জৰিমনাৰ পৰিৱৰ্তে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ হোৱাৰ আহ্বানেৰে গণস্বাক্ষৰ অভিযান
মৰিগাঁৱত 'মই পথ সুৰক্ষাৰ নীতি-নিয়ম মানি চলিম' শীৰ্ষক স্বাক্ষৰ অভিযান ।
Published : May 20, 2026 at 9:09 AM IST
মৰিগাঁও: জনসাধাৰণৰ মাজত পথ সুৰক্ষা সজাগতা অভিযানৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে মৰিগাঁও প্ৰশাসনে ৰূপায়ণ কৰিলে এক ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ । এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চালকসকলৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী, ব্যৱসায়ী, যুৱ সমাজ তথা পথচাৰীয়ে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰে ।
জৰিমনাৰ পৰিৱৰ্তে সজাগতা:
সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে 'মই পথ সুৰক্ষাৰ নীতি-নিয়ম মানি চলিম' শীৰ্ষক এক স্বাক্ষৰ অভিযান চলোৱা হয় । মঙলবাৰে জিলা প্ৰশাসনে চলোৱা এই অভিযানৰ সময়ত হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰু যান-বাহন আইন মানি নচলা চালকসকলক জৰিমনা বিহাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কে সজাগ কৰা হয় ।
নিয়ম মানি চলাৰ সংকল্প :
এই স্বাক্ষৰ অভিযানত চালক, শিক্ষাৰ্থী, ব্যৱসায়ী, যুৱ সমাজ তথা বহু পথচাৰীয়ে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বহু লোকে পথ সুৰক্ষাক সামাজিক দায়িত্ব হিচাপে গ্ৰহণ কৰি নিয়ম মানি চলাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে । শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনৰ যান-বাহন ব্যৱস্থাক অধিক শৃংখলাবদ্ধ কৰিবলৈ আৰু চালকসকলক নিজৰ দায়িত্ববোধ সম্পৰ্কে সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই অভিযান চলোৱা হৈছে ।
জিলা আৰক্ষীৰ যান-বাহন শাখা আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত চলোৱা এই অভিযান সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত নিতিশা বৰাই কয়, "এটা সৰু ভুল বা অসচেতনতাই এটা পৰিয়াললৈ চিৰদিনৰ বাবে অন্ধকাৰ নমাই আনিব পাৰে । পথ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো কেৱল চৰকাৰ বা আৰক্ষী বিভাগৰে দায়িত্ব নহয়, ই সমাজৰ এক সামূহিক দায়িত্ব ।" অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সকলোকে শৃংখলাবদ্ধ আৰু সচেতন চালন অভ্যাস গঢ়ি তুলি সুৰক্ষিত পথ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।
অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত নিতিশা বৰাই লগতে উল্লেখ কৰে যে নিয়মিত সজাগতা সৃষ্টি আৰু কঠোৰ আইন প্ৰয়োগৰ দ্বাৰাহে পথ দুৰ্ঘটনা আৰু প্ৰাণহানিৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব । তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ মাজত আৰু অধিক সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এইদৰে ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় । সেইবাবে স্বাক্ষৰ অভিযান চলাইছোঁ । ছীটবেল্ট, হেলমেট পৰিধান নকৰাসকলক আমি জৰিমনা কৰা নাই যদিও আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে নিময় মানি চলিছে নে নাই সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিম ।"
যান-বাহন আইন মানি চলিবলৈ আহ্বান:
অভিযানকাৰী দলটোৱে প্ৰতিগৰাকী চালকক যান-বাহন আইন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় । বিশেষকৈ দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰু আৰোহী উভয়ৰে বাবে হেলমেট পৰিধান কৰা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত ছীটবেল্ট বান্ধি গাড়ী চলোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ চালকসকলক বুজনি দিয়া হয় । লগতে নিয়ম উলংঘা কৰা বাহনৰ গৰাকীক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ লগতে এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । ভৱিষ্যতে এনে ভুল নকৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰা হয় ।
