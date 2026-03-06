ধূলিয়ৰি ফাগুনক জীপাল কৰিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলে
শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে বাটৰুৱাক ।
Published : March 6, 2026 at 11:42 AM IST
ডিব্ৰুগড় : ধূলিয়ৰি বাটেৰে সৰাপাতৰ উচুপনি তুলি প্ৰকৃতিক ন ৰূপ দিবলৈ ফাগুন আহিছে । ধৰালৈ নামি অহা চঞ্চলা ফাগুনে ৰঙীণ কৰিছে প্ৰকৃতিক । ফাগুনৰ পৰশ পাই পলাশ, শিমলু, মদাৰৰ, কাঞ্চন ফুলে ৰং চটিয়াইছে । পথাৰ উদং হ'লেও পলাশ, শিমলু, মদাৰৰ ৰঙে কতজনৰ বুকুত সিঁচে অযুত ভালপোৱা ।
উদং পথাৰৰ গৰুজাকৰ মাজৰ পৰাও ভাহি অহে গৰখীয়াৰ বাঁহীৰ সুৰে উতলা ফাগুনৰ কথাই কয় । তেনে সময়ত ধূলিয়ৰি ফাগুন জীপাল হৈ উঠিছে শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলৰে ।
হয়, ঠিকেই শুনিছে । লঠঙা ফাগুনে প্ৰাণচঞ্চলা কৰা সময়ত মৰাণৰ হজোৱা চাহ বাগিচাৰ এটা পথৰ কাষত থকা শাৰী শাৰী কাঞ্চন ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে বহুজনক । ৰঙা, বগাকে ধৰি নানা ৰঙী ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে অঞ্চলটোলৈ আগমন ঘটিছে বহুজনৰ ।
চৰাইদেউ জিলাত থকা চাহ বাগিচাখনৰ মাজত থকা কাঞ্চনসমূহ এইবাৰ ফুলি উঠাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছেই লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে । চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে দূৰ-দূৰণিৰ পৰাও বহু লোক আহিছে প্ৰকৃতিৰ এই দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ।
মনোমোহা ফুলবোৰৰ সৈতে একপি ফটো উঠিবলৈ হেতাওপৰা লাগিছে বহুজনৰ । যোৱা প্ৰায় এটা পষেক ধৰি ফুলি আছে এই ফুলবোৰ । পথটোৰ দুয়ো কাষে ফুলি থকা এই ফুলবিলাকে পথটোৰ সৌন্দৰ্যই অনন্য কৰি তুলিছে ।
চাহ বাগিচাখনৰ কৰ্তৃপক্ষই ৰোপণ কৰা কাঞ্চন গছসমূহ এইবাৰ একেলগে ফুলি উঠাত ফাগুনে যেন পাইছে নতুন ৰূপ । যেন ধূলিয়ৰি আকাশৰ তলত লঠঙা কাঞ্চনৰ ডালে ডালে ওলমি আছে ভালপোৱাৰ ৰাগি । ফাগুনৰ প্ৰাণচঞ্চল সময়খিনি কাঞ্চন ফুলৰ সৈতে কটাবলৈ হেতাওপৰা লগাইছে বহুজনে ।
কাঞ্চন ফুলৰ সুৱাস বুটলিবলো অহা এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "মৰাণ চহৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ আহিলে হজোৱা চাহ বাগিচাৰ পথৰ কাষত কাঞ্চন ফুলৰ এই নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । প্ৰতিদিনে দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোক সকল আহিছে । বিগত কেইবাদিন ধৰি ইয়াত ভিৰ হৈছে । কাঞ্চন ফুলৰ এই সৌন্দৰ্যই মানুহৰ মনক ফাগুনৰ সৈতে সংক্ষিপ্ত কৰিছে ৷"
পুৰুষ মহিলা, যুৱক-যুৱতী সকলোৱে এতিয়া ভিৰ কৰিছে হজোৱা চাহ বাগিচাৰ কাঞ্চন ফুলি থকা পথটোত । এগৰাকী মহিলাই কয়, "ইয়ালৈ আহি খুবেই ভাল লাগিছে । ইয়ালৈ আহিলে ইয়াৰ অনুভৱ বুজিব পাৰিব । ফাগুনৰ বতৰত ইমান ধুনীয়াকৈ কাঞ্চন ফুলি আছে ইয়ালৈ আহিলেহে অনুভৱটো নিজে ল'ব পাৰিব । বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে ৷"