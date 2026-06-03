ETV Bharat / state

ক'ৰ পৰা আহিল লাজুকী বান্দৰ ? সকলো আচৰিত

লখিমপুৰৰ কাকৈ ৰাজগড়ত দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ । উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক গতালে দুই সচেতন যুৱকে ।

A rare species of slow loris rescued in Rajgarh of Lakhimpur
লখিমপুৰৰ কাকৈ ৰাজগড়ত দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহৰ অন্যতম হ'ল কাকৈ বনাঞ্চল । বনাঞ্চলখনত বনজ সম্পদৰ লগতে বন্যপ্ৰাণীও দেখা পোৱা যায় যদিও দুষ্প্রাপ্য লাজুকী বান্দৰৰ উপস্থিতি কালিলৈকে দেখা পোৱা নগৈছিল । কিন্তু মঙলবাৰে নিশা বনাঞ্চলখনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হয় এটা লাজুকী বান্দৰ ।

লখিমপুৰ জিলা বন বিভাগৰ অধীনৰ তথা কাকৈ সংৰক্ষিত বনখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাকৈ ৰাজগড়ত মঙলবাৰে নিশা এই দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰি দুজন সচেতন যুৱকে বন বিভাগক গতাই দিয়ে । জানিব পৰা মতে, কাকৈ নদীৰ পকী দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় বান্দৰটো । লাজুকী বান্দৰটোৱে মন্থৰ গতিৰে পথটো অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে সেই স্থানত উপস্থিত হয় দুজন স্থানীয় যুৱক । ধীৰাজ শৰ্মা আৰু যতীন গগৈ নামৰ যুৱক দুজনে প্ৰত্যক্ষ কৰি বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰে ।

লখিমপুৰৰ কাকৈ ৰাজগড়ত দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই স্থানীয় গাঁও প্ৰধান দ্বীপেন কুমাৰ বৰগোঁহাই আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বান্দৰটো কাকৈ সংৰক্ষিত বনখণ্ডৰ কাৰ্যলয়ত লৈ গৈ বন বিষয়াক চমজাই দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত নিশাই বন বিভাগে লাজুকী বান্দৰটো কাকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে । এই লৈ এতিয়া স্থানীয় লোকে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । বনাঞ্চলতখনত লাজুকী বান্দৰৰ উপস্থিতিয়ে ৰাইজক আনন্দিত কৰিছে । স্থানীয় গাঁও প্ৰধানে বনাঞ্চলখনৰ বাহিৰৰ অঞ্চলটোত এনেধৰণৰ লাজুকী বান্দৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।

A rare species of slow loris rescued in Rajgarh of Lakhimpur
উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক গতালে দুই সচেতন যুৱকে (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত গাঁও প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়,"মঙলবাৰে নিশা ৮:৩০ বজাত কাকৈ ৰাজগড়ত গাঁৱৰে দুজন যুৱক ধীৰাজ শৰ্মা আৰু যতীন বৰাই এটি লাজুকী বান্দৰ দেখা পায় । বান্দৰটো তেওঁলোকে খুব কৌশলৰে নিৰাপদভাৱে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সহযোগত বান্দৰটি কাকৈ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চমজি দিয়া হয় । কাকৈ ৰাজগড় অঞ্চলত লাজুকী বান্দৰ পোৱাটো এটা আচৰিত কথা ।"

লগতে পঢ়ক: পাত নে পোক ! প্ৰকৃতিৰ অনুপম সৃষ্টি চাবলৈ হাফলঙত সমাগম

বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সৰ্বত্ৰ জনপ্ৰিয় চাইকেল চাহ বাগিচা অঞ্চলৰো অন্যতম বিশ্বাসী বাহন

TAGGED:

লাজুকী বান্দৰ
বিৰল প্ৰজাতিৰ লাজুকী বান্দৰ
লখিমপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
SLOW LORIS RESCUED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.