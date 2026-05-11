গ্ৰীষ্মৰ বতৰত প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ বৰ্ণিল দলিচা: চৌদিশে এতিয়া ফুলৰ মেলা
আকাশ ধিয়াই ফুলিছে কৃষ্ণচূড়া-ৰাধাচূড়া, সোণাৰু, এজাৰ । প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই যেন মৰততে সৃষ্টি কৰিছে সৰগৰ নন্দন-কানন !
Published : May 11, 2026 at 7:31 PM IST
সোণাপুৰ: গ্ৰীষ্মৰ প্ৰখৰ ৰ’দক নেওচি এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্ৰকৃতিয়ে যেন মেলি দিছে এক বৰ্ণিল দলিচা । আকাশ ধিয়াই ফুলি উঠা কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, সোণাৰু আৰু এজাৰৰ মনোমোহা ৰূপে মৰতত সৰগ নমাই আনিছে । গুৱাহাটী-সোণাপুৰৰ ব্যস্ত ৰাজপথৰ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো পথচাৰীয়ে এপলক থমকি ৰৈ প্ৰকৃতিৰ এই অপৰূপ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰা দেখা গৈছে ।
এয়া যেন ৰ’দৰ মাজত প্ৰকৃতিয়ে সজোৱা এক 'ৰ’দৰ ফুল'ৰ মেলা । এই দৃশ্যই তীব্ৰ গৰমৰ মাজতো পথচাৰীৰ সকলো ভাগৰ আৰু ক্লান্তি নিমিষতে আঁতৰাই পেলাইছে । প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মুখত এতিয়া এটাই কথা- কি যে অপৰূপ এই প্ৰকৃতি !
সংস্কৃতি আৰু প্ৰেমৰ যেন প্ৰতীক : ৰাধাচূড়া-কৃষ্ণচূড়া
প্ৰকৃতিৰ এই পৰিৱৰ্তনে কেৱল সাধাৰণ জনতাকে নহয়, কবি আৰু গীতিকাৰসকলকো বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । যুগ যুগ ধৰি অসমীয়া কাব্য-সাহিত্যত এই ফুলবোৰৰ যি বৰ্ণনা ফুটি উঠিছে, তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই সৃষ্টি হৈছে বহু কালজয়ী জনপ্ৰিয় গীত ।
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱতীৰ মনৰ অনুভৱ :
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱতী পৰিমিতা বৰাই এই সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "কৃষ্ণচূড়া-ৰাধাচূড়া আৰু এজাৰৰ ফুলে গোটেই গ্ৰীষ্মকালটোৰ শোভা বঢ়ায় । ইয়াৰ ঘন ডাল-পাতে ছাতিৰ দৰে ছাঁ দি আমাক গৰমৰ পৰা সকাহ দিয়ে । ৰঙা ৰঙৰ কৃষ্ণচূড়াক বহুতৰে মতে ‘কৃষ্ণৰ মুকুট’ বুলিও কোৱা হয় । বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা পথৰ কাষলৈকে ইয়াৰ উপস্থিতি সঁচাকৈয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণকাৰী । কেতিয়াবা কোনোবা যুৱকে ৰাধাচূড়াৰ পাহিৰে প্ৰেয়সীৰ চুলি সজাই নিজৰ প্ৰেম নিবেদন কৰাও দেখা যায় ।
বৈজ্ঞানিক গুৰুত্ব :
উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণচূড়াক 'গুলমোহৰ' (Gulmohar) বুলিও জনা যায় । এই গছজোপা কেৱল সৌন্দৰ্যৰে আধাৰ নহয়, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক গুৰুত্বও অপৰিসীম । দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ভাৰত-বাংলাদেশ আদি দেশত এই গছ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ।
এই গছে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন শোষণ কৰাত সহায় কৰে । বিশেষকৈ তেল শোধনাগাৰৰ পৰা নিৰ্গত আৱৰ্জনাৰ ফলত মাটিত বৃদ্ধি পোৱা কাৰ্বনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিবলৈও এই প্ৰজাতিৰ গছ ৰোপণ কৰা হয় ।
গীতিমনি গগৈ নামৰ আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, ‘‘এতিয়া চাৰিওফালে কেৱল গুলপীয়া, ৰঙা, হালধীয়া ফুল ফুলি থকা দেখা গৈছে । সকলোৰে মনবোৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে । এনে পৰিৱেশত বিশেষকৈ আমি ছোৱালীবোৰে ফটো তুলিও ভালপাওঁ । ক’ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গ'লেও প্ৰকৃতিৰ এই অপৰূপ ৰূপ দেখি মনবোৰ উৰি যায় ৷’’
মৃদুস্মৃতা মহন্ত নামৰ অন্য এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, ‘‘চ'তৰ লঠঙা গছবোৰ যেন ব’হাগত প্ৰাণ পায় । পাত-ফুলবোৰ নতুনকৈ ওলায় । বিশেষকৈ এতিয়া কৃষ্ণচূড়া-ৰাধাচূড়া-এজাৰ-সেণাৰু ফুলিছে । মনবোৰ যেন মৰহি যোৱাৰ পৰা নতুনকৈ ফুলি উঠিছে । ফুলবোৰে যেন আমাক উদগণিহে দিছে এনে অনুভৱ হয় ।’’