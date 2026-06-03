ক'ৰ পৰা আহিল লাজুকী বান্দৰ ? সকলো আচৰিত
লখিমপুৰৰ কাকৈ ৰাজগড়ত দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ । উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক গতালে দুই সচেতন যুৱকে ।
Published : June 3, 2026 at 8:41 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহৰ অন্যতম হ'ল কাকৈ বনাঞ্চল । বনাঞ্চলখনত বনজ সম্পদৰ লগতে বন্যপ্ৰাণীও দেখা পোৱা যায় যদিও দুষ্প্রাপ্য লাজুকী বান্দৰৰ উপস্থিতি কালিলৈকে দেখা পোৱা নগৈছিল । কিন্তু মঙলবাৰে নিশা বনাঞ্চলখনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হয় এটা লাজুকী বান্দৰ ।
লখিমপুৰ জিলা বন বিভাগৰ অধীনৰ তথা কাকৈ সংৰক্ষিত বনখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাকৈ ৰাজগড়ত মঙলবাৰে নিশা এই দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰি দুজন সচেতন যুৱকে বন বিভাগক গতাই দিয়ে । জানিব পৰা মতে, কাকৈ নদীৰ পকী দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় বান্দৰটো । লাজুকী বান্দৰটোৱে মন্থৰ গতিৰে পথটো অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে সেই স্থানত উপস্থিত হয় দুজন স্থানীয় যুৱক । ধীৰাজ শৰ্মা আৰু যতীন গগৈ নামৰ যুৱক দুজনে প্ৰত্যক্ষ কৰি বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতেই স্থানীয় গাঁও প্ৰধান দ্বীপেন কুমাৰ বৰগোঁহাই আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বান্দৰটো কাকৈ সংৰক্ষিত বনখণ্ডৰ কাৰ্যলয়ত লৈ গৈ বন বিষয়াক চমজাই দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত নিশাই বন বিভাগে লাজুকী বান্দৰটো কাকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে । এই লৈ এতিয়া স্থানীয় লোকে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । বনাঞ্চলতখনত লাজুকী বান্দৰৰ উপস্থিতিয়ে ৰাইজক আনন্দিত কৰিছে । স্থানীয় গাঁও প্ৰধানে বনাঞ্চলখনৰ বাহিৰৰ অঞ্চলটোত এনেধৰণৰ লাজুকী বান্দৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।
এই সন্দৰ্ভত গাঁও প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়,"মঙলবাৰে নিশা ৮:৩০ বজাত কাকৈ ৰাজগড়ত গাঁৱৰে দুজন যুৱক ধীৰাজ শৰ্মা আৰু যতীন বৰাই এটি লাজুকী বান্দৰ দেখা পায় । বান্দৰটো তেওঁলোকে খুব কৌশলৰে নিৰাপদভাৱে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সহযোগত বান্দৰটি কাকৈ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চমজি দিয়া হয় । কাকৈ ৰাজগড় অঞ্চলত লাজুকী বান্দৰ পোৱাটো এটা আচৰিত কথা ।"