এটি অসহায় পৰিয়াল, বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত কন্য়াৰ সহায় বিচাৰি পিতৃৰ আৰ্তনাদ

এটি অসহায় পৰিয়াল, বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত কন্য়াৰ সহায় বিচাৰি পিতৃৰ আৰ্তনাদ
১৭ বছৰ পূৰ্বেই মৃত্য়ু হৈছিল মাতৃৰ । ৬ বছৰ পিছত জ্য়েষ্ঠ ভগ্নীৰো মৃত্য়ু হয় । ইয়াৰ পিছতেই ভাতৃও মৃত্য়ুমুখত পৰে ।
মঙলদৈ : স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী । এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ ১৭ বছৰ পূৰ্বেই মৃত্য়ু হৈছিল । মাতৃৰ মৃত্য়ুৰ ৬ বছৰ পিছত জ্য়েষ্ঠ ভগ্নীৰো মৃত্য়ু হয় । ইয়াৰ পিছতেই ভাতৃও মৃত্য়ুমুখত পৰে । দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ চৌধুৰীপাৰাৰ এই পৰিয়ালটোত আছে ৰুগীয়া পিতৃ মণিৰাম বৰুৱা আৰু বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত ছাত্ৰীগৰাকী ।
দৰঙৰ দেওমৰনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক ষষ্ঠ সন্মাসিকৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পঢ়াৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিস্থানত কাম কৰি আছিল; কিন্তু এমাহ পূৰ্বে ধৰা পৰিল ছাত্ৰীগৰাকী বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত যেন সৰগ ভাগি পৰা অৱস্থা ।
ঘৰখনৰ মুৰব্বী ৰুগীয়া মণিৰাম বৰুৱাই জীৱনৰ দুৰ্দশাৰ বৰ্ণনা কৰি কয়, "আজি ১৭ বছৰ আগত মাক ঢুকাল, মাক ঢুকোৱাৰ ৬ বছৰ পিছত ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ মৃত্য়ু হয় । ল'ৰাটো সৰু আছিল, হাজিৰা, ঠিকা কৰি খুজি-মাগি আনি ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱালো । সি ডাঙৰ হ'ল, কাম-বন কৰি খুৱাব পৰা হ'ল । সিও আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত গুচি গ'ল । এতিয়া পৰিয়াল বুলি সৰু ছোৱালীজনী আৰু ময়ে । তাইয়ো পঢ়ি আছিল । বি এ পঢ়ি আছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়া হ'ল বেমাৰত আক্ৰান্ত । কেনেকৈ কি কৰা যায়, চিন্তা কৰি এই অৱস্থা । কিডনীৰ সমস্য়া । তিনি চাৰিদিন ধৰি গাঁৱৰ মানুহৰো বেয়া লাগিছে, ভাত পানী নাই । মোৰ ছুগাৰ হৈছে । ভৰি টানে, মূৰ ঘূৰাই, ক'তো যাব নোৱাৰো । ছোৱালীজনীৰ নিজাকৈ চিকিৎসা কৰাৰ কোনো পৰ্যায় নাই । ক'ত কেনেকৈ পাৰে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰো বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োটো বিচাৰো । মুখ্যমন্ত্ৰীকো অনুৰোধ কৰিছো, তেওঁ হেনো আশে-পাশে বহুতকে সহায় সহযোগিতা কৰি আছেই, আমিও সহায় সহযোগিতা কৰাটো বিচাৰো । পৰিয়ালটো সুকলমে ৰখাটো বিচাৰো । চৰকাৰী হিচাপে চাউল কেইটাৰ বাদে একো পোৱা নাই ।"
এগৰাকী ওচৰ চুবুৰীয়াই পৰিয়ালটোৰ দুৰ্দশাৰ বৰ্ণনা কৰি কয়, "পৰিয়ালৰ পাঁচ সদস্য়ৰ প্ৰথমতে মাক ঢুকাল, ডাঙৰ ছোৱালীজনী ঢুকাল, ল'ৰাটোও ঢুকায় । এতিয়া সৰু ছোৱালীজনীৰ বেমাৰ হ'ল । ছোৱালীজনীৰ কিডনী বেয়া বুলি চিকিৎসকে কৈছে । চৰকাৰে সহায় কৰক ।"
দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত মুৰব্বী মণিৰাম বৰুৱাই স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী একমাত্ৰ কন্যাৰ বৃক্ক ৰোগৰ চিকিৎসা কিদৰে কৰিব তাকে লৈ দুঃচিন্তাত পৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি সুস্থ কৰি তুলিবলৈ । অতিকে দুখীয়া পৰিয়ালৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-কন্যা কোনো হৃদয়বান লোকে সহায় কৰিব বিচাৰিলে 6003708407 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।