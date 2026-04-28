সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত সংগ্ৰহালয়ৰ সম্পদ সংৰক্ষণ বিষয়ক ব্যৱহাৰিক কৰ্মশালা

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত সংগ্ৰহালয়ৰ সম্পদ সংৰক্ষণ বিষয়ক ব্যৱহাৰিক কৰ্মশালা
গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস বহন কৰা বিভিন্ন দশকৰ পুৰণি সম্পদসমূহৰ সঠিক যতন আৰু বৈজ্ঞানিক সংৰক্ষণ পদ্ধতি সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আয়োজন কৰা হয় এই কৰ্মশালাৰ ৷
Published : April 28, 2026 at 6:22 PM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যাদুঘৰত মঙলবাৰে সংগ্ৰহালয়ৰ সম্পদ সংৰক্ষণ বিষয়ক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰিক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ৷ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস বহন কৰা বিভিন্ন দশকৰ পুৰণি সম্পদসমূহৰ সঠিক যতন আৰু বৈজ্ঞানিক সংৰক্ষণ পদ্ধতি সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই আছিল এই অনুষ্ঠানৰ মূল লক্ষ্য ৷ উক্ত কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে যোৰহাট জিলা সংগ্ৰহালয় বিষয়া অবন্তিকা পৰাশৰ ৷
তেওঁ নিজৰ সুদীৰ্ঘ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত পুৰণি সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ দীৰ্ঘকাললৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি, সেই বিষয়ে এক সৰল অথচ তথ্যগধুৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে ৷ প্ৰশিক্ষণ কালত সংগ্ৰহালয় বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰাচীন সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷ বিভিন্ন ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ কেনে পৰিৱেশত ৰখা উচিত, জলবায়ু বা আৰ্দ্ৰতাৰ পৰা সম্পদসমূহ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি, কি ধৰণৰ ৰাসায়নিক বা প্ৰাকৃতিক উপায় অৱলম্বন কৰিলে সম্পদসমূহ নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকে ইত্যাদি দিশৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰে ৷
কেৱল তাত্ত্বিক আলোচনাতে সীমাবদ্ধ নাথাকি, কৰ্মশালাখনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে কেইবাটাও ব্যৱহাৰিক দিশ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ অবন্তিকা পৰাশৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক হাতে-কামে সংৰক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ দেখুৱাই দিয়ে ৷ এই অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসকলৰ লগতে বহুসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
অবন্তিকা পৰাশৰে কয়, "আজি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এই সংগ্ৰহালয়টোলৈ আহি খুবেই ভাল লাগিল ৷ বিশেষকৈ ইয়াত যিসমূহ সম্পদ সজাই থোৱা হৈছে ইমান সুন্দৰকৈ, সেয়া দেখি সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছোঁ ৷ আৰু এইটোৱে খুব ভাল লাগিছে যে কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰ নহয়, সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ ইয়াত সম্পদ আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে— চাফ-চিকুণ, পৰিষ্কাৰ ৷ বিশেষকৈ শিক্ষকসকল, কলেজ প্ৰশাসন, তেখেতসকলৰ যি এক আন্তৰিকতা সেয়া দেখিলেই গম পোৱা যায় ৷ মই মোৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সংগ্ৰহালয়টোলৈ তথা সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষলৈ যাতে এইটো এদিন কেৱল গোলাঘাটৰে নহয়, অসমত জিলিকি থকা সংগ্ৰহালয় হয় ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "কৰ্মশালাখনত আচলতে আমি অকণমান শিকিলোঁ, কথা পাতিলোঁ ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ লগত ৷ তাত কেনেকৈ সাঁচিপাতৰ পুথি বা বিভিন্ন পুৰণি সম্পদ কেনেকৈ চাফা কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ ৷ লগতে কেনেকৈ ডিছপ্লে’ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কথা পতা হ’ল আৰু লেবেলিন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শিকোৱা হ’ল ৷"
সংগ্ৰহালয়ৰ এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ঐতিহাসিক সম্পদৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয় ৷ স্থানীয় ইতিহাস আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয়খনৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসনীয় ৷
