উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উজলিল ক্ষেত্ৰীৰ এখন বিদ্যালয়; ভূগোলত ১০০ নম্বৰ লাভ শিক্ষাৰ্থীৰ

উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উজলিল ক্ষেত্ৰীৰ এখন বিদ্যালয়; ভূগোলত ১০০ নম্বৰ লাভ শিক্ষাৰ্থীৰ
ক্ষেত্ৰীৰ গ্ৰামাঞ্চলত থকা ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত ।
Published : April 29, 2026 at 12:11 PM IST
সোণাপুৰ : কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত ক্ষেত্ৰীৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ এখন বিদ্যালয়ে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত চমকপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ১০০ শতাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে । কেৱল এয়াই নহয় বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ভূগোল বিষয়ত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে । বিদ্যালয়খনৰ এই সফলতাই শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক আৰু অঞ্চলটোৰ ৰাইজত উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে ।
কলা শাখাৰ ফলাফল : ভূগোলত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান
বিদ্যালয়খনৰ পৰা কলা শাখাত এইবাৰ ৫৪ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিষ্টিংচন নম্বৰ লাভ কৰিছে । তেওঁলোক হ'ল ক্ৰমে নিচলী দেৱী (৮৯.৩ %), বীথি দাস (৮৯%) আৰু হানশ্ৰী ৰংহাংপী (৮৮.৬%) । ইফালে হানশ্ৰী ৰংহাংপীয়ে ভূগোল বিষয়ত ১০০ নম্বৰৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰে লাভ কৰি সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰপ্ৰাপ্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তদুপৰি কলা শাখাৰ পৰা ১০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিছে । ২৯ গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ, ২০ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগ আৰু ৪ গৰাকীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ।
বিজ্ঞান শাখাৰ ফলাফল :
বিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ফলাফলো যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে । বিজ্ঞান শাখাত বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট উন্নত হৈছে । মুঠ ৪২ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত ১২ গৰাকীয়েই ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিছে ।
বিজ্ঞান শাখাত শীৰ্ষ ৩ গৰাকী কৃতী শিক্ষাৰ্থী ক্ৰমে অমিয় দে (৮১.৪%), নীলোৎপল ডেকা (৮১.২%) আৰু সৌৰভ আমচি (৮১.২%) । বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ২৮ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগ আৰু ১১ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে । বিজ্ঞান শাখাত তৃতীয় বিভাগত এগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীও নাই ।
বিজয় উল্লাস আৰু অভিনন্দন অনুষ্ঠান
ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে বিদ্যালয়খনত ব্যাপক উছাহ দেখা যায় । ফটকা ফুটাই শিক্ষাৰ্থী আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আনন্দ উল্লাস কৰে । একেদৰে কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষই সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি কয়, "কেৱল পুথিগত জ্ঞানেই নহয়, জ্ঞান অৰ্জনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হ'ব লাগে সমাজৰ এজন সু-নাগৰিক হোৱা । এই ফলাফলত শিক্ষকৰ ভূমিকাও যথেষ্ট আছে । এনেকুৱা ফলাফল প্ৰতিবছৰে হৈ আছে । মেট্ৰিকত বেয়া ফলাফল হোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ভাল ফলাফল কৰিছে ।"
কৃতী শিক্ষাৰ্থী হানশ্ৰী ৰংহাংপীয়ে কয়, "মই ভূগোলত ১০০ৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ পাইছোঁ । শিক্ষা ব্যৱস্থা বহুত ভাল, শিক্ষকসকলে ভালদৰে পঢ়ায় । মই এইবাৰ চিভিল চাৰ্ভিছ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাম ।"
কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ আঁৰত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ অপৰিসীম অৱদানৰ কথাও শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বিশেষ সহযোগিতা আৰু অতিৰিক্ত মনোযোগৰ বাবেই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট টিউচন নোলোৱাকৈ এনে সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এই ধাৰাবাহিক কৃতিত্বই প্ৰমাণ কৰিছে যে নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম থাকিলে গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানেও চমক সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
