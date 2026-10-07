দলং দূৰতে থাকিল, মাজুলীত মালবাহী বাহনতে সন্তান উপজিল
পৰিৱৰ্তনৰ নামত যেন ললীপপহে পাইছে মাজুলীৰ একাংশ ৰাইজে । মালবাহী বাহত সন্তান প্ৰসৱ কৰা ঘটনাই উদঙালে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পৰিৱৰ্তনৰ নমুনা ।
Published : October 7, 2026 at 10:57 PM IST
মাজুলী: ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আমুল পৰিৱৰ্তন অনাৰ চিন্তা-চৰ্চা এইখন চৰকাৰে কৰিছে । কিন্তু এতিয়াও সেই পৰিৱৰ্তন প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান পৰ্যায়ত হৈছে ? এই প্ৰশ্ন আমাৰ নহয়, সাধাৰণ জনতাৰ ।
জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে কেতিয়াবা যদি চাঙিত ৰোগীক নিয়া হৈছে আন কেতিয়াবা আকৌ নাৱতেই প্ৰসূতিয়ে সন্তান প্ৰসৱ কৰিছে । কিন্তু এইবাৰ শোচনীয় পথৰ বাবে মালবাহী বাহনতে এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে ।
এয়া অসমৰ বাবে ঐতিহ্য, অসমৰ গৌৰৱ মাজুলীৰ কাহিনী । যি মাজুলীয়ে চৰকাৰক পৰ্যটনৰ বাবে উৎকৃষ্ট স্থল দিছে সেই মাজুলীৰ বাসিন্দাই কিন্তু বৰ্তমান সময়তো দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে ।
এফালে যদি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ ঢাক-ঢোল, আনফালে আকৌ উন্মোচিত হৈছে স্বাস্থ্য আৰু যাতায়াত খণ্ডৰ এক অতি স্পৰ্শকাতৰ বাস্তৱ ছবি । মাজুলীৰ লোহিত খাবলু গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যোগীবাৰী গাঁৱৰ এক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা ।
জৰাজীৰ্ণ আৰু বিধ্বংসী পথৰ বাবে চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই মাজবাটতে বাহনৰ ভিতৰতে সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হ’ল এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে । ফোন কৰাৰ প্ৰায় ১১.২০ মিনিটতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স নিৰ্দিষ্ট স্থান পায়গৈ বুলি বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে মুখেৰে ক'লেও এতিয়াও বহু অঞ্চলৰ ৰাইজে এইদৰেই জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে ।
প্ৰকৃত ঘটনা
যোগীবাৰী গাঁৱৰ পৰা এগৰাকী প্ৰসূতি মহিলাক গড়মূৰস্থিত চিকিৎসালয়লৈ নি থকা হৈছিল । কিন্তু অঞ্চলটোৰ বাট-পথৰ দুৰৱস্থা লগতে লুইতৰ বুকুত থকা দুৰ্বল কাঠৰ দলঙৰ বাবে লুইতৰ খাবলুৰ অঞ্চললৈ এম্বুলেন্স যোৱাটো অসম্ভৱ। যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে উপায়হীন হৈ এখন মাল কঢ়িয়োৱা বাহনতে প্ৰসূতিগৰাকীক লৈ হাস্পতাল অভিমুখে ৰাওনা হয় ।
প্ৰসূতিৰ আত্মীয়ৰ ভাষ্য
এই অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰসূতিগৰাকীৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়,"জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে বাহনখন অত্যন্ত লাহে লাহে আগবাঢ়িব লগা হয় আৰু মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰোঁতেই ডেৰ ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় অতিবাহিত হয় । পথৰ অৱস্থা ভাল হোৱা হ’লে আমি ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসালয় পাই গ’লোহেঁতেন । কিন্তু পথৰ মাজতে প্ৰসূতিগৰাকীৰ প্ৰসৱ বেদনা তীব্রতৰ হৈ পৰে আৰু বাটতে বাহনখনৰ ভিতৰতে তেওঁ এটি সন্তান প্ৰসৱ কৰে ।"
পাছত লুইতৰ দলঙৰ পৰা ১০৮ এম্বুলেন্সে প্ৰসূতি মাতৃ আৰু সন্তানটি গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেব গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনে । বৰ্তমান শিশুটি আৰু মাতৃ দয়ো নিৰাপদ বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে ।