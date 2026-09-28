ধেমাজিৰ ঘূগুহা দৌল : কেনে আছে ঘূগু কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা দৌলটো ?
অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘূগুহা দৌল ৷ আজিও স-গৌৰৱেৰে জিলিকি ৰৈছে দৌলটো ৷
Published : September 28, 2026 at 12:46 PM IST
ধেমাজি : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও জিলিকি ৰৈছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমল, দৌল-দেৱালয় আদি ৷ যিয়ে ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজ শাসনৰ সোণোৱালী ইতিহাসক আজিও জীপাল কৰি ৰাখিছে ।
বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ কিছু ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ সকলোৰে পৰিচিত যদিও আজিও এনে বহুতো ঐতিহাসিক সমল আছে, যি বিভিন্ন কাৰণত জন চক্ষুৰ পৰা আঁতৰত আছে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল ঘূগুহা দৌল ৷
- কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ?
১৩৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ১৪০৭ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত বামুণী কোঁৱৰ স্বৰ্গদেউ চুডাংফাই মাতৃ ঘূগু কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত এই দৌলটো নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি জনশ্ৰুতি আছে ৷ অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ ধেমাজি জিলাৰ বৰ্তমান চিচিবৰ গাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম ধেমাজিৰ ঘূগুহাৰ প্ৰাকৃতিক মনোৰম পৰিৱেশৰ মাজত ই অৱস্থিত ৷
এই দৌলৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত দুটা ড্ৰেগনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা আছে ৷ য’ত লিখা আছে, “হে পথিক খন্তেক ৰৈ যোৱা, ৰোমন্থন কৰা বৰ্ণিল অতীত, বৰ্তমানৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰা সোণালী ভৱিষ্যৎ ৷"
- কেনেদৰে উদ্ধাৰ দৌলটো হৈছিল ?
প্ৰবাদ মতে, ১৯০১ চনৰ পৰা ১৯০৫ চনৰ ভিতৰত শিৱসাগৰৰ পৰা এই অঞ্চললৈ খেতিমাটিৰ সন্ধানত বহু মানুহ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে হাবি মুকলি কৰোতেই এই দৌলটো উদ্ধাৰ কৰিছিল ৷ দৌলৰ চাৰিওকাষে ইটাগড়, যুৰীয়া গড়ৰ উপৰিও ২২৮ বিঘা মাটিকালি সামৰি আছে এটা বাহিৰ গড় ৷ বিভিন্ন গছ-লতাৰে ভৰা এই বাহিৰ গড়ৰ ভিতৰত বৃহৎ চোমনিবাৰী, কেইবাটাও পুখুৰী আৰু আছে বিভিন্ন ঔষধি গছ-লতা ভৰি আছে ৷
- পৰ্যটকৰ সোঁত ?
আহোম যুগৰ বহু স্মৃতি-বিজড়িত স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য অন্যতম নিদৰ্শন এই ঐতিহাসিক ঘূগুহা দৌললৈ বিভিন্ন সময়ত বহু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে । দৌল উন্নয়ন কমিটীৰ এগৰাকী সদস্যই উল্লেখ কৰা মতে, চীন আৰু থাইলেণ্ডৰ পৰাও ইয়ালৈ বহু পৰ্যটক আহিছিল ৷
২০০৬-২০০৭ চনৰ পৰাই অসম চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সহযোগত আৰু ঘূগুহা দৌল উন্নয়ন কমিটীৰ প্ৰচেষ্টাত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছে । এই সন্দৰ্ভত দৌল পৰিচালনা কৰা এগৰাকী সদস্যই কয়, ‘‘চৰকাৰৰ সহযোগত দৌল কমিটীয়ে বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে ৷’’
এই ঘূগুহা দৌলৰ ওচৰতে আছে ঐতিহাসিক কুঁৱৰী বিল ৷ জনশ্ৰুতি মতে, ৰাজকুঁৱৰীয়ে এই বিলত গা ধুবলৈ আহিছিল ৷ দৌলৰ লগত পোনপটীয়া সম্বন্ধ থকা ২৫ বিঘা মাটিকালিৰে আৱৰি আছে এই বিলখন ৷
- জীৱিকাৰ পথ
সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ এক শান্তিপূৰ্ণ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে ৷ ইয়াত বসবাস কৰা অঞ্চলবাসীৰ ধৰ্মীয় লোকাচাৰ তথা বৰ্ণময় সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ, অসমৰ বিখ্যাত সোণালী সূতা প্ৰস্তুত কৰাৰ মূল উৎস মুগা পালন কৰা বৃহৎ চোমনীবাৰীকে ধৰি গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াতে গাঁঁওবাসীয়ে মুগা সূতা পালন কৰি জীৱিকাৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা দৌল কমিটীও উপকৃত হৈছে ৷ এই কথা সদৰী কৰে দৌল পৰিচালনা কমিটীৰ এগৰাকী সদস্যই ৷
তেওঁ কয়, ‘‘এই ঠাইখিনিত গাঁঁৱৰ অধিকাংশ লোকে পলু পালন কৰি আহিছে ৷ ফলত নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীৰ লগতে দৌল পৰিচালনা সমিতিও উপত হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা যি ধনৰাশি লাব কৰা যায়, সেই ধনৰাশি ব্যৱহাৰ কৰি দৌলৰ উন্নয়নৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷’’
দৌল পৰিচালনা কমিটীৰ আন এগৰাকী সদস্যই কয় যে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰী আৰু বিভাগে ঘূগুহা দৌলক কেৱল জিলাখনৰে নহয়, ৰাজ্যৰ লগতে বাহিৰৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা, এক জাকত-জিলিকা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু মনোনিবেশ কৰিব লাগে ৷