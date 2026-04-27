এখন গামোচাৰ মূল্য প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ টকা ! কিয় বিশেষ এই গামোচাখন ?

কিহৰ বাবে লক্ষাধিক টকাত বিক্ৰী হৈছে এই গামোচাখন ? ইয়াৰ সৈতে জড়িত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা কি ? জানিবলৈ পঢ়ক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 2:59 PM IST

প্ৰবীণ বৰুৱা

মঙলদৈ : আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে মানুহৰ অপাৰ বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা । আন্তৰিক বিশ্বাস আৰু মানসিক শক্তিয়ে আধ্যাত্মিকতাক এক বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰে । আনহাতে, মনত কোনো কলুষতা নাথাকিলেহে আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰকৃত ফল লাভ কৰিব পৰা যায় । আধ্যাত্মিকতা আৰু আধ্যাত্মিক কাম-কাজত একাত্ম হ'ব পাৰিলে মানুহে জীৱনত পৰম সন্তোষ লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । সেয়ে আধ্যাত্মিক কাম-কাজৰ সৈতে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে সহযোগ কৰে । লগতে এই আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাত জড়িত হৈ সকলোৱে আত্মসন্তুষ্টি লাভৰ চেষ্টা কৰে ।

অসমৰ হিন্দু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক দিশ জড়িত হৈ আছে । উজনিৰ পৰা নামনি, বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ; অঞ্চলভেদে এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰা পৃথক হোৱা দেখা যায় । লক্ষ্য সকলোতে একেটাই, ঈশ্বৰ প্ৰশস্তি যদিও ইয়াৰ আৰাধনাৰ পথ ভিন্ন হোৱা দেখা যায় । সেয়ে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মন্দিৰ, নামঘৰ, থান, দেৱালয় আদিত পৃথক পৰম্পৰাৰে আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখা যায় ।

এখন আঢ়ৈ লাখটকীয়া গামোচা

আনহাতে, কোনো কোনো ঠাইত এনেকুৱা পৰম্পৰাও আছে য'ত মানুহৰ ধাৰ্মিক ৰীতি-নীতিৰ উপৰি এক আৱেগো জড়িত হৈ থাকে । তেনে এক আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে আৱেগ জড়িত এক কাৰ্যই সকলোকে অবাক কৰি তুলিছে । দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী ডাঁহী নামৰ অঞ্চলটোৰ এটা মন্দিৰত এখন গামোচা নিলাম হৈছে প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ টকাত । কিন্তু কি বিশেষত্ব এই গামোচাখনৰ ? কিহৰ বাবে লক্ষাধিক টকাত বিক্ৰী হৈছে এই গামোচাখন ? এই গামোচাখনৰ সৈতে জড়িত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা কি?

মঙলদৈৰ এটা বিশেষ মন্দিৰৰ বিশেষ পৰম্পৰা

দৰং জিলাৰ সনাতনী সংস্কৃতিৰ এক আধ্যাত্মিক স্থান মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী ডাঁহী অৰ্জুনতলত ১৮৬৬ চনতে স্থাপিত হৈছিল শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ । ডাঁহী অৰ্জুনতল শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰত পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু পূজা আৰু বাৰ্ষিক ৰাইজৰ সভা । এইবাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু পূজা আৰু বাৰ্ষিক ৰাইজৰ সভা যোৱা শনিবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ।

দেওবাৰে অৰ্থাৎ শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু পূজা আৰু বাৰ্ষিক ৰাইজৰ সভাৰ দ্বিতীয়দিনা শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰৰ মদ্ভাগৱত গীতা মেৰিয়াই থোৱা দেৱবসন অৰ্থাৎ পৱিত্ৰ গামোচাখন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো উন্মোচন কৰা হয় ।

অমূল্য দেৱবসন

বিগত এঘাৰ বছৰ ধৰি এই দেৱবসন উন্মোচন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই বছৰো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত বাৰ্ষিক ৰাইজৰ সভাখনত গুৱাহাটীস্থিত ছেটেলাইট নিউজ চেনেল নিউজ লাইভৰ কাৰ্যাবাহী সম্পাদক লুইত নীল ডনে মদ্ভাগৱত মেৰিয়াই থোৱা দেৱবসনখন উন্মোচন কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত ডাঁহী অৰ্জুনতল শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰৰ বিষ্ণু পূজা আৰু বাৰ্ষিক ৰাইজৰ সভা উদযাপন সমিতিৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই কয়, "প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দৰে এই বছৰো আজি (দেওবাৰ) শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু পূজা আৰু বাৰ্ষিক ৰাইজৰ সভাৰ দ্বিতীয়দিনা পানীতোলা কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আকৰ্ষণীয় দেৱবসন উন্মোচন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । বিগত এঘাৰ বছৰ ধৰি এই কাৰ্যসূচী চলি আহিছে ।"

২,৪৫,০০১ টকাত বিক্ৰী হোৱা এখন সাধাৰণ গামোচা কিয় অসাধাৰণ

উল্লেখ্য যে যিখন গামোচাৰে গীতাখন মেৰিয়াই ৰখা হয় সেই গামোচাখনক অতি পৱিত্ৰ জ্ঞান কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই দেৱবসন এখন সাধাৰণ গামোচা যেন লাগিলেও এইখনত ভগৱান বিৰাজমান । এই গামোচাখন সৰ্বাধিক ২ লাখ ৪৫ হাজাৰ ১ টকাত ডাকযোগে এগৰাকী মহান দাতাই ক্ৰয় কৰে । আচলতে এইখনক গামোচা বুলি যদিও ধৰা গৈছে, এই গামোচাখন ২ লাখ ৪৫ হাজাৰ ১ টকা ডাকত যিজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰয় কৰিছে, তাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে এই গামোচাখন যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, তাত এই গামোচাখনৰ লগত আমাৰ অৰ্জুনতল বুঢ়াগোঁসায়ে নিজে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে বুলি এটা প্ৰবাদ আছে ।"

এই দেৱবসনৰ আছে এক অনন্য মাহাত্ম্য

উল্লেখ্য যে ডাঁহী অৰ্জুনতলৰ এই মন্দিৰটোৰ এক বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা থকা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াগৰাকীয়ে কয়, "বিগত এঘাৰটা বছৰত যিসকল দাতাই এই গামোচাখন ক্ৰয় কৰি নিজৰ ঘৰলৈ নিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আচলতে জয়জয়-ময়ময় অৱস্থা হৈছে । আমাৰ এই মন্দিৰটো এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ, ইয়াৰ বহুতো মাহাত্ম্য আছে । এই ভগৱন্তৰ ওচৰত যেতিয়াই যি সৎ উদ্দেশ্যৰে বিচৰা যায়, নিশ্চয় পূৰণ কৰে । সেই প্ৰবাদতে এই গামোচাখন ক্ৰেতাই আজি ইমান মূল্যৰে ক্ৰয় কৰিলে ।"

প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ টকাত কোনে ক্ৰয় কৰিলে এই দেৱবসন

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে এই দেৱবসন ২ লাখ ৬৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত মূল্যত বিক্ৰী হৈছে । এইবাৰ এই দেৱবসনখন সৰ্বোচ্চ ডাক মূল্যত ক্ৰয় কৰে দৰং জিলা পৰিষদৰ সদস্য বিতুপন ডেকাই । এক লোকবিশ্বাস মতে, এই দেৱবসনখন ঘৰলৈ নি নিজগৃহত সযতনে সম্পূৰ্ণ ৰীতি-নীতি পালন কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিলে ঘৰখনত কোনো ধৰণৰ অপায়-অমংগল নহয় বুলি এক বিশ্বাস আছে ।

গামোচাখন ক্ৰয় কৰি ক্ৰেতা বিতুপন ডেকাই কয়, "আমাৰ অৰ্জুনতল বুঢ়াগোঁসাই বিষ্ণু মন্দিৰৰ উদ্যোগত প্ৰতিবছৰে ডাক প্ৰথাৰে দেৱবসন ক্ৰয় ৰূপায়ণ হৈ আছে । যোৱা বছৰ ২ লাখ ৬০ হাজাৰলৈকে ডাক উঠিছে । দেৱবসন মোৰ ভাগ্যত হয়তো তেতিয়া নাছিল । দেৱবসন যেতিয়া যাব বিচাৰিব তেতিয়াহে যাব । মোৰ যোৱা বছৰো এটা ভাব আছিল, কিন্তু যোৱা বছৰ মই সময়ত আহিয়েই নাপালোঁ । সেয়ে যোৱা বছৰ হয়তো যাব বিচৰা নাছিল । এই অৰ্জুনতল বুঢ়াগোঁসাইৰ প্ৰতি মোৰ অগাধ বিশ্বাস আছে , মই ইয়াৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ । এই প্ৰমাণৰ বাবে এই দেৱবসনখন ঘৰৰ মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আশা আছিল । এই দেৱবসন নিজৰ ঘৰৰ মন্দিৰৰ শালগ্ৰামৰ লগত ৰাখিলে ঘৰখনত সুখ-শান্তি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

