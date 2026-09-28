ETV Bharat / state

ধেমাজিৰ ঘূগুহা দৌল : কেনে আছে ঘূগু কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা দৌলটো ?

অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘূগুহা দৌল ৷ আজিও স-গৌৰৱেৰে জিলিকি ৰৈছে দৌলটো ৷

GHUGUHA DOL IN DHEMAJI
অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘূগুহা দৌল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 12:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও জিলিকি ৰৈছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমল, দৌল-দেৱালয় আদি ৷ যিয়ে ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজ শাসনৰ সোণোৱালী ইতিহাসক আজিও জীপাল কৰি ৰাখিছে ।

বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ কিছু ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ সকলোৰে পৰিচিত যদিও আজিও এনে বহুতো ঐতিহাসিক সমল আছে, যি বিভিন্ন কাৰণত জন চক্ষুৰ পৰা আঁতৰত আছে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল ঘূগুহা দৌল

  • কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ?

১৩৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ১৪০৭ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত বামুণী কোঁৱৰ স্বৰ্গদেউ চুডাংফাই মাতৃ ঘূগু কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত এই দৌলটো নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি জনশ্ৰুতি আছে ৷ অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ ধেমাজি জিলাৰ বৰ্তমান চিচিবৰ গাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম ধেমাজিৰ ঘূগুহাৰ প্ৰাকৃতিক মনোৰম পৰিৱেশৰ মাজত ই অৱস্থিত ৷

কেনে আছে ঘূগু কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা দৌলটো ? (ETV Bharat Assam)

এই দৌলৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত দুটা ড্ৰেগনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা আছে ৷ য’ত লিখা আছে, “হে পথিক খন্তেক ৰৈ যোৱা, ৰোমন্থন কৰা বৰ্ণিল অতীত, বৰ্তমানৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰা সোণালী ভৱিষ্যৎ ৷"

GHUGUHA DOL IN DHEMAJI
ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘূগুহা দৌলৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত দুটা ড্ৰেগনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন (ETV Bharat Assam)
  • কেনেদৰে উদ্ধাৰ দৌলটো হৈছিল ?

প্ৰবাদ মতে, ১৯০১ চনৰ পৰা ১৯০৫ চনৰ ভিতৰত শিৱসাগৰৰ পৰা এই অঞ্চললৈ খেতিমাটিৰ সন্ধানত বহু মানুহ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে হাবি মুকলি কৰোতেই এই দৌলটো উদ্ধাৰ কৰিছিল ৷ দৌলৰ চাৰিওকাষে ইটাগড়, যুৰীয়া গড়ৰ উপৰিও ২২৮ বিঘা মাটিকালি সামৰি আছে এটা বাহিৰ গড় ৷ বিভিন্ন গছ-লতাৰে ভৰা এই বাহিৰ গড়ৰ ভিতৰত বৃহৎ চোমনিবাৰী, কেইবাটাও পুখুৰী আৰু আছে বিভিন্ন ঔষধি গছ-লতা ভৰি আছে ৷

  • পৰ্যটকৰ সোঁত ?

আহোম যুগৰ বহু স্মৃতি-বিজড়িত স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য অন্যতম নিদৰ্শন এই ঐতিহাসিক ঘূগুহা দৌললৈ বিভিন্ন সময়ত বহু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে । দৌল উন্নয়ন কমিটীৰ এগৰাকী সদস্যই উল্লেখ কৰা মতে, চীন আৰু থাইলেণ্ডৰ পৰাও ইয়ালৈ বহু পৰ্যটক আহিছিল ৷

GHUGUHA DOL IN DHEMAJI
অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘূগুহা দৌল (ETV Bharat Assam)

২০০৬-২০০৭ চনৰ পৰাই অসম চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সহযোগত আৰু ঘূগুহা দৌল উন্নয়ন কমিটীৰ প্ৰচেষ্টাত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছে । এই সন্দৰ্ভত দৌল পৰিচালনা কৰা এগৰাকী সদস্যই কয়, ‘‘চৰকাৰৰ সহযোগত দৌল কমিটীয়ে বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে ৷’’

GHUGUHA DOL IN DHEMAJI
ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘূগুহা দৌলত থকা সমলবোৰ (ETV Bharat Assam)

এই ঘূগুহা দৌলৰ ওচৰতে আছে ঐতিহাসিক কুঁৱৰী বিল ৷ জনশ্ৰুতি মতে, ৰাজকুঁৱৰীয়ে এই বিলত গা ধুবলৈ আহিছিল ৷ দৌলৰ লগত পোনপটীয়া সম্বন্ধ থকা ২৫ বিঘা মাটিকালিৰে আৱৰি আছে এই বিলখন ৷

GHUGUHA DOL IN DHEMAJI
ঘূগুহা দৌলৰ ভিতৰত থকা পুখুৰী (ETV Bharat Assam)
  • জীৱিকাৰ পথ

সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ এক শান্তিপূৰ্ণ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে ৷ ইয়াত বসবাস কৰা অঞ্চলবাসীৰ ধৰ্মীয় লোকাচাৰ তথা বৰ্ণময় সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ, অসমৰ বিখ্যাত সোণালী সূতা প্ৰস্তুত কৰাৰ মূল উৎস মুগা পালন কৰা বৃহৎ চোমনীবাৰীকে ধৰি গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াতে গাঁঁওবাসীয়ে মুগা সূতা পালন কৰি জীৱিকাৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা দৌল কমিটীও উপকৃত হৈছে ৷ এই কথা সদৰী কৰে দৌল পৰিচালনা কমিটীৰ এগৰাকী সদস্যই ৷

তেওঁ কয়, ‘‘এই ঠাইখিনিত গাঁঁৱৰ অধিকাংশ লোকে পলু পালন কৰি আহিছে ৷ ফলত নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীৰ লগতে দৌল পৰিচালনা সমিতিও উপত হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা যি ধনৰাশি লাব কৰা যায়, সেই ধনৰাশি ব্যৱহাৰ কৰি দৌলৰ উন্নয়নৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷’’

GHUGUHA DOL IN DHEMAJI
ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘূগুহা দৌল (ETV Bharat Assam)

দৌল পৰিচালনা কমিটীৰ আন এগৰাকী সদস্যই কয় যে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰী আৰু বিভাগে ঘূগুহা দৌলক কেৱল জিলাখনৰে নহয়, ৰাজ্যৰ লগতে বাহিৰৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা, এক জাকত-জিলিকা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু মনোনিবেশ কৰিব লাগে ৷

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ২০২৬ : কিদৰে পৰিৱৰ্তন আহিব অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগলৈ ?

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব নদী দিৱসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলং নদী পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰসংগ

TAGGED:

ধেমাজিৰ ঘূগুহা দৌল
ঐতিহাসিক সমল
বামুণী কোঁৱৰ স্বৰ্গদেউ চুডাংফা
ঘূগু কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ দৌল
GHUGUHA DOL IN DHEMAJI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.