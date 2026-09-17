ETV Bharat / state

নগাসকলৰ জীৱনৰ কথাৰে...মুক্তিৰ পথত 'নওমাই'

নগা লোকৰ জীৱন শৈলী, পৰস্পৰৰ মাজত সংঘাতেৰ কাহিনীৰে এখন ছবি । 'নওমাই' ছবিখনে কিয় চাব ? এক প্ৰতিবেদন ।

A story of the lives of the Naga people, 'Nowmai' film on the path to hit theatre
নগাসকলৰ জীৱনৰ কথাৰে, মুক্তিৰ পথত 'নওমাই' (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুক্তিৰ পথত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এখন ছবি । নগালোকসকলৰ জীৱন সংগ্ৰাম, নগা জনগোষ্ঠীৰ পৰস্পৰৰ সংঘাতক মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কেৱল নাগালেণ্ডত স্থানীয় ভাষাত আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত হিন্দী ভাষাত নওমাই ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিব ।

১৬ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আইদেউ ছবিগৃহত নওমাই ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' অনুষ্ঠিত হয় । অৰুণাচলৰ জনজাতীয় গোষ্ঠীৰ পৰস্পৰ সংঘৰ্ষৰ আলমত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ছবি নওমাইয়ে মুক্তি লাভ কৰিব । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নগা লোকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই ছবিখন ।

নগাসকলৰ জীৱনৰ কথাৰে, মুক্তিৰ পথত 'নওমাই' (ETV Bharat Assam)

কানু ফিল্ম প্ৰডাকশ‍্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই নওমাই নামৰ ছবিখনৰ দৃশ‍্যপত আজিৰপৰা ৩শ বছৰ পূৰ্বৰ । অৰুণাচলৰ জনজাতিৰ সংঘৰ্ষপূৰ্ণ জীৱন প্ৰণালীৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ দৃশ‍্যগ্ৰহণ অৰুণাচল আৰু অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাটাও ঘন জংঘলৰ মাজত হৈছে ।

প্ৰভুত্ব আৰু প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ বাবে কিদৰে অৰুণাচলৰ এই জনজাতিৰ লোকৰ মাজত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ্থে যুঁজ বাগৰ হৈছিল, ছবিখনৰ জৰিয়তে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । অহা ১৮ চেপ্টেম্বৰত নওমাই ছবিখনে ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ।

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ লগত জড়িত কলা-কুশলীয়ে ক'লে এইদৰে, "এটা সৰু প্ৰডাকচন হাউচলৈ এই ছবি খন কৰিছোঁ । বহু ঘন জংঘলৰ মাজত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছোঁ । য’ত একো পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই । সম্পূৰ্ণ সঁচা কাহিনী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ । এইটো বহু পুৰণি সঁচা কাহিনী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ । সেই সময়ত সেই গাঁওসমূহত থকা বিনিময় প্ৰথা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ।"

তেওঁ কয়, "এইটো বহু পুৰণি কাহিনী । সেই সময়ত নাগালেণ্ডৰ হেড হানটিং হোৱা সময়ৰ দৃশ্য কাহিনীটোত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ । আমি হিন্দী ভাষাত উত্তৰ-পূবৰ ছবি গৃহত মুকলি কৰিম । কেৱল মণিপুৰৰ ছবি গৃহত থলুৱা ভাষাত থাকিব ।"

লগতে পঢ়ক: চাৰু কলা: জুবিনৰ লগতে মহান মহান মনিষীৰ মূৰ্তি জীৱন্ত প্ৰিয়ংকাৰ হাতৰ পৰশত

জুবিন গাৰ্গ মোৰ বাবে কোন ?

TAGGED:

নওমাই
নগা ছবি
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGA FILM
NOWMAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.