১৯,৫০০ টকাত নিলাম হ'ল এখন বিশেষ গামোচা : ক'ত ? কিয় ?

অজস্ৰ লোক তথা ভক্তৰ সন্মুখত নিলাম হয় এই বিশেষ গামোচাখন ।

Nalbari special blessed gamocha
এখন গামোচা নিলাম হ'ল ১৯,৫০০ টকাত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 26, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
নলবাৰী : এখন গামোচাৰ মূল্য কিমান ? এশ টকা, দুশ টকা অথবা পাঁচশ টকা । কিন্তু এখন বিশেষ গামোচা সহস্ৰাধিক মূল্যৰ বিনিময়ত নিজৰ কৰি ল’বলৈ হেতাওপৰা লাগিল অসমৰ এখন জিলাত ।

হয়, আমি অসমৰ নলবাৰী জিলাৰ কথা কৈছো ৷ নলবাৰীত এখন গামোচাৰ মূল্য হৈ পৰিছে কেইবা সহাস্ৰাধিক টকা । নহ’বনো কিয় ! নিলাম হোৱা গামোচাখনৰ আছে বিশেষ মহত্ব । নিলাম হোৱা গামোচাখন নিজৰ কৰি ল’লে ব্যক্তিজনৰ সৰ্বাংগীন মংগল হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে । যি পৰম্পৰাৰ মাজেৰে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও নলবাৰীৰ বৰভাগৰ ৰণাকুছিত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা যায় ।

অজস্ৰ লোক তথা ভক্তৰ সন্মুখত নিলাম হয় এখন বিশেষ গামোচা (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনিৰ বৰগোঁসাই ঘৰৰ ১২৮ সংখ্যক হোম যজ্ঞ উপলক্ষে গোঁসাইৰ আশীষ কামনাৰে গামোচাখন গাঁৱৰ প্ৰতিটো চুবুৰীৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি নিয়া হয় । য'ত গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ লোকে গোঁসাইৰ ওচৰত নিজৰ দান-বৰঙণি আগবঢ়াই ম‌ংগল কামনা কৰে ।

Nalbari special blessed gamocha
এনেকৈয়ে শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰথমে লৈ যোৱা হয় বৰগোঁসাই ঘৰৰ গামোচা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, শোভাযাত্ৰাৰ শেষত গোঁসাই ঘৰ প্ৰাংগনত গামোচাখনত উঠা দান বৰঙণিৰে, সেই বিশেষ কাপোৰভাগৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । সেই বিশেষ গামোচাখনৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত অংশ ল’বলৈ সমগ্ৰ ৰণাকুছিৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে উক্ত স্থানত ভিৰ কৰে ।

Nalbari special blessed gamocha
১৯,৫০০ টকাত নিলাম এখন বিশেষ গামোচা (ETV Bharat Assam)

এইবেলিও গুৱাহাটীৰ এজন ব্যক্তিয়ে ১৯,৫০০ টকাৰ বিনিময়ত গামোচাখন নিলামত নিজৰ কৰি লয় । গামোচাখন নিলামত ক্ৰয় কৰি লৈ গোঁসাইৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে ব্যক্তিজনে । বৰগোঁসাই ঘৰৰ গামোচা নিলামত লোৱা ব্যক্তিজন হ’ল মহানগৰীৰ ৰাজীৱ কলিতা ।

Nalbari special blessed gamocha
অজস্ৰ লোক তথা ভক্তৰ সন্মুখত নিলাম হয় এই বিশেষ গামোচাখন (ETV Bharat Assam)

যজ্ঞ উদযাপন সমিতিৰ এগৰাকী সদস্যই জানিবলৈ দিয়া মতে "গাঁওখনৰ চাৰিজন বালকে গামোচাখনৰ চাৰিটা কোণত ধৰি লৈ বৰগোঁসাই ঘৰৰ যজ্ঞৰ শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰতিঘৰ লোকৰ পদূলিৰে লৈ যায় । তাত সকলোৱে দান-বৰঙণি আগবঢ়ায় । গামোচাখনত উঠা দান বৰঙণিসমূহ গামোচাখনৰ সৈতে নিলাম হয় ।"

Nalbari special blessed gamocha
এখন গামোচা নিলাম হ'ল ১৯,৫০০ টকাত (ETV Bharat Assam)

"লোকবিশ্বাস অনুসৰি ৰণাকুছি বৰগোঁসাই ঘৰৰ এই গামোচাখন যিয়েই নিলামত লয়, তাৰেই ভাগ্য উদয় হয় । ১২৮ বৰ্ষত ভৰি দিলে এই যজ্ঞভাগিয়ে, বিগত দুবছৰৰ পৰা গামোচাখনৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছে ।" এই কথা জনাই আয়োজক সমিতিৰ এজন সদস্যই ।

