সহায় বিচাৰি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ কাষলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক !

বিধায়কৰ সন্মুখতেই বিজেপি কৰ্মীৰ অতপালি । চোলা ফালি বগৰাই দিলে মাটিত ।

Accused of assault against BJP workers
বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ কাষলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 25, 2026 at 12:15 PM IST

2 Min Read
নগাঁও: এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ কাষলৈ বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ বাবে সহায় বিচাৰি যোৱা এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক প্ৰহাৰ কৰিলে গেৰুৱা বাহিনীৰ কাৰ্যকৰ্তাই । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠিত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামগুৰিত মঙলবাৰে বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ এক অনুষ্ঠানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল চামগুৰিৰ হেমকান্ত হাজৰিকাই । এই অনুষ্ঠানত গৈ হেমকান্ত হাজৰিকাই বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ বাবে সহায় বিচৰা বাবেই বিজেপি কৰ্মীয়ে টানি আঁজুৰি নি প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে ।

বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ কাষলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক (ETV Bharat Assam)

নিজকে বিজেপি কৰ্মী বুলি দাবী কৰা হেমকান্ত হাজৰিকাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ অনুসৰি, মঙলবাৰে বিধায়ক গোস্বামীৰ কাষলৈ গৈ নিজৰ বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ বাবে সহায় বিচাৰিছিল লোকজনে; কিন্তু সহায় কৰাৰ বিপৰীতে বিধায়কে দিয়া উত্তৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকগৰাকীয়ে । এনে অৱস্থাতেই বিধায়কগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ বিজেপিৰ দুই এজন কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত হৈ লোকজনক বিধায়কগৰাকীৰ সন্মুখৰ পৰাই টানি আঁজুৰি নি প্ৰহাৰ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে হেমকান্ত হাজৰিকাই ।

নতুনকৈ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা হেমকান্ত হাজৰিকাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ন্যায় বিচাৰি চামগুৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে । মাধ্যমৰ সন্মুখত ভুক্তভোগী হেমকান্ত হাজৰিকাই কয়," বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ ঘনিষ্ঠ নিতু মুদৈৰ লগতে আন কেইবাজনে মোক মাটিত বগৰাই প্ৰহাৰ কৰিছে । নিতু মুদৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছো ।"

আঘাতপ্ৰাপ্ত হেমকান্ত হাজৰিকাই ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চপাত আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

