ETV Bharat / state

পুৱাই খোৱা চাহকাপো হ’ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক ! ভৰিৰে গচকি গচকি চাহপাতৰ পেকেজিং

ডিব্ৰুগড় মদাৰখাটৰ এটা চাহ ফেক্টৰীত ভৰিৰে গচকি গচকি চাহ পেকেজিং কৰা দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

A scene showing tea packaging at a tea factory in Dibrugarh has gone viral
এটা চাহ ফেক্টৰীত ভৰিৰে গচকি গচকি চাহ পেকেজিং কৰা দৃশ্য ভাইৰেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : চাহ সকলোৰে প্ৰিয় ।‌ একাপ চাহেৰে দিনটো আৰম্ভ কৰাটো বহু লোকৰ অভ্যাস । দিনটোৰ ভাগৰ অৱসাদ দূৰ কৰিবলৈ একাপ চাহ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰো । কিন্তু আপুনি প্ৰতিদিনে সেৱন কৰা চাহ কিমান স্বাস্থ্যসন্মত সেই কথা ভাবি চাইছে নে ?

পুৱাই খোৱা চাহ কাপো হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক । কিয়নো শ্ৰমিকে ভৰিৰে গচকি গচকি চাহ পেকেজিং কৰা দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মদাৰখাটস্থিত ‘সোণজ্যোতি টি এণ্ড ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড’ নামৰ এটা চাহ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত পোহৰলৈ আহিছে চকু কপালত উঠা দৃশ্য ।

ভৰিৰে গচকি গচকি পেকেজিং চাহপাত (ETV Bharat Assam)

চাহ ফেক্টৰীটোৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ ৰপ্তানি কৰিবলগীয়া চাহ শ্ৰমিকে খালী ভৰিৰে গচকি গচকি পেকিং কৰাৰ দৃশ্য পোহৰলৈ অহাত সচেতন ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ।

এই কামত ব্যস্ত থকা শ্ৰমিকে চাহ কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশত এইদৰে চাহ পেকেজিং কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহা পাছতে আজি বিভিন্ন দল-সংগঠনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।

A scene showing tea packaging at a tea factory in Dibrugarh has gone viral
ভৰিৰে গচকি গচকি পেকেজিং চাহপাত (ETV Bharat Assam)

ঘটনাক লৈ লাহোৱাল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা বিদ্যুৎ সাগৰ দত্তই কয়, "এয়া এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । মানুহে খোৱা বস্তু এটা ভৰিৰে গচকি পেকিং কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে । এই কাৰ্যৰ সৈতে যিসকল ব্যক্তি বা কৰ্তৃপক্ষ জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তৎকালেই উচিত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’

দত্তই কয়, ‘‘চাহপাত পুৱাই মানুহে পোনপটীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰে । এয়া চাউল নহয় যে মানুহে ধুই মেলি খাব । পেকিং কৰাৰ পাছত মানুহে পোনে পোনে চাকনিৰে চেকি এই চাহ সেৱন কৰে । তেনেস্থলত মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে খেলা কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ফুড এণ্ড চেফটি আৰু টি বোৰ্ডৰ দৰে বিভাগসমূহ শুই আছে নেকি ? কিয় কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ? আচলতে ফেক্টৰীৰ ভিতৰত তলা মাৰি আৰু কি কি অসামাজিক বা অস্বাস্থ্যকৰ কাম চলাই থকা হৈছে, তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উঠিছে । কেৱল ব্যৱসায়িক মুনাফা লাভৰ উদ্দেশ্যৰে মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ সৈতে এনে হেতালি খেলাটো লাহোৱাল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে । এনে কাম পুনৰ নকৰিবলৈ চাহ কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষ আহ্বান জনাইছো ৷"

উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আৰু চাহ ব'ৰ্ডে এই চাহ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষ্যণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ অসমৰ চাহ : বিভিন্ন দিশ সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন

TAGGED:

চাহ ফেক্টৰী
স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক চাহ
সোণজ্যোতি টি এণ্ড ইণ্ডিয়া
খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ
TEA PACKAGING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.