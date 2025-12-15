ETV Bharat / state

দুখীয়া মানুহৰ এখন হাত নাইকিয়া হ'ল; জুবিন গাৰ্গকলৈ কিয় এনেদৰে ক'লে নাজিৰাৰ নাচিমে ?

দুখীয়া-নিচলাৰ সাৰথি আছিল জুবিন গাৰ্গ । তেওঁৰ মানৱ দৰদী চৰিত্ৰৰ বিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত । জানো আহক তেওঁৰ মহানুভৱতাৰ আন এক অধ্যায় ।

ট্ৰাই চাইকেলেৰে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতলৈ যাত্ৰা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 15, 2025 at 8:05 AM IST

কলিয়াবৰ : বুকুত অদম্য সাহস আৰু কাৰোবাৰ প্ৰতি থকা অফুৰন্ত ভালপোৱাৰ বাবে সাধাৰণতে অসাধ্য বুলি ভবা কামো কৰিব পাৰে কিছু লোকে । এনে এজন যুৱক হৈছে মহম্মদ নাচিম আলী । নাজিৰাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ঠিকনালৈ যোৱাৰ বাবে লৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত । বিশেষভাৱে সক্ষম স্বত্বেও শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ পৰা যুৱকজনে এখন পুৰণি হাতেৰে চলোৱা ট্ৰাই চাইকেলেৰে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতলৈ বুলি যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

২০২২ চনত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দুয়োখন ভৰি চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাইছিল যুৱকজনে । গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনক চিকিৎসা প্ৰদানৰ সকলো খৰচ বহন কৰি সুস্থ কৰি তুলিছিল হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে । এসময়ত কৰি থোৱা এই সহায়ৰ কৃতজ্ঞতাৰ বাবে তেওঁ এনেদৰে কষ্ট হ'লেও মানৱ দৰদী শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম ঠিকনা সোণাপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে ।

ট্ৰাই চাইকেলেৰে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতলৈ যাত্ৰা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ

১১ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত নাচিমে কয়, "মোৰ এক দুৰ্ঘটনা হৈছিল । আমাৰে এক সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সহায়ত ৪ মাহ মেডিকেলত থকাৰ পাছত যথেষ্ট আৰ্থিক সমস্যাত ভুগিছিলোঁ । ঘৰৰ মানুহেও সহায় নকৰা হ'ল । মোৰ টকাৰো দৰকাৰ হ'ল । তেতিয়া জুবিন দাৰ সহায় বিচাৰিলোঁ । তেখেতে যিখিনি কৰিলে, সেইখিনি কোনেও নকৰিলেহেঁতেন । তেওঁৰ লগতে বহুৱাই, খুৱাই-বোৱাই ৰাখিছিল, নিজ হাতেৰে মাছ খোৱাই দিছিল । এনে এজন মানুহ পাবলৈ দিগদাৰ আছে, দুখীয়া মানুহৰ বাবে এখন হাত নাইকিয়া হৈ গ'ল ।"

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে নাচিম আলী

নাচিমে লগতে কয়, "তেখেতে যিখিনি কাম কৰি গৈছে, সেইখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো । আচলতে মই আগতেই আহিব লাগিছিল । বহুতে লগত যাম বুলি, টিকট কাটি দিম বুলি আশা দিলে, কিন্তু সময়ত কাৰোৰে পৰা সঁহাৰি নাপালোঁ । শেষত ভাবিলোঁ, কাকো খাতিৰ নকৰোঁ । সেই ভাবিয়েই পুৰণি ট্ৰাইচাইকেলখনেৰেই ওলাই আহিলোঁ ।"

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সম্পৰ্কে নাচিমে কয়, "ন্যায় কথাটো হ'ল – চাৰ্জশ্বীটত ১০৩ ধাৰা লগাইছে । এই ধাৰামতে ইহঁতৰ কাৰাদণ্ড হ'ব । জে'লত থাকি খায়-বৈ আনন্দ-স্ফুৰ্তি কৰি উশাহ লৈ থাকিব । যিটো মই ন্যায় বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ । আচল ন্যায় হ'বলৈ হ'লে ইহঁতৰ ফাঁচি হ'ব লাগিব আৰু ফাঁচি ৰাজপথত হ'ব লাগিব ।

ট্ৰাই চাইকেলেৰে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতলৈ যাত্ৰা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ

আচলতে মানৱতাৰ মহান নিদৰ্শন দাঙি ধৰা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি এই যুৱকজনে হৃদয়ত সাঁচি ৰাখিছে অজস্ৰ মৰম আৰু ভক্তি । জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ খবৰে ব্যথিত কৰি তুলিছিল নাচিম আলীৰ হৃদয় । দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পুনৰ জীৱন দিয়া ভগৱানৰ কাষলৈ যাবলৈ বহুতক খাতিৰ কৰিও কোনো ফল নোপোৱাত নাজিৰাৰ পৰা এনেদৰে কণ্টকময় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে নাচিমে । দেওবাৰে হাতেৰে চলোৱা পুৰণি ট্ৰাইচাইকেলখনেৰে উপস্থিত হ'লহি কলিয়াবৰত । ইফালে চাইকেলখনত তেওঁ আঁৰি লৈছে জুবিন গাৰ্গৰ লগত অতিবাহিত কৰা সুখৰ মুহূৰ্তৰ ফটো । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি নাজিৰাৰ পৰা সোণাপুৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনৰ জুবিন প্ৰেমে সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে কিমান ভক্তি আৰু ভালপোৱা থাকিলে এনে কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰি ?

