ETV Bharat / state

অসমত উদ্যোগৰ বাবে উদ্য়োগপতিক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ৰোড শ্ব': মন্ত্ৰী বিমল বড়া

টিহুৰ নাথকুছিস্থিত মেগা ফুডপাৰ্ক পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ ।

Minister Bimal Boro visits Mega Food Park in Tihu
টিহুৰ নাথকুছিস্থিত মেগা ফুডপাৰ্ক পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা: উদ্য়োগ বিভাগে খাদ্য় সংসাধন সন্দৰ্ভত এখন ৰোডশ্ব' আয়োজন কৰিব । এই ৰোডশ্ব'ত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিসমূহ উদ্যোগপতিসকলক অৱগত কৰিব ।

উদ্যোগপতিসকলে অসমত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে যাতে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে সেই উদ্দেশ্য় আগত ৰাখিয়েই মন্ত্ৰী বিমল বড়াই এই ৰোডশ্ব' আয়োজনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।

টিহুৰ নাথকুছিস্থিত মেগা ফুডপাৰ্ক পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (ETV Bharat Assam)

নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ নাথকুছিস্থিত মেগা ফুডপাৰ্কত উদ্যোগ-বাণিজ্য ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই শনিবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হৈ কোম্পানীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বিষয়ববীয়াৰ লগত মতবিনিময় কৰে ।

কৰ্মচাৰীৰ লগত মত বিনিময়ৰ অন্তত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, "নাথকুছিত মেগাফুড পাৰ্কত উদ্যোগসমূহ গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই উদ্যোগসমূহে কৃষিক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে উদ্যোগসমূহৰ দ্বাৰাই এই অঞ্চলসমূহত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ফুড প্ৰচেচিং ইউনিটসমূহৰ যি কেঁচামালৰ চাহিদা সেয়া পুৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যাতে চৌপাশৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ-সামাজিক কৃষি ভিত্তিক এটা অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলা যায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাথকুছিত এই ফুড পাৰ্কখন স্থাপন কৰা হৈছিল ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্থসাহাৰ্যৰে ইতিমধ্যে ইয়াৰে ৭ টা বিভিন্ন খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ লগতে বৰ্তমান ৯টা মান বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপনৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত এটা ঔদ্যোগীক বাতাবৰণ গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এডভাণ্টেজ এছাম ২.০ আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । এই পৰিদৰ্শনকালত উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা, নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে ।

লগতে পঢ়ক :কাজিৰঙাৰ পৰা অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিকল্পান চৰকাৰৰ, ৰাজহ বাঢ়িলে প্ৰকৃতি সুৰক্ষিত হ'ব : বনমন্ত্ৰী

ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ দুৰৱস্থা: ৫ বছৰত ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ; শোণিতপুৰত ২১৪ খন

TAGGED:

মেগা ফুডপাৰ্ক
ফুড প্ৰচেচিং
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER BIMAL BORA
MEGA FOOD PARK IN TIHU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.