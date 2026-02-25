সহায় বিচাৰি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ কাষলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক !

সহায় বিচাৰি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ কাষলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক !
বিধায়কৰ সন্মুখতেই বিজেপি কৰ্মীৰ অতপালি । চোলা ফালি বগৰাই দিলে মাটিত ।
Published : February 25, 2026 at 12:15 PM IST
নগাঁও: এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ কাষলৈ বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ বাবে সহায় বিচাৰি যোৱা এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক প্ৰহাৰ কৰিলে গেৰুৱা বাহিনীৰ কাৰ্যকৰ্তাই । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠিত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামগুৰিত মঙলবাৰে বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ এক অনুষ্ঠানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল চামগুৰিৰ হেমকান্ত হাজৰিকাই । এই অনুষ্ঠানত গৈ হেমকান্ত হাজৰিকাই বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ বাবে সহায় বিচৰা বাবেই বিজেপি কৰ্মীয়ে টানি আঁজুৰি নি প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে ।
নিজকে বিজেপি কৰ্মী বুলি দাবী কৰা হেমকান্ত হাজৰিকাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ অনুসৰি, মঙলবাৰে বিধায়ক গোস্বামীৰ কাষলৈ গৈ নিজৰ বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ বাবে সহায় বিচাৰিছিল লোকজনে; কিন্তু সহায় কৰাৰ বিপৰীতে বিধায়কে দিয়া উত্তৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকগৰাকীয়ে । এনে অৱস্থাতেই বিধায়কগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ বিজেপিৰ দুই এজন কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত হৈ লোকজনক বিধায়কগৰাকীৰ সন্মুখৰ পৰাই টানি আঁজুৰি নি প্ৰহাৰ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে হেমকান্ত হাজৰিকাই ।
নতুনকৈ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা হেমকান্ত হাজৰিকাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ন্যায় বিচাৰি চামগুৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে । মাধ্যমৰ সন্মুখত ভুক্তভোগী হেমকান্ত হাজৰিকাই কয়," বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ ঘনিষ্ঠ নিতু মুদৈৰ লগতে আন কেইবাজনে মোক মাটিত বগৰাই প্ৰহাৰ কৰিছে । নিতু মুদৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছো ।"
আঘাতপ্ৰাপ্ত হেমকান্ত হাজৰিকাই ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চপাত আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ ।