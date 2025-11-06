ETV Bharat / state

মাছ, ভেকুলী আৰু সৰীসৃপেৰে সমৃদ্ধিশালী এখন জগতৰ সমীক্ষাই দিলে আশাপদ খবৰ

উভচৰ-সৰীসৃপ আৰু মাছৰ দ্ৰুত সমীক্ষাত আশাৰ ৰেঙণি । ১০৮ টা প্ৰজাতিৰ উভচৰ-সৰীসৃপ আৰু ৭৭ প্ৰজাতিৰ মাছৰ তথ্য প্ৰকাশ ।

A rapid survey of amphibians, reptiles, and fish was completed in Kaziranga
সমীক্ষাত পোৱা এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 10:17 PM IST

5 Min Read
কাজিৰঙা: কাজিৰঙাত সম্পন্ন হ'ল উভচৰ-সৰীসৃপ আৰু মাছৰ দ্ৰুত সমীক্ষা । সমীক্ষাত নথিভুক্ত ১০৮ প্ৰজাতিৰ উভচৰ-সৰীসৃপ আৰু ৭৭ প্ৰজাতিৰ মাছৰ তথ্য । বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে এক বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ।

সঞ্চালকে বিজ্ঞপ্তিযোগে জনাই যে কাজিৰঙাৰ বিস্তীৰ্ণ ঘাঁহনিৰ তলত আছে মাছ, ভেকুলী আৰু সৰীসৃপৰ সমৃদ্ধিশালী এখন জগত । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই-ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ভাৰতৰ বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকৰ সহযোগত কৰা এক দ্ৰুত সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৷

কাজিৰঙাত সম্পন্ন হ'ল উভচৰ-সৰীসৃপ আৰু মাছৰ দ্ৰুত সমীক্ষা (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

সেই অনুসৰি, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৪২২ টা থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ তথা অসমৰ ২১৬ টা থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছৰ উল্লেখযোগ্য বৈচিত্ৰ্যত অৰিহণা যোগাইছে ৭৭ প্ৰজাতিৰ ‘ফ্ৰেছ ৱাটাৰ’ মাছে (Fresh Water Fish) ৷

কোকিলা মাছ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

তদুপৰি, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা ২৭৪ টা প্ৰজাতিৰ উভচৰ আৰু সৰীসৃপৰ ভিতৰত শেহতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি ১০৮ প্ৰজাতিৰ আবাসভূমি হিচাপেও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চিহ্নিত হৈছে । বিজ্ঞপ্তিখনত উল্লেখ কৰা ম’তে, থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ, উভচৰ আৰু সৰীসৃপৰ এই অনন্য প্ৰজাতিৰ সমাহাৰৰ সমৃদ্ধিয়ে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী বাসস্থান পূৰ্বৰ দৰেই অক্ষতভাৱে বৰ্তি থকাৰ কথা সূচায় ৷ উভচৰ আৰু সৰীসৃপৰ বৈচিত্ৰ্যই পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ মূল সূচক হিচাপে কাম কৰে যিয়ে পৰিৱেশ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷

ভেছেলী মাছ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

মাছৰ জৰীপৰ প্ৰতিবেদন

কাজিৰঙাত চলোৱা দ্ৰুত সমীক্ষাত ১৮ টা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত মুঠ ৪৪ টা মাছৰ প্ৰজাতি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে, য’ত চাইপ্ৰিনিডে (Cyprinidae) আৰু ডেনিয়নিডেই (Danionidae) আটাইতকৈ প্ৰধান পৰিয়াল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । পূৰ্বৰ গৱেষণাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিলে কাজিৰঙাৰ সামগ্ৰিক ‘ইচ্থিঅ’ফৌনেল’ (ichthyofaunal) বৈচিত্ৰ্যত ৭৭ টা অনন্য প্ৰজাতি আছে, যিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত ‘ফ্ৰেছ ৱাটাৰ’ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে মূল আশ্ৰয় হিচাপে ইয়াৰ মৰ্যাদা পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

পাতিমুটুৰা মাছ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

প্ৰতিবেদনত সংৰক্ষণৰ চিন্তাৰ বিষয় যেনে ‘ৱালাগো আট্টু’ (ভি ইউ) আৰু ‘পাৰম্বাছিছ লালা’ (এন টি)ৰ দৰে প্ৰজাতিৰ নথিভুক্ত কৰা হৈছে । উদ্যানখনত পোৱা বিপন্ন আৰু ভাবুকিৰ কাষ চাপি অহা মাছৰ ভিতৰত আছে ‘ওম্পক পাবডা’ (এন টি), ‘চিটালা চিটালা’ (এন টি), ‘ৱালাগো আট্টু’ (ভি ইউ), ‘চিৰহিনাছ চিৰ’ছাছ’ (ভি ইউ), ‘বটিয়া ৰষ্ট্ৰেটা’ (ভি ইউ), আৰু ‘ক্লাৰিয়াছ মাগুৰ’ (ই এন), যিবোৰ কাজিৰঙাৰ জটিল জলজ জীৱ জালৰ বাবে প্ৰত্যেকটোৱেই অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

কান্ধুলি মাছ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

প্ৰতিবেদনখনে পুষ্টিকৰ চক্ৰ, খাদ্যৰ জাল আৰু বাসস্থানৰ সংযোগ বজাই ৰখাত মাছৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । একে সময়তে উদ, মাছ ধৰা মেকুৰী, জলচৰ চৰাইৰ দৰে প্ৰজাতিসমূহক সমৰ্থন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিবেদনখনৰ জৰিয়তে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, ‘চিল্টেচন’, জলবিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তন আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত মাছ ধৰাৰ পৰা হোৱা ভাবুকিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে, দীৰ্ঘম্যাদী নিৰীক্ষণ আৰু শক্তিশালী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

চূনা, বৈছা মাছ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

‘হাৰ্পেট’ফ’না’ (উভচৰ-সৰীসৃপ) জৰীপৰ প্ৰতিবেদন

ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠান ডেৰাডুনৰ সহযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে 'কাজিৰঙাত হাৰ্পেট'ফ'নাল ডাইভাৰচিটি' শীৰ্ষক এক বিশদ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে । বন বিষয়া, ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মচাৰী, বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকসকলে যৌথভাৱে এই অধ্যয়ন চলাই, যিয়ে কাজিৰঙাৰ হাৰ্পেট’ফ’নেল বৈচিত্ৰ্য নথিভুক্ত কৰা বুজাৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টা প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

সমীক্ষাত পোৱা এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ ভেকুলী (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

এই সমীক্ষাত ৩১ টা প্ৰজাতিৰ হাৰ্পেট’ফ’না ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, য’ত ১৭ টা উভচৰ আৰু ১৪ টা সৰীসৃপ নথিভুক্ত কৰা হয় ৷ যিবোৰ ১৯ টা বংশ আৰু ১৪ টা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত । বনাঞ্চলৰ পথ আৰু নৈৰ বাসস্থানৰ কাষত উভচৰ প্ৰাণীৰ প্ৰাচুৰ্য বেছি হোৱা দেখা যায় । আনহাতে সৰীসৃপে অধিক সমৃদ্ধি প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় ‘ষ্ট্ৰীম জ'ন’ (নৈৰ প্ৰৱাহিত ক্ষেত্ৰ) ত ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তথ্য (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

দৃশ্যমান জৰীপৰ উপৰিও এই অধ্যয়নত সম্ভাৱ্য প্ৰজনন বাসস্থানত উভচৰ প্ৰাণীৰ শব্দ সংগ্ৰহৰ বাবে এ আই (AI) ভিত্তিক পদ্ধতি (পেচিভ একাউষ্টিক মনিটৰিং) অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । এই জৈৱশব্দ সংগ্ৰহ পদ্ধতিয়ে বিভিন্ন বাসস্থানৰ প্ৰকাৰৰ মাজেৰে প্ৰজাতিৰ সমৃদ্ধিৰ আৰ্হি নথিভুক্ত কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু উভচৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে শব্দ পদ্ধতিৰ ফলপ্ৰসূতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

সমীক্ষাত পোৱা এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ মাছ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

প্ৰতিবেদনখনত নতুন আৰু ঐতিহাসিক দুয়োটা তথ্য একত্ৰিত কৰি নথিভুক্ত কৰা হয়, যাৰ ফলত কাজিৰঙাত হাৰপেটোফ’নেল প্ৰজাতিৰ মুঠ তালিকা ১০৮ টালৈ উন্নীত হৈছে, য’ত বিপন্ন প্ৰজাতিৰ যেনে — কিং কোব্ৰা (Ophiophagus hannah), ‘আছাম ৰুফড টাৰ্টল’ (Pangshura sylhetensis) আৰু ‘এছিয়ান ব্ৰাউন ট’ৰ্টইজ’ (Manouria emys), বিৰল ষ্ট্ৰাইপড চেচিলিয়ান, চাইৰ’মেন্টিছ আছামেনচিছ (ভি ইউ), চাইৰ্টডেক্টিলাছ কাজিৰংগেনচিছ (ডি ডি) — যিটো কেৱল কাজিৰঙাত পোৱা যায় । নিলচ’নিয়া নাইগ্ৰিকেনচ (চি আৰ) আৰু ৱাৰান’চ ফ্লেৱচিনচ (ই এন)ও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তথ্য (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

ইফালে, এই সম্পৰ্কত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ প'ষ্ট কৰি প্ৰকাশ কৰে এনেদৰে, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ জীৱন্ত প্ৰতীক । অনন্য বননি বুকুত সামৰি অনুপম জৈৱ-বৈচিত্র্য, বিৰল জীৱকুলৰ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ এই বনভূমি । সুখৰ বতৰা যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা ২৭৪ টা প্ৰজাতিৰ উভচৰ আৰু সৰীসৃপৰ ভিতৰত শেহতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি ১০৮ প্ৰজাতিৰ আবাসভূমি হিচাপে চিনাক্ত হৈছে এই সেউজ অঞ্চল । আমাৰ চৰকাৰৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু বন বিভাগীয় বিষয়া-কর্মীৰ উৎসর্গীকৃত কৰ্মৰ জৰিয়তে সৃষ্ট সুৰক্ষামূলক আৰু সংৰক্ষণৰ পৰিৱেশেই এই কৃতিত্বৰ মূল দাবীদাৰ ।"

সমীক্ষাত পোৱা এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ মাছ (কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষ)

KAZIRANGA NATIONAL PARK
HERPETOFAUNA AND FISH SURVEY
ইটিভি ভাৰত অসম
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
A RAPID SURVEY IN KAZIRANGA

