সকলো আছে, কিন্তু আৰক্ষী নথকা এখন আৰক্ষী চকীৰ কথা!!!
নগাঁৱৰ এখন আৰক্ষী চকীৰ দুৰৱস্থা । সকলো আছে কিন্তু আৰক্ষী নাই । ৰাইজে দান দিয়া মাটিখিনিৰ এতিয়া কি হ'ব ?
Published : June 15, 2026 at 6:13 PM IST
চামগুৰি : এখন আজৱ আৰক্ষী চকী । আৰক্ষী চকীখনত আৰক্ষীৰ বাহিৰে সকলো আছে । ধুনীয়া গৃহ, কেইবাটাও লকআপ, পানীৰ ব্যৱস্থা, শৌচালয় সকলো আছে আৰক্ষী চকীখনত । মুঠতে এখন আৰক্ষী চকীত থাকিবলগীয়া সকলো সুবিধাই আছে ।
কিন্তু বিগত ১০-১৫ বছৰে তাত আৰক্ষী নাই। এই আৰক্ষী চকীখন আছে নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত । নামপানী গাঁৱত ১৯৮৩ চনতেই এই আৰক্ষী চকীখন স্থাপন কৰা হৈছিল । সেই সময়ত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ অতি আনন্দিত হৈছিল।
ভাওনা পাতি ৰাইজে নামপানী গাঁও আৰক্ষী চকীখন মুকলি কৰিছিল । কাৰণ বহু সংগ্ৰাম আৰু আবেদন নিবেদনৰ অন্তত স্থাপন হৈছিল আৰক্ষী চকীখন । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ এই অঞ্চল বহু বেয়া পৰিস্থিতিলৈ গৈছিল । তেতিয়া বেয়াৰ পৰিৱেশ নহওক বুলিয়ে আমি হিন্দু আৰু মুছলমান দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ একত্ৰিত হ'লো । ৩ টা কিছামতৰ মানুহ মিলি আমি মিটিং কৰিলোঁ । তাৰ পিছত আৰক্ষী প্ৰশাসনক আবেদন জনালোঁ । পৰামৰ্শ অনুসৰি আমি গুৱাহাটীলৈ গ'লো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আৰক্ষী চকীখনৰ কাৰণে ৰাইজে ম্যাদী পট্টাৰ মাটি এৰি দিছে । আমি ইমান সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে ইয়াত আৰক্ষী চকী দিবলৈ বাধ্য হৈছিল । তাৰ পিছতো আৰক্ষী কিয় নোহোৱা হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ । ইয়াত সকলো সুবিধাই আছিল ।"
সকলো সুবিধা থকাৰ পিছতো এই আৰক্ষী চকীখন কিয় অৱহেলিত হৈ থাকিল সেয়া এতিয়াও এক নুবুজা সাঁথৰ হৈ আছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে । ৰূপহী থানাৰ অন্তৰ্গত নামপানী গাঁও আৰক্ষী চকীলৈ পূৰ্বে বহু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াও আহিছিল বুলি উল্লেখ কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে । আনহাতে এই আৰক্ষী চকীত এতিয়া কিছুমান অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলে বুলিও ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ।
ৰাইজৰ মতে মদ আৰু ড্ৰাগছৰ ঘাটি হৈ পৰিছে আৰক্ষী চকীৰ পৰিত্যক্ত গৃহ । এজন লোকে কয়, "বৰ্তমান এইটো পৰিত্যক্ত হৈ আছে । ঘৰ আছে কিন্তু আৰক্ষী নাই । যেতিয়া নামপানী গাঁও আৰক্ষী চকী স্থাপন হৈছিল আমাৰ ৰাইজে অসমীয়া ভাওনা পাতিছিল ।
সেই আৰক্ষী চকীখন এনেদৰে পৰিত্যক্ত হৈ পৰা আমাৰ বাবে দুখৰ কথা । মদ, ড্ৰাগছ আৰু জুৱাৰ ঘাটি হৈ পৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ পাৰিলে তেওঁ এবাৰ আহি আৰক্ষী চকীখন পৰিদৰ্শন কৰি যাওক ।"
আৰক্ষী চকীখনৰ এনে দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে । নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে । সেয়ে শীঘ্ৰে আৰক্ষী চকীখনক পুনৰ আগৰ ৰূপ দিবলৈ ৰাইজে আহ্বান জনাইছে । আৰক্ষী চকীখনত আৰক্ষী নিয়োগ কৰি অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈও ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰে অসম আৰক্ষীৰ উন্নয়নৰ বাবে শেহতীয়া বছৰবোৰত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আৰক্ষী থানাবোৰ আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণৰো প্ৰকল্প হাতত লৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে সকলো সুবিধা থকাৰ পিছতো এখন আৰক্ষী চকীৰ এনে দুৰৱস্থাই ৰাইজক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে সঁচাকৈয়ে চৰকাৰে আৰক্ষী বিভাগৰ উন্নয়নৰ দিশত সচেতন নে ?
লগতে পঢ়ক :
'অপ্সৰা'ই হাঁহি বিৰিঙাইছে: এটা পৰিত্যক্ত চৰকাৰী ভৱন ৰূপান্তৰিত হ'ল বিবাহ ভৱনলৈ