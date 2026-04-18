নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ উভতি নাহিল শিক্ষক, ৯ দিন ধৰি নাই কোনো সন্ধান

৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১৯ নং চাৰ্পো কাথাৰ এলপি স্কুলত তৃতীয় প’লিং বিষয়া ৰূপে দায়িত্বত আছিল কৰ্ণেলিয়াছ কিন্দো নামৰ শিক্ষকজন ৷

নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ উভতি নাহিল শিক্ষক
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 18, 2026 at 1:53 PM IST

হাফলং: কাৰ্বি আংলং জিলাত এজন শিক্ষকৰ নিৰুদ্দেশৰ খবৰে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য ৷ যোৱা ৯ এপ্ৰিলত প’লিং বিষয়া হিচাপে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈছিল শিক্ষকজন ৷ কিন্তু ৯ দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই ৷ এই ঘটনাই সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ কি পৰিস্থিতিত শিক্ষকজন নিৰুদ্দেশ হ’ল সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

যোৱা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰংমংৱে মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ১৯ নং চাৰ্পো কাথাৰ এলপি স্কুলত তৃতীয় প’লিং বিষয়া ৰূপে দায়িত্বত আছিল কৰ্ণেলিয়াছ কিন্দো নামৰ শিক্ষকজন ৷ কিন্তু ভোটগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পিছতো শিক্ষকগৰাকী ঘৰলৈ নহাত পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত হৈ পৰে ৷

তেওঁলোকে খবৰ কৰাত একেলগে নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা লোকসকলে কয় যে গা বেয়া লগা বুলি তেওঁ ওলাই আহিছিল ৷ তাৰ পাছত ক’লৈ গ’ল তেওঁলোকে নাজানে ৷ ৰংমংৱেৰ পৰা ডিফু ধনশিৰিৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ কোনো গাড়ী পোৱাটো সম্ভৱ নহয় ৷ সেয়ে শিক্ষকগৰাকী তাতেই নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷

এই বিষয়টো সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই জিলা আয়ুক্তক অৱগত কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিও কোনো সম্ভেদ লাভ কৰা নাই কিন্দোৰ ৷ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি বিক্ৰম গোৱালাৰ নেতৃত্বত এটি দলে বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ লগ হৈ অভিযান চলায় যদিও শিক্ষকজনৰ সম্ভেদ লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ৷ ড্ৰোণ কেমেৰাৰে সমগ্ৰ এলেকাটোৰ অৰণ্য আৰু নদীত অভিযান চলায় দলটোৱে ৷ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ সময়ত তেওঁৰ জেকেটটো জংঘলত উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও লোকজনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই ৷

নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ লগত তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰিছিল ৷ তেওঁ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কথাও কৈছিল ৷ ভোট কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত সহকৰ্মীসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে কৰ্ণেলিয়াছ কিন্দো নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে অসুস্থ হৈ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷

আনহাতে তেওঁৰ মোবাইলটোও বৰ্তমান ছুইচ অফ হৈ আছে ৷ আশ্চৰ্যজনকভাৱে মোবাইলটো সম্প্ৰতি চুইছ অফ হৈ থকা দেখাইছে যদিও মোবাইলৰ শেষ লোকেচন বিশ্বনাথ জিলাৰ আশে-পাশেহে দেখুৱাইছে ৷ কৰ্নেলিয়াছ কিন্দো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লুম্বাৰ্জং ব্লকৰ অন্তৰ্গত কঠালগুৰি নেপালী বস্তি এলপি স্কুলৰ ৰঙাপাহাৰ ক্লাষ্টাৰৰ শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ।

ইফালে আছাৰ বিষয়ববীয়াই এই ঘটনাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ব্যক্তিগৰাকীক যিদৰে দায়িত্বৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল, তেনেকৈয়ে ওভতাই পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসনক ৷ শিক্ষকজনক সোঁশৰীৰে ওভতাই নিদিলে কাৰ্বি আংলঙত ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলিও তেওঁলোকে হুংকাৰ দিয়ে ৷

