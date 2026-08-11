হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক ভাঙুৰা থান
প্ৰায় ৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ ভাঙুৰা থানে কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসেই নহয়, বৰঞ্চ হিন্দু-মুছলমানৰ মাজৰ একতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে ।
Published : August 11, 2026 at 12:21 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসত এনে বহু স্থান আছে, যিয়ে যুগ যুগ ধৰি মানৱতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বহন কৰি আহিছে । দুৰ্গা পূজাত শিৱসাগৰত দৌলা পৰিয়ালে শৰাই আগবঢ়োৱা আৰু পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰসাদ-ভোগ প্ৰেৰণ কৰাৰ কাহিনী আপুনি নিশ্চয় শুনিছে ৷
আজি এনে এখন শিৱস্থানৰ কথা ক’বলৈ ওলাইছোঁ, যি জাত-পাত, বৰ্ণ-ভেদৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি মানৱতাৰ শিখৰত অৱস্থান কৰি আছে ৷
এই অনন্য তথা ঐতিহাসিক পবিত্ৰ থলী হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ ভাঙুৰা থান (শিৱস্থান) ৷ প্ৰায় ৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি এই থানখনে কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসেই নহয়, বৰঞ্চ হিন্দু-মুছলমানৰ মাজৰ একতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে ।
বিগত প্ৰায় ৪৯ বছৰ ধৰি এই থানখন চোৱাচিতা কৰি আহিছে অশীতিপৰ মতিবৰ ৰহমানে । প্ৰায় ৫০০ বছৰ পূৰ্বে মতিবৰ ৰহমানৰ পূৰ্বপুৰুষ বৰহান শ্বাহে এটা শিল পুতি থানখন স্থাপন কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা আজিলৈ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম ধৰি এই থানখন মতিবৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালে চোৱাচিতা কৰি আহিছে ৷
ঐতিহাসিক পটভূমি আৰু পূজাৰ পৰম্পৰা
এই থানখনৰ সন্দৰ্ভত মতিবৰ ৰহমানে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘ভক্তৰ বিশ্বাস অনুসৰি এই ভাঙুৰা থানখন অতি জাগ্ৰত । ইয়ালৈ অহা ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে অন্তৰেৰে প্ৰাৰ্থনা জনালে ভগৱান শিৱই সকলোৰে মনোকামনা পূৰণ কৰে । নাম অনুসৰিয়েই এই থানৰ এক বিশেষ নিয়ম আছে- ইয়ালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তই বাবা ভোলানাথক 'ভাং' অৰ্পণ কৰাটো অপৰিহাৰ্য । এটা পবিত্ৰ শিলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ইয়াত যুগ যুগ ধৰি পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে । প্ৰতি সোমবাৰে আৰু মহা শিৱৰাত্ৰিৰ পবিত্ৰ ক্ষণত এই থানত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ভিৰ কৰে । ভক্তসকলে ধূপ, চাকি, মম জ্বলাই পায়স, মিঠাই, চুজি আৰু ফল-মূল আদি প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়ায় ।’’
বৰ্তমান শৰীৰ অসুস্থ হ’লেও মতিবৰ ৰহমানে এই শিৱস্থানখন চোৱাচিতা কৰি আহিছে ৷ তেওঁ থানখন চাফ-চিকুণ কৰি ধূপ আৰু মমবাতি জ্বলায় ৷ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলেও ইয়াত ধূপ আৰু মম জ্বলায় ৷ ‘‘মই চোৱাচিতা কৰাৰ আগতে মোৰ ককাদেউতাই এই থানৰ চোৱাচিতা কৰিছিল । ককাদেউতাৰ পিছত ১৯৭৭ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ নিজে অতি নিষ্ঠাৰে নানাৰ সেৱা কৰি আহিছোঁ । মোৰ পিছত মোৰ সন্তানেই এই পবিত্ৰ ঐতিহ্য আৰু দায়িত্ব আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ।’’ ৰহমানে কয় ৷
এই থানখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ইয়াৰ উদাৰতা । মতিবৰ ৰহমানে শিৱস্থানখন চোৱাচিতা কৰাৰ লগতে ইছলাম ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি নামাজো পাঠ কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘ধৰ্ম ডাঙৰ নহয়, মানুহ হোৱাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা । ইয়াত হিন্দু বা মুছলমান বুলি কোনো ভেদাভেদ নাই । সকলো ধৰ্মৰ লোকেই এই স্থানলৈ আহিব পাৰে আৰু আশীৰ্বাদ ল’ব পাৰে ।’’
তেওঁ লগতে কয় , ‘‘গাঁওখনৰ কোনেও কেতিয়াও মই থানখন চোৱাচিতা কৰাৰ বাবে বিৰোধিতা কৰা নাই । বৰঞ্চ গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই এই পূজা পৰিচালনাত সদায় সহায়-সহযোগিতাহে আগবঢ়াই আহিছে ।’’
উল্লেখ্য যে, ৰংমহলৰ ভাঙুৰা থান কেৱল এক উপাসনা স্থলীয়েই নহয়, এয়া বৰ্তমান সমাজৰ বাবে এক ডাঙৰ বাৰ্তা । যি সময়ত ধৰ্মক লৈ নানা বাদ-বিবাদ, ৰাজনীতিয়ে মানুহৰ অসহিষ্ণুপ্ৰায় কৰি তুলিছে সেই সময়ত এই থানখনে সমন্বয়ৰ বিশেষ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৩৫ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলী