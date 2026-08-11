ETV Bharat / state

হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক ভাঙুৰা থান

প্ৰায় ৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ ভাঙুৰা থানে কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসেই নহয়, বৰঞ্চ হিন্দু-মুছলমানৰ মাজৰ একতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে ।

communal harmony
হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ঐতিহাসিক ভাঙুৰা থান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসত এনে বহু স্থান আছে, যিয়ে যুগ যুগ ধৰি মানৱতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বহন কৰি আহিছে । দুৰ্গা পূজাত শিৱসাগৰত দৌলা পৰিয়ালে শৰাই আগবঢ়োৱা আৰু পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰসাদ-ভোগ প্ৰেৰণ কৰাৰ কাহিনী আপুনি নিশ্চয় শুনিছে ৷

আজি এনে এখন শিৱস্থানৰ কথা ক’বলৈ ওলাইছোঁ, যি জাত-পাত, বৰ্ণ-ভেদৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি মানৱতাৰ শিখৰত অৱস্থান কৰি আছে ৷

হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ঐতিহাসিক ভাঙুৰা থান (ETV Bharat Assam)

এই অনন্য তথা ঐতিহাসিক পবিত্ৰ থলী হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ ভাঙুৰা থান (শিৱস্থান) ৷ প্ৰায় ৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি এই থানখনে কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসেই নহয়, বৰঞ্চ হিন্দু-মুছলমানৰ মাজৰ একতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে ।

বিগত প্ৰায় ৪৯ বছৰ ধৰি এই থানখন চোৱাচিতা কৰি আহিছে অশীতিপৰ মতিবৰ ৰহমানে । প্ৰায় ৫০০ বছৰ পূৰ্বে মতিবৰ ৰহমানৰ পূৰ্বপুৰুষ বৰহান শ্বাহে এটা শিল পুতি থানখন স্থাপন কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা আজিলৈ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম ধৰি এই থানখন মতিবৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালে চোৱাচিতা কৰি আহিছে

communal harmony
মতিবৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)

ঐতিহাসিক পটভূমি আৰু পূজাৰ পৰম্পৰা

এই থানখনৰ সন্দৰ্ভত মতিবৰ ৰহমানে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘ভক্তৰ বিশ্বাস অনুসৰি এই ভাঙুৰা থানখন অতি জাগ্ৰত । ইয়ালৈ অহা ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে অন্তৰেৰে প্ৰাৰ্থনা জনালে ভগৱান শিৱই সকলোৰে মনোকামনা পূৰণ কৰে । নাম অনুসৰিয়েই এই থানৰ এক বিশেষ নিয়ম আছে- ইয়ালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তই বাবা ভোলানাথক 'ভাং' অৰ্পণ কৰাটো অপৰিহাৰ্য । এটা পবিত্ৰ শিলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ইয়াত যুগ যুগ ধৰি পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে । প্ৰতি সোমবাৰে আৰু মহা শিৱৰাত্ৰিৰ পবিত্ৰ ক্ষণত এই থানত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ভিৰ কৰে । ভক্তসকলে ধূপ, চাকি, মম জ্বলাই পায়স, মিঠাই, চুজি আৰু ফল-মূল আদি প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়ায় ।’’

communal harmony
ৰংমহলৰ ভাঙুৰা থান (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান শৰীৰ অসুস্থ হ’লেও মতিবৰ ৰহমানে এই শিৱস্থানখন চোৱাচিতা কৰি আহিছে ৷ তেওঁ থানখন চাফ-চিকুণ কৰি ধূপ আৰু মমবাতি জ্বলায় ৷ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলেও ইয়াত ধূপ আৰু মম জ্বলায় ৷ ‘‘মই চোৱাচিতা কৰাৰ আগতে মোৰ ককাদেউতাই এই থানৰ চোৱাচিতা কৰিছিল । ককাদেউতাৰ পিছত ১৯৭৭ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ নিজে অতি নিষ্ঠাৰে নানাৰ সেৱা কৰি আহিছোঁ । মোৰ পিছত মোৰ সন্তানেই এই পবিত্ৰ ঐতিহ্য আৰু দায়িত্ব আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ।’’ ৰহমানে কয় ৷

communal harmony
৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি এখন শিৱস্থান (ETV Bharat Assam)

এই থানখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ইয়াৰ উদাৰতা । মতিবৰ ৰহমানে শিৱস্থানখন চোৱাচিতা কৰাৰ লগতে ইছলাম ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি নামাজো পাঠ কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘ধৰ্ম ডাঙৰ নহয়, মানুহ হোৱাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা । ইয়াত হিন্দু বা মুছলমান বুলি কোনো ভেদাভেদ নাই । সকলো ধৰ্মৰ লোকেই এই স্থানলৈ আহিব পাৰে আৰু আশীৰ্বাদ ল’ব পাৰে ।’’

তেওঁ লগতে কয় , ‘‘গাঁওখনৰ কোনেও কেতিয়াও মই থানখন চোৱাচিতা কৰাৰ বাবে বিৰোধিতা কৰা নাই । বৰঞ্চ গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই এই পূজা পৰিচালনাত সদায় সহায়-সহযোগিতাহে আগবঢ়াই আহিছে ।’’

communal harmony
মুছলমান পৰিয়ালে চোৱাচিতা কৰা এখন শিৱস্থান (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ৰংমহলৰ ভাঙুৰা থান কেৱল এক উপাসনা স্থলীয়েই নহয়, এয়া বৰ্তমান সমাজৰ বাবে এক ডাঙৰ বাৰ্তা । যি সময়ত ধৰ্মক লৈ নানা বাদ-বিবাদ, ৰাজনীতিয়ে মানুহৰ অসহিষ্ণুপ্ৰায় কৰি তুলিছে সেই সময়ত এই থানখনে সমন্বয়ৰ বিশেষ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: ৩৫ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলী

TAGGED:

হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি
শিৱস্থান
ভাঙুৰা থান
EXAMPLE OF COMMUNAL HARMONY
COMMUNAL HARMONY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.