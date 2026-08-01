পুৱাই খোৱা চাহকাপো হ’ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক ! ভৰিৰে গচকি গচকি চাহপাতৰ পেকেজিং
ডিব্ৰুগড় মদাৰখাটৰ এটা চাহ ফেক্টৰীত ভৰিৰে গচকি গচকি চাহ পেকেজিং কৰা দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
Published : August 1, 2026 at 1:41 PM IST
ডিব্ৰুগড় : চাহ সকলোৰে প্ৰিয় । একাপ চাহেৰে দিনটো আৰম্ভ কৰাটো বহু লোকৰ অভ্যাস । দিনটোৰ ভাগৰ অৱসাদ দূৰ কৰিবলৈ একাপ চাহ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰো । কিন্তু আপুনি প্ৰতিদিনে সেৱন কৰা চাহ কিমান স্বাস্থ্যসন্মত সেই কথা ভাবি চাইছে নে ?
পুৱাই খোৱা চাহ কাপো হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক । কিয়নো শ্ৰমিকে ভৰিৰে গচকি গচকি চাহ পেকেজিং কৰা দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মদাৰখাটস্থিত ‘সোণজ্যোতি টি এণ্ড ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড’ নামৰ এটা চাহ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত পোহৰলৈ আহিছে চকু কপালত উঠা দৃশ্য ।
চাহ ফেক্টৰীটোৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ ৰপ্তানি কৰিবলগীয়া চাহ শ্ৰমিকে খালী ভৰিৰে গচকি গচকি পেকিং কৰাৰ দৃশ্য পোহৰলৈ অহাত সচেতন ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ।
এই কামত ব্যস্ত থকা শ্ৰমিকে চাহ কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশত এইদৰে চাহ পেকেজিং কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহা পাছতে আজি বিভিন্ন দল-সংগঠনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।
ঘটনাক লৈ লাহোৱাল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা বিদ্যুৎ সাগৰ দত্তই কয়, "এয়া এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । মানুহে খোৱা বস্তু এটা ভৰিৰে গচকি পেকিং কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে । এই কাৰ্যৰ সৈতে যিসকল ব্যক্তি বা কৰ্তৃপক্ষ জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তৎকালেই উচিত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’
দত্তই কয়, ‘‘চাহপাত পুৱাই মানুহে পোনপটীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰে । এয়া চাউল নহয় যে মানুহে ধুই মেলি খাব । পেকিং কৰাৰ পাছত মানুহে পোনে পোনে চাকনিৰে চেকি এই চাহ সেৱন কৰে । তেনেস্থলত মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে খেলা কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ফুড এণ্ড চেফটি আৰু টি বোৰ্ডৰ দৰে বিভাগসমূহ শুই আছে নেকি ? কিয় কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ? আচলতে ফেক্টৰীৰ ভিতৰত তলা মাৰি আৰু কি কি অসামাজিক বা অস্বাস্থ্যকৰ কাম চলাই থকা হৈছে, তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উঠিছে । কেৱল ব্যৱসায়িক মুনাফা লাভৰ উদ্দেশ্যৰে মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ সৈতে এনে হেতালি খেলাটো লাহোৱাল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে । এনে কাম পুনৰ নকৰিবলৈ চাহ কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষ আহ্বান জনাইছো ৷"
উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আৰু চাহ ব'ৰ্ডে এই চাহ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষ্যণীয় হ'ব ।