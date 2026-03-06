ETV Bharat / state

ধূলিয়ৰি ফাগুনক জীপাল কৰিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলে

শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে বাটৰুৱাক ।

A scenic view of Bauhinia Variegata flowers in the Hajowa tea garden Charaideo
প্ৰকৃতিক ন ৰূপ দিবলৈ ফাগুনৰ বতৰা দিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চনে
Published : March 6, 2026 at 11:42 AM IST

ডিব্ৰুগড় : ধূলিয়ৰি বাটেৰে সৰাপাতৰ উচুপনি তুলি প্ৰকৃতিক ন ৰূপ দিবলৈ ফাগুন আহিছে । ধৰালৈ নামি অহা চঞ্চলা ফাগুনে ৰঙীণ কৰিছে প্ৰকৃতিক । ফাগুনৰ পৰশ পাই পলাশ, শিমলু, মদাৰৰ, কাঞ্চন ফুলে ৰং চটিয়াইছে । পথাৰ উদং হ'লেও পলাশ, শিমলু, মদাৰৰ ৰঙে কতজনৰ বুকুত সিঁচে অযুত ভালপোৱা ।

উদং পথাৰৰ গৰুজাকৰ মাজৰ পৰাও ভাহি অহে গৰখীয়াৰ বাঁহীৰ সুৰে উতলা ফাগুনৰ কথাই কয় । তেনে সময়ত ধূলিয়ৰি ফাগুন জীপাল হৈ উঠিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলৰে ।

প্ৰকৃতিক ন ৰূপ দিবলৈ ফাগুনৰ বতৰা দিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চনে (ETV Bharat Assam)

হয়, ঠিকেই শুনিছে ।‌ লঠঙা ফাগুনে প্ৰাণচঞ্চলা কৰা সময়ত মৰাণৰ হজোৱা চাহ বাগিচাৰ এটা পথৰ কাষত থকা শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে বহুজনক । ৰঙা, বগাকে ধৰি নানা ৰঙী ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে অঞ্চলটোলৈ আগমন ঘটিছে বহুজনৰ ।

A scenic view of Bauhinia Variegata flowers in the Hajowa tea garden Charaideo
চৰাইদেউৰ চাহ বাগিচাখন কাঞ্চনৰ মাজত তুলিছে চেল্ফী (ETV Bharat Assam)

চৰাইদেউ জিলাত থকা চাহ বাগিচাখনৰ মাজত থকা কাঞ্চনসমূহ এইবাৰ ফুলি উঠাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছেই লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে । চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে দূৰ-দূৰণিৰ পৰাও বহু লোক আহিছে প্ৰকৃতিৰ এই দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ।

A scenic view of Bauhinia Variegata flowers in the Hajowa tea garden Charaideo
প্ৰকৃতিক ন ৰূপ দিবলৈ ফাগুনৰ বতৰা দিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চনে (ETV Bharat Assam)

মনোমোহা ফুলবোৰৰ সৈতে একপি ফটো উঠিবলৈ হেতাওপৰা লাগিছে বহুজনৰ । যোৱা প্ৰায় এটা পষেক ধৰি ফুলি আছে এই ফুলবোৰ । পথটোৰ দুয়ো কাষে ফুলি থকা এই ফুলবিলাকে পথটোৰ সৌন্দৰ্যই অনন্য কৰি তুলিছে ।

A scenic view of Bauhinia Variegata flowers in the Hajowa tea garden Charaideo
প্ৰকৃতিক ন ৰূপ দিবলৈ ফাগুনৰ বতৰা দিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চনে (ETV Bharat Assam)

চাহ বাগিচাখনৰ কৰ্তৃপক্ষই ৰোপণ কৰা কাঞ্চন গছসমূহ এইবাৰ একেলগে ফুলি উঠাত ফাগুনে যেন পাইছে নতুন ৰূপ । যেন ধূলিয়ৰি আকাশৰ তলত লঠঙা কাঞ্চনৰ ডালে ডালে ওলমি আছে ভালপোৱাৰ ৰাগি । ফাগুনৰ প্ৰাণচঞ্চল সময়খিনি কাঞ্চন ফুলৰ সৈতে কটাবলৈ হেতাওপৰা লগাইছে বহুজনে ।

A scenic view of Bauhinia Variegata flowers in the Hajowa tea garden Charaideo
প্ৰকৃতিক ন ৰূপ দিবলৈ ফাগুনৰ বতৰা দিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চনে (ETV Bharat Assam)

কাঞ্চন ফুলৰ সুৱাস বুটলিবলো অহা এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "মৰাণ চহৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ আহিলে হজোৱা চাহ বাগিচাৰ পথৰ কাষত কাঞ্চন ফুলৰ এই নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । প্ৰতিদিনে দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোক সকল আহিছে । বিগত কেইবাদিন ধৰি ইয়াত ভিৰ হৈছে । কাঞ্চন ফুলৰ এই সৌন্দৰ্যই মানুহৰ মনক ফাগুনৰ সৈতে সংক্ষিপ্ত কৰিছে ৷"

A scenic view of Bauhinia Variegata flowers in the Hajowa tea garden Charaideo
ধূলিয়ৰি ফাগুন কাঞ্চনৰ সুবাস (ETV Bharat Assam)

পুৰুষ মহিলা, যুৱক-যুৱতী সকলোৱে এতিয়া ভিৰ কৰিছে হজোৱা চাহ বাগিচাৰ কাঞ্চন ফুলি থকা পথটোত । এগৰাকী মহিলাই কয়, "ইয়ালৈ আহি খুবেই ভাল লাগিছে । ইয়ালৈ আহিলে ইয়াৰ অনুভৱ বুজিব পাৰিব । ফাগুনৰ বতৰত ইমান ধুনীয়াকৈ কাঞ্চন ফুলি আছে ইয়ালৈ আহিলেহে অনুভৱটো নিজে ল'ব পাৰিব । বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে ৷"

A scenic view of Bauhinia Variegata flowers in the Hajowa tea garden Charaideo
ধূলিয়ৰি ফাগুন কাঞ্চনৰ সুবাস (ETV Bharat Assam)

বলিয়া ফাগুন
কাঞ্চন ফুলৰ সুৱাস
ৰঙীণ প্ৰকৃতি
ইটিভি ভাৰত অসম
কাঞ্চন ফুল

সম্পাদকৰ পচন্দ

