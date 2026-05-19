বাঁহক দিছে অনন্য ৰূপ, প্ৰাণ পাইছে ন ন শিল্পই
বাঁহৰ ঘৰ, অলংকাৰ, আচবাব আৰু শিল্পই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ । পিছে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে বাঁহেৰে এনে সুন্দৰ সুন্দৰ শিল্প । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : May 19, 2026 at 8:49 PM IST
গুৱাহাটী: 'যাৰ নাই বাঁহ, তাৰ নাই সাহ ।'-চহা কৃষিজীৱি ৰাইজৰ জীৱনৰ লগত এই ডাকৰ বচন অসমীয়া সমাজ জীৱনত চলি আহিছে । কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ বাবে বাঁহ অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ গৃহ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষি-কাৰ্য, ঘৰুৱা অন্যান্য কাৰ্যত বাঁহৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । এই বাঁহ শিল্পৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত থকা এজন ব্যক্তিক লৈ আজি আমাৰ এই প্ৰতিবেদন ।
সৰুৰে পৰা বাঁহ শিল্পৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা লোকজন হৈছে কামৰূপ জিলাৰ লোহাৰঘাট গাঁৱৰ ৫৫ বছৰীয়া মাটিৰাম ৰাভা । তেওঁ বাঁহৰ ঘৰ, অলংকাৰ , আচবাব আৰু বেম্ব' ক্ৰাফ্ট এই চাৰিটা শাখাত কাম কৰি আহিছে । অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে মেঘালয়তো বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে । তদুপৰি তেওঁ বনোৱা অলংকাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া, লণ্ডন আৰু বাংলাদেশলৈ গৈছে ।
তেওঁ বিভিন্ন স্থানত বাঁহৰ অলংকাৰ বনোৱাৰ প্ৰশিক্ষণো দি আহিছে । মাটিৰাম ৰাভাই ২০০৯ চনৰ পৰা বাঁহেৰে বিভিন্ন হস্তশিল্প, গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে পৰিৱেশ অনুকূল বাঁহৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । শৈশৱৰ পৰাই গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে বাঁহৰ ব্যৱহাৰ দেখি ডাঙৰ হোৱা মাটিৰামে এই পৰম্পৰাগত শিল্পক নিজৰ পেছা হিচাপে বাছি লয় ।
পৰিৱেশ অনুকূল বাঁহশিল্পৰ প্ৰসাৰ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে তেওঁ কাম কৰি গৈছে । অসমৰ গাঁৱবোৰত সহজে উপলব্ধ বাঁহেই তেওঁৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু জীৱিকাৰ মূল আধাৰ । বৰ্তমান মাটিৰাম ৰাভাই সাতজন সহয়কৰ সৈতে তেওঁৰ নিজৰ ঘৰতে থকা লঘু উদ্যোগত বাঁহৰ আচবাব, অলংকাৰ, গৃহ সজ্জাৰ বিভিন্ন সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰি আহিছে । তদুপৰি তেওঁ বৰ্তমান বৰিহাটত 'গ্ৰাটিস্কো এগ্ৰ’ ফাৰ্ম' নামৰ এটা সুন্দৰ বাঁহৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে । এই প্ৰকল্পৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ।
এই সন্দৰ্ভত মাটিৰাম ৰাভাই কয়,"২০০৯ চনৰ পৰা মই বাঁহৰ কামৰ সৈতে জড়িত । সৰুৰে পৰা আমাৰ গাঁৱত ঘৰ-দুৱাৰ আৰু দৈনন্দিন জীৱনত বাঁহৰ বহুল ব্যৱহাৰ দেখি আহিছোঁ । তাৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ এই কামক পেছা হিচাপে বাছি ল’লোঁ । অসমত ৪২ প্ৰকাৰৰ বাঁহ পোৱা যায় । তাৰ ভিতৰত আমি জাতি বাঁহ, ভলুকা বাঁহ, বিজুলী বাঁহকে ধৰি ৭-৮ বিধ বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি সামগ্ৰীবোৰ বনাও ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বাঁহ আমাৰ গাঁৱত সহজে পোৱা যায় আৰু ই বহুত উপযোগী । মই ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতীয় বাঁহ মিছনৰ অধীনত আগৰতলাত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ । সেই প্ৰশিক্ষণৰ পিছত বাঁহৰ সামগ্ৰী ডিজাইন আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বিষয়ে বহু জ্ঞান লাভ কৰোঁ । অসমৰ গোৱালপাৰা, কামৰূপ, দৰং, নলবাৰী আৰু উজনি অসমৰ বহু ঠাইৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত কাম কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"হায়দৰাবাদ আৰু মুম্বাইলৈও বাঁহৰ ৰিজ'ৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ, কিন্তু কাৰিকৰী কাৰণত যাব নোৱাৰিলোঁ । বাঁহৰ কাম লাভজনক আৰু সৃষ্টিশীল, দুয়োটাই । ই ব্যৱসায়ৰ লগতে এক শিল্পও । মোৰ লগত সাতজনকৈ লোকে কাম কৰে । কাম বাঢ়িলে আৰু কৰ্মচাৰী বৃদ্ধি পায় । তেওঁলোকেও এই কৰ্মৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে ।"
ৰাভাই লগতে কয়,"প্লাষ্টিক বা আন সামগ্ৰীয়ে বাঁহৰ সৌন্দৰ্যৰ সৈতে তুলনা কৰিব নোৱাৰে । বাঁহ শিল্পই সংস্থাপন আৰু জীৱিকাৰ নতুন পথ মুকলি কৰিব পাৰে ।" যুৱ প্ৰজন্মক এই ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী হৈ নতুন উদ্ভাৱনীমূলক প্ৰকল্প গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয়,"এই কৰ্মৰ জৰিয়তে মই বছৰি প্ৰায় ১০ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰোঁ । কেতিয়াবা তাতকৈ কম হয় কেতিয়াবা বেছি হয় ।" ভৱিষ্যতে বাঁহ শিল্পক লৈ লঘু উদ্যোগ এটা গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা আছে তেওঁৰ ।
আনহাতে মাটিৰাম ৰাভাৰ সৈতে বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি অহা কৰ্মী বিতুপন ৰাভাই কয় যে তেওঁ এই বাঁহ শিল্পৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰি পৰিয়ালক পোহপাল দি আহিছে । মাটিৰাম ৰাভাৰ এই প্ৰচেষ্টা কেৱল এক ব্যক্তিগত সফলতাৰ কাহিনী নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ পৰম্পৰাগত বাঁহ শিল্পক আধুনিক ৰূপ দি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু আত্মনির্ভৰশীলতাৰ এক অনন্য উদাহৰণ ।