কৃষ্ণচূড়া-সোণাৰুৰ ছাঁত ফুলিছে পদুম : ৰজা-ৰাণী পুখুৰীত প্ৰকৃতিৰ উৎসৱ

কৃষ্ণচূড়া-সোণাৰুৰ ছাঁত ফুলিছে পদুম : ৰজা-ৰাণী পুখুৰীত প্ৰকৃতিৰ উৎসৱ
সৰুপথাৰৰ ১নং ৰজাপুখুৰীৰ সৌন্দৰ্যই মোহিছে বাটৰুৱাৰ মন ৷ কছাৰী ৰজাৰ স্মৃতি বিজড়িত সৰুপথাৰৰ ৰজাপুখুৰীৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই হাত বাউলি মাতিছে বাটৰুৱাক । যুগল মেধিৰ প্ৰতিবেদন।
Published : May 30, 2026 at 4:23 PM IST
সৰুপথাৰ : ব'হাগ আৰু জেঠ মাহৰ সন্ধিক্ষণত সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰকৃতিয়ে যেন এক নতুন ৰূপ লাভ কৰিছে । চাৰিওফালে কেৱল ৰঙৰ মেলা । সোণাৰু ফুলৰ হালধীয়া হাঁহি । প্ৰকৃতিৰ এই অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ এক বাস্তৱ নিদৰ্শন বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰুপথাৰ সম-জিলাৰ অন্তৰ্গত ১ নং ৰজাপুখুৰীত । ইতিহাস আৰু প্ৰকৃতিৰ এক অপূৰ্ব মিলন ঘটিছে এই ঐতিহাসিক স্থানত ।
প্ৰকৃতিৰ ৰঙীন সাজ আৰু পদুমৰ মেলা
বৰ্তমান সময়ছোৱা অসমৰ চৌপাশে সোণাৰু, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া আৰু এজাৰ ফুলাৰ বতৰ । প্ৰকৃতিখনে যেন ৰঙা, হালধীয়া আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ এক নান্দনিক সাজ পিন্ধিছে । সৰুপথাৰৰ এই ঐতিহাসিক ৰজাপুখুৰীৰ পাৰতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই । পুখুৰীৰ চাৰিওকাষে থকা গছবোৰে ৰঙীন সাজ পিন্ধি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো জীপাল কৰি তুলিছে ।
সমান্তৰালকৈ, আয়তাকাৰ বৃহৎ পুখুৰীটোৰ বুকুতো ফুলি উঠিছে জাক জাক পদুম ফুল । পাৰৰ সোণাৰু-কৃষ্ণচূড়াৰ ছাঁ আৰু পুখুৰীৰ বুকুৰ পদুমৰ সমাহাৰে এক সৰগীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিয়ে বাটৰুৱাক হাত বাউলি মাতিছে ।
ৰজাপুখুৰীৰ ইতিহাস
প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ উপৰিও এই ৰজাপুখুৰীৰ বুকুত সোমাই আছে এক চহকী ইতিহাস, কছাৰী ৰাজত্বৰ নিদৰ্শন । স্থানীয় জনশ্ৰুতি অনুসৰি, এই বৃহৎ আয়তাকাৰ পুখুৰীটো অতীজতে কছাৰী ৰজাই খন্দাইছিল । প্ৰাচীন কালৰ ৰাজকীয় আভিজাত্য আৰু জল সংৰক্ষণৰ সু-ব্যৱস্থাৰ এক নিদৰ্শন হিচাপে এই পুখুৰীটো আজিও জিলিকি আছে ।
এয়া কেৱল এটা সাধাৰণ পুখুৰী নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ গৌৰৱময় কছাৰী ৰাজত্বৰ এক নীৰৱ সাক্ষী । সমান্তৰালকৈ ৰজাপুখুৰীৰ ওচৰতেই আছে এটা ৰাণীপুখুৰী । দুয়োটা পুখুৰী কছাৰী ৰজাৰ দিনতেই খন্দুৱা হৈছিল ।
আনপিনে এই গাঁও বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকতেই ৰজাপুখুৰীৰ পাৰতে গঢ়ি উঠিছিল ৷ সেয়ে ৰজাপুখুৰীৰ পাৰত গঢ়ি উঠা এই গাঁওখনক আজিও ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁও বুলিয়েই জনা যায় ৷
বাটৰুৱাৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু
ঐতিহাসিক পটভূমি আৰু প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই বৰ্তমান এই পথেৰে পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিজন বাটৰুৱাকে হাত বাউলি মাতিছে । যি পথেৰেই মানুহ নাযাওঁক কিয়, ৰজাপুখুৰীৰ এই বিনন্দীয়া ৰূপে তেওঁলোকক ক্ষন্তেকৰ বাবে হ'লেও ৰৈ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় ।
যান্ত্ৰিকতাৰ ব্যস্ত জীৱনৰ মাজত পুখুৰীৰ পাৰৰ এই শান্ত আৰু মোহনীয় পৰিৱেশে মানুহক এক অনাবিল প্ৰশান্তি প্ৰদান কৰিছে । প্ৰকৃতি আৰু ইতিহাসৰ এনে সুন্দৰ সংগমস্থলীয়ে ভৱিষ্যতে অঞ্চলটোত পৰ্যটনৰ এক নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই অনাৰো আশা কৰা হৈছে ।
স্থানীয় যুৱতী প্ৰিয়মপলা চুতীয়াই কয়, "ৰজাপুখুৰীয়ে আমাৰ পৰিচয় বহন কৰে । ৰজাপুখুৰীয়ে আমাৰ ইতিহাস সোঁৱৰায় । ৰজাপুখুৰীয়ে আমাক সদায় গৌৰৱেৰে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা আগবঢ়ায় । ৰজাপুখুৰীৰ ইতিহাস যদি আমি খুচৰিবলৈ যাওঁ তেন্তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আহোমসকল অহাৰ আগৰ সময়খিনিতে কছাৰী ৰজাই এই পুখুৰীভাগ খন্দাইছিল বুলি জনশ্ৰুতি আছে ৷’’
প্ৰিয়মপলাই আৰু কয়, ‘‘অকণমান নাতিদূৰলৈ গ'লে আমি দেখিম যে এটা ৰাণীপুখুৰী ৰজাই ৰাণীৰ স্মৃতিত খন্দাইছিল বুলি জনশ্ৰুতি আছে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ কাষতে এখন গাঁও আছে, যিখন গাঁও এই ৰজাপুখুৰীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গঢ়ি উঠিছিল বুলি জনশ্ৰুতি অনুসৰি আমি জানিবলৈ পাইছো ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘আচলতে এই অঞ্চলটোৰ লগত খুব সৰুৰে পৰা সম্পৃক্ত হৈ আছো, আমি দাতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহে ৰজাপুখুৰীক আমাৰ পৰিচয় হিচাপে আমি সদায় চিনাকি দি আহিছো । আমাৰ ইতিহাস আৰু আমাৰ শিপা হিচাপে চিনাকি দি আহিছোঁ । এই ঠাইখনৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকাৰ আধাৰতে এটা কথা খুব আনন্দৰে, গৌৰৱৰে কওঁ যে জেঠ আৰু ব'হাগ আৰু জেঠৰ এই সময়খিনিত ৰজাপুখুৰীয়ে এনেধৰণে মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে যে প্ৰতি সময়তে এই সময়চোৱাত মানুহৰ ইয়াত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।’’
যুৱতীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ৰজাপুখুৰীৰ এই যিখিনি সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্যই বাটৰুৱাক এনেধৰণে মুগ্ধ কৰে যে বাটৰুৱাই নোচোৱাকৈ নোৱাৰে । এটা কথা খুব বিস্ময়কৰভাৱে আমি প্ৰতি সময়তে অনুভৱ কৰি আহিছো, যিহেতু এই ঠাইখনৰ লগত জড়িত হৈ আছো । যোৱা কেইবাটাও বছৰত কিবা কাৰণত ইয়াতে গোটেই চাফা কৰি পেলোৱা হৈছিল, পদুম ফুলবোৰ উঠুৱাই পেলোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু এই ৰজা পুখুৰীটোক মাজে মাজে মানুহে দেও লগা পুখুৰী বুলিও অভিহিত কৰে । যিমানেই লাগিলে ইয়াক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, কিন্তু পুখুৰীটোৱে কেতিয়াও নিজৰ গৰিমা, নিজৰ ম্লান কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিয়ে । গতিকে ৰজাপুখুৰীয়ে আমাৰ শিপাক সম্পৃক্ত কৰি আছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ৰজাপুখুৰীক লৈ আমি জীয়াই আছো আৰু সোণাৰু, কৃষ্ণচূড়া যিহেতু আলংকাৰিক আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধক গছ হিচাপে আমি চিনিপাওঁ । এইখিনি সময়ত খুব মনোমুগ্ধকৰ পৰিৱেশ এটা হৈ ৰজা পুখুৰীয়ে আমাক চিনাকি দি আছে, বাটৰুৱাক মোহিত কৰি আছে ।"
স্থানীয় যুৱতী প্ৰিয়মপলা চুতীয়াই কয়, "ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাইক, এনেকুৱা এখন ঠাইক আমি নিশ্চয়কৈ চৰকাৰে এইসমূহক লৈ কাম কৰিব লাগে । ইয়াৰ আজি দুটামান বছৰ আগতেও মই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও এই কথাখিনি চৰকাৰক জনাবলৈ যত্ন কৰিছিলো ৷ এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাইসমূহক আমি যদি মান্যতা দিবলৈ নিশিকো তেতিয়াহ'লে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই শিপাডাল আমি কেনেধৰণে চিনি পাম । গতিকে এই কামসমূহৰ ওপৰত চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে কাম কৰক, তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক । ইয়াতে মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক তেতিয়াহে আমাৰ ইতিহাস, আমাৰ শিপা আমাৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থাকিব ।"
আনহাতে এজন স্থানীয় যুৱকে এই ৰজাপুখুৰী আৰু ৰাণীপুখুৰীৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘যেতিয়া কছাৰীসকলে দৈয়াং-ধনশিৰিত বসবাস কৰিছিল, তেতিয়া দেটচুং আছিল কছাৰীসকলৰ ৰজা ৷ সেই সময়ত উজনি অসমত আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰি আছিল ৷ সেই তেতিয়া কোনো কাৰণবসত কছাৰী আৰু আহোমসকলৰ মাজত তয়াময়া ৰণ লাগিছিল ৷ সেই সময়ছোৱাতে এই পুখুৰী কন্দোৱা হৈছিল ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আগৰ দিনত খন্দা পুখুৰীৰো কিছু বৈশিষ্ট আছে ৷ এই ৰজাপুখুৰীটো আয়ত আকাৰাৰ ৷ আগতে আহোমসকলে খন্দা পুখুৰীবোৰ বৰ্গাকাৰ আৰু কছাৰীসকলে খন্দা পুখুৰীবোৰ আয়ত আকাৰৰ আছিল ৷’’
কছাৰীসকলে খন্দা এই ঐতিহাসিক ৰজাপুখুৰীটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যুৱকজনে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে ৷