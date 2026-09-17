নগাসকলৰ জীৱনৰ কথাৰে...মুক্তিৰ পথত 'নওমাই'
নগা লোকৰ জীৱন শৈলী, পৰস্পৰৰ মাজত সংঘাতেৰ কাহিনীৰে এখন ছবি । 'নওমাই' ছবিখনে কিয় চাব ? এক প্ৰতিবেদন ।
Published : September 17, 2026 at 11:06 PM IST
গুৱাহাটী: মুক্তিৰ পথত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এখন ছবি । নগালোকসকলৰ জীৱন সংগ্ৰাম, নগা জনগোষ্ঠীৰ পৰস্পৰৰ সংঘাতক মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কেৱল নাগালেণ্ডত স্থানীয় ভাষাত আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত হিন্দী ভাষাত নওমাই ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিব ।
১৬ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আইদেউ ছবিগৃহত নওমাই ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' অনুষ্ঠিত হয় । অৰুণাচলৰ জনজাতীয় গোষ্ঠীৰ পৰস্পৰ সংঘৰ্ষৰ আলমত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ছবি নওমাইয়ে মুক্তি লাভ কৰিব । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নগা লোকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই ছবিখন ।
কানু ফিল্ম প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই নওমাই নামৰ ছবিখনৰ দৃশ্যপত আজিৰপৰা ৩শ বছৰ পূৰ্বৰ । অৰুণাচলৰ জনজাতিৰ সংঘৰ্ষপূৰ্ণ জীৱন প্ৰণালীৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ অৰুণাচল আৰু অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাটাও ঘন জংঘলৰ মাজত হৈছে ।
প্ৰভুত্ব আৰু প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ বাবে কিদৰে অৰুণাচলৰ এই জনজাতিৰ লোকৰ মাজত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ্থে যুঁজ বাগৰ হৈছিল, ছবিখনৰ জৰিয়তে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । অহা ১৮ চেপ্টেম্বৰত নওমাই ছবিখনে ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ লগত জড়িত কলা-কুশলীয়ে ক'লে এইদৰে, "এটা সৰু প্ৰডাকচন হাউচলৈ এই ছবি খন কৰিছোঁ । বহু ঘন জংঘলৰ মাজত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ । য’ত একো পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই । সম্পূৰ্ণ সঁচা কাহিনী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ । এইটো বহু পুৰণি সঁচা কাহিনী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ । সেই সময়ত সেই গাঁওসমূহত থকা বিনিময় প্ৰথা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ।"
তেওঁ কয়, "এইটো বহু পুৰণি কাহিনী । সেই সময়ত নাগালেণ্ডৰ হেড হানটিং হোৱা সময়ৰ দৃশ্য কাহিনীটোত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ । আমি হিন্দী ভাষাত উত্তৰ-পূবৰ ছবি গৃহত মুকলি কৰিম । কেৱল মণিপুৰৰ ছবি গৃহত থলুৱা ভাষাত থাকিব ।"