপ বুলি আজি ৰাইজে আখ্যা দিছে ৷ যিখন হোটেলৰ ছত্ৰছায়াত প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি মনত অনাবিল আনন্দ আৰু শান্তি লাভ কৰে ৷
আজিৰ পৃথিৱীত মহিলা সবলীকৰণৰ যি শ্লোগান সততে শুনিবলৈ আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পোৱা যায় তাৰ যেন এক জীৱন্ত প্ৰতিভু মঞ্জুলী কছাৰী ৷ বহুদিনীয়া কঠোৰ শ্ৰম, একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য আৰু সাহসে মঞ্জুলী কছাৰীৰ সপোন আজি কোকৰাঝাৰৰ বুকুত 'আই' হোটেল হিচাপে সাকাৰ কৰি তুলিছে ৷
মঞ্জুলী কছাৰীৰ অধ্যাৱসায়ৰ ফলশ্ৰুতিত পৰিপূৰ্ণ ৰূপ পাইছে আই হোটেল ৷ স্বকীয় কৰ্মত সততে বিটিচিৰ সদৰ চহৰ কোকৰাঝাৰলৈ ঢাপলি মেলা লোকৰ বাবে আই হোটেল হৈ পৰিছে এসাঁজ আহাৰৰ স্বাদৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷ ২০ গৰাকীতকৈ অধিক মহিলাৰ হাস্যমধুৰ, একনিষ্ঠ আৰু সুশৃংখল আপ্যায়ন আই হোটেলৰ অন্যতম মূলধন ৷ লগতে সুষম ব্যঞ্জনেৰে সমৃদ্ধ আহাৰ পৰিবেশন ৷ মঞ্জুলীয়ে বাস্তৱায়িত কৰি দেখুৱাইছে ইচ্ছা শক্তিয়েই যে সকলো কৰ্মৰে সফলতাৰ চাবিকাঠি ৷
আই হোটেলৰ স্বত্ত্বাবাধিকাৰী মঞ্জুলী কছাৰীয়ে নিজৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কয়, "মোৰ হোটেল আৰম্ভ কৰা ৩০-৩১ বছৰমান হ’ব ৷ আগতে এখন সৰু টেকেলি পিঠাৰ দোকান আছিল । টেকেলি পিঠাৰ দোকানেৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি বহু কষ্টেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰি আহিছোঁ ৷ ঘৰৰ মানুহ লৈ ২০ গৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীৰে হোটেল চলাই আছোঁ ৷ ৰাইজৰ যথেষ্ট আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবে আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ ৷ মই আজিৰ দিনত সকলো মহিলাকে কৰ্ম কৰি খাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । কৰ্ম কৰিলে সকলোৰে উৎসাহ, মৰম আৰু সহায় পাব ৷"
আনহাতে, হোটেলখনৰ কৰ্মচাৰী বুলবুলি ব্ৰহ্মই কয়, “মই যোৱা ১০ বছৰৰ পৰাই এইখন হোটেলত কাম কৰি মোৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছোঁ ৷ ইয়াতে ২০-২২ গৰাকী অকল মহিলাই কাম কৰি পৰিয়ালক পোহপাল দি আছে ৷"
আনহাতে, সুদূৰ ওদালগুৰিৰ পৰা অহা এগৰাকী গ্ৰাহক সঞ্জয় বড়োৱে কয়, “ইয়াতে খাই খুবেই ভাল লাগে ৷" ৰাজেশ নেৱাৰ নামৰ গ্ৰাহকগৰাকীয়ে কয় যে এগৰাকী মহিলাই এই ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা ইমানদূৰ আগুৱাই যাব পাৰিছে ভাল লাগিছে । ইয়াতে খালে ঘৰত খোৱাৰ দৰে লাগে ৷ মানে খাই তৃপ্তি পোৱা যায় ।
ইফালে আন এগৰাকী গ্ৰাহক চিৰাঙৰ বিৰদাও মুছাহাৰীয়ে কয়, "কোকৰাঝাৰত আই হোটেলৰ ওপৰত একো নাই ৷ ইয়াত খাই মজা আছে,তৃপ্তি পোৱা যায় ছুপাৰ ৷”
আনহাতে, আন এগৰাকী নিয়মীয়া গ্ৰাহক তথা কোকৰাঝাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যাপিকা ড° তনুশ্ৰী নায়কে কয়, “মই এই হোটেলখনৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী বাইদেউগৰাকীক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ । আগতে মই অহা নাছিলোঁ, এতিয়া মই এই বাইদেউগৰাকীৰ পৰা কিছু শিকিবলৈয়ে আহোঁ ৷ বিশেষকৈ বাইদেউগৰাকীৰ মাতৃসুলভ ব্যৱহাৰে মোক বেছি আকৃষ্ট কৰিছে ৷ তেখেত সাইলাখ 'মা অন্নপূৰ্ণা' দেৱীৰ দৰে ৷ তেখেতৰ ইমান কৰ্মচাৰী থকাৰ পাছতো নিজেই হাতে-কামে লাগি আপ্যায়ন কৰাটো অতি ডাঙৰ কথা ৷"
মঞ্জুলী কছাৰীয়য়ে বাস্তৱায়িত কৰি দেখুৱাইছে যে ইচ্ছা শক্তিয়েই সকলো কৰ্মৰ সফলতাৰ চাবিকাঠি ৷ বিশ্বজনীন নাৰী দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত মঞ্জুলি কছাৰীৰ নাৰী সবলীকৰণৰ যি একক প্ৰচেষ্টা আৰু সফলতা, সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত আদৰণীয় আৰু সৰ্বজনস্বীকৃত এক আদৰ্শৰূপে নাৰী দিৱসৰ ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ ৰ’ব ৷