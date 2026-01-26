১৯,৫০০ টকাত নিলাম হ'ল এখন বিশেষ গামোচা : ক'ত ? কিয় ?

১৯,৫০০ টকাত নিলাম হ'ল এখন বিশেষ গামোচা : ক'ত ? কিয় ?
অজস্ৰ লোক তথা ভক্তৰ সন্মুখত নিলাম হয় এই বিশেষ গামোচাখন ।
Published : January 26, 2026 at 4:15 PM IST
নলবাৰী : এখন গামোচাৰ মূল্য কিমান ? এশ টকা, দুশ টকা অথবা পাঁচশ টকা । কিন্তু এখন বিশেষ গামোচা সহস্ৰাধিক মূল্যৰ বিনিময়ত নিজৰ কৰি ল’বলৈ হেতাওপৰা লাগিল অসমৰ এখন জিলাত ।
হয়, আমি অসমৰ নলবাৰী জিলাৰ কথা কৈছো ৷ নলবাৰীত এখন গামোচাৰ মূল্য হৈ পৰিছে কেইবা সহাস্ৰাধিক টকা । নহ’বনো কিয় ! নিলাম হোৱা গামোচাখনৰ আছে বিশেষ মহত্ব । নিলাম হোৱা গামোচাখন নিজৰ কৰি ল’লে ব্যক্তিজনৰ সৰ্বাংগীন মংগল হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে । যি পৰম্পৰাৰ মাজেৰে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও নলবাৰীৰ বৰভাগৰ ৰণাকুছিত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা যায় ।
গাঁওখনিৰ বৰগোঁসাই ঘৰৰ ১২৮ সংখ্যক হোম যজ্ঞ উপলক্ষে গোঁসাইৰ আশীষ কামনাৰে গামোচাখন গাঁৱৰ প্ৰতিটো চুবুৰীৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি নিয়া হয় । য'ত গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ লোকে গোঁসাইৰ ওচৰত নিজৰ দান-বৰঙণি আগবঢ়াই মংগল কামনা কৰে ।
আনহাতে, শোভাযাত্ৰাৰ শেষত গোঁসাই ঘৰ প্ৰাংগনত গামোচাখনত উঠা দান বৰঙণিৰে, সেই বিশেষ কাপোৰভাগৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । সেই বিশেষ গামোচাখনৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত অংশ ল’বলৈ সমগ্ৰ ৰণাকুছিৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে উক্ত স্থানত ভিৰ কৰে ।
এইবেলিও গুৱাহাটীৰ এজন ব্যক্তিয়ে ১৯,৫০০ টকাৰ বিনিময়ত গামোচাখন নিলামত নিজৰ কৰি লয় । গামোচাখন নিলামত ক্ৰয় কৰি লৈ গোঁসাইৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে ব্যক্তিজনে । বৰগোঁসাই ঘৰৰ গামোচা নিলামত লোৱা ব্যক্তিজন হ’ল মহানগৰীৰ ৰাজীৱ কলিতা ।
যজ্ঞ উদযাপন সমিতিৰ এগৰাকী সদস্যই জানিবলৈ দিয়া মতে "গাঁওখনৰ চাৰিজন বালকে গামোচাখনৰ চাৰিটা কোণত ধৰি লৈ বৰগোঁসাই ঘৰৰ যজ্ঞৰ শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰতিঘৰ লোকৰ পদূলিৰে লৈ যায় । তাত সকলোৱে দান-বৰঙণি আগবঢ়ায় । গামোচাখনত উঠা দান বৰঙণিসমূহ গামোচাখনৰ সৈতে নিলাম হয় ।"
"লোকবিশ্বাস অনুসৰি ৰণাকুছি বৰগোঁসাই ঘৰৰ এই গামোচাখন যিয়েই নিলামত লয়, তাৰেই ভাগ্য উদয় হয় । ১২৮ বৰ্ষত ভৰি দিলে এই যজ্ঞভাগিয়ে, বিগত দুবছৰৰ পৰা গামোচাখনৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছে ।" এই কথা জনাই আয়োজক সমিতিৰ এজন সদস্যই ।