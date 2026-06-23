ETV Bharat / state

গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে কলিয়াবৰৰ এক দম্পতীৰ বিশেষ প্ৰয়াস

কলিয়াবৰত ‘কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ’ ল'বলৈ বিশেষ উদ্যোগ । ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান ।

Kaliabor book reading programme
গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে কলিয়াবৰৰ এক দম্পতীৰ বিশেষ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 4:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : জ্ঞান আৰু কল্পনাৰ বিস্তাৰ আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে গ্ৰন্থই হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বন্ধু । এই গ্ৰন্থই যুগে যুগে যুঁজিবলৈ, যুঁজি যুঁজি জিনিবলৈ বিশ্বক সাহস যোগাই আহিছে । সাঁচিপাতৰ পুথিৰ পৰা আজিৰ ডিজিটেল গ্ৰন্থলৈকে কিতাপৰ এই ক্ৰমবিকাশ চমকপ্ৰদ ।

'কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ’

গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে কলিয়াবৰৰ এক দম্পতীৰ বিশেষ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

প্ৰয়াত সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঞিৰ এখন অতিকৈ জনপ্ৰিয় গদ্য সংকলন হ'ল 'কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ' । ১৯৯১ চনত প্ৰকাশিত এই গ্ৰন্থখনিত কিতাপৰ সৈতে মানুহৰ সম্পৰ্ক, পঢ়াৰ অভ্যাস আৰু ইয়াৰ মানসিক প্ৰভাৱ অতি সৰল আৰু আকৰ্ষণীয়ভাৱে ফুটাই তোলা হৈছে ।

বৰগোহাঞিৰ এই গ্ৰন্থখনে নৱ-প্ৰজন্মক কিতাপ পঢ়িবলৈ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে জীৱনক সুন্দৰ কৰি তুলিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে । সেই প্ৰেৰণাৰে উদ্বুদ্ধ এক অনুষ্ঠানৰ নাম 'কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ' ।

বৰ্তমান সময়ত মোবাইল আৰু ডিজিটেল জগতৰ প্ৰভাৱত শিশু-কিশোৰসকলৰ গ্ৰন্থ আৰু বাস্তৱ জগতৰ সৈতে সম্বন্ধ ক্ৰমাৎ আঁতৰি যোৱাৰ সময়তে কিতাপৰ মাজলৈ ওভতাই অনাৰ প্ৰয়াসেৰে কলিয়াবৰৰ হাটবৰৰ শ্ৰৱণী সত্ৰত গঢ় লৈ উঠিছে ‘কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ’ ।

অসম চৰকাৰৰ কৰ বিষয়া, কলিয়াবৰৰ যুৱক ৰাজীৱ ভাগৱতী আৰু তেওঁৰ শিক্ষয়িত্ৰী পত্নী তুলিকা শৰ্মা ভাগৱতীৰ চিন্তা আৰু উদ্যোগৰ লগতে অন্যান্য গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ সহযোগত যোৱা ১১ জানুৱাৰী, ২০২৬ তাৰিখে গঢ়ি উঠা এই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে শিশু আৰু গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।

Kaliabor book reading programme
অনুষ্ঠানত উপস্থিত একাংশ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতি শনি আৰু দেওবাৰে শিশুসকলৰ লগতে সকলো বয়সৰ লোকে মুকলি আকাশৰ তলত কিতাপ পঢ়ি সময় অতিবাহিত কৰে । ইয়াৰ উপৰি এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে কুইজ, আকস্মিক বক্তৃতা, গ্ৰন্থ সমালোচনা আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে ।

'কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ'ৰ বিষয়ে অনুষ্ঠানটোৰ মূল উদ্যোগী ৰাজীৱ ভাগৱতীয়ে কয়, "এই বছৰৰ প্ৰথম মাহত আমাৰ এই অঞ্চলত 'কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ' নামৰ এক অনুষ্ঠান গঢ়ি উঠিছে । আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আন একো নকৰোঁ, আমাৰ ইয়াত থকা কিতাপখিনি ইয়ালৈ আহি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা যিকোনো বয়সৰ লোকে এঘণ্টা বা দুঘণ্টা পঢ়িব । আৰু সেই কিতাপখন পৰ্যালোচনা কৰে । লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আনবোৰ কাৰ্যকলাপ যেনে তৰ্ক, বক্তৃতা, কুইজ আদিৰ দৰে সহঃপাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যকলাপবোৰ বিকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মাহটোৰ এটা দেওবাৰত আমি এজন বিশিষ্ট অতিথিৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মত-বিনিময় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, যাতে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মানসিকভাৱে সকলো দুৱাৰ খুলিব পাৰে । এই ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে যোৱা দেওবাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু সাক্ষাৎকাৰ বিষয়ক এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটীৰ গণিত বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক জিতেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কলিতা, প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ অতনু কুমাৰ চৌধুৰী আৰু অসম চৰকাৰ কৰ বিভাগৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত আয়ুক্ত তথা বৰ্তমানৰ বিশেষ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত অৰুণিমা চৌধুৰী । লগতে অসম চৰকাৰৰ গছপুলি ৰোপণ আৰু বীজ নিগমৰ অধ্যক্ষ মণি মাধৱ মহন্তসহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু সচেতন ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।"

অনুষ্ঠানটি সন্দৰ্ভত তেওঁ আৰু কয়, "অনুষ্ঠানত অতিথিসকলে শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলক উদ্দেশ্যি ব্যক্তিত্ব বিকাশ, শিকন-শিক্ষণ, দক্ষতাৰ গুৰুত্ব আৰু বিকাশ, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আদি বিষয়ত মূল্যৱান বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে উপস্থিতসকলৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰো প্ৰদান কৰে । তদুপৰি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দই 'কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ'ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলক বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ মূল্যৱান গ্ৰন্থৰ উপহাৰ আগবঢ়ায় ।"

এই উদ্যোগে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ লগতে জ্ঞানচৰ্চা আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তাধাৰাৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশত অৰিহণা যোগাব বুলি বুলি উপস্থিত ব্যক্তিসকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।

-কলিয়াবৰৰ পৰা ৰূপজ্য়োতি গোস্বামীৰ সহযোগত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে৷

লগতে পঢ়ক :বিশ্ব বৰ্ষাৰণ্য দিৱস বিশেষ : জলবায়ু আৰু জীৱবৈচিত্ৰ্যৰ ৰক্ষাকবচ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৰ্ষাৰণ্যসমূহ
লগতে পঢ়ক :কুৰিঘৰীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটালৈ; জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদৰ লোকসংগীতৰ যাত্ৰা

TAGGED:

কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ
কলিয়াবৰত কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ
গ্ৰন্থ অধ্যয়ন
ইটিভি ভাৰত অসম
KALIABOR BOOK READING PROGRAMME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.