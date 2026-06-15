ETV Bharat / state

মাকুমত উত্তেজনা, প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে আহত আৰক্ষী জোৱান

এজন ব্যক্তিক প্ৰহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মাকুমৰ গংগাবাৰীত ৷ প্ৰতিবাদী ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি ৷ এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত ৷

Mamuk
মাকুমৰ গংগাবাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: মাকুমৰ গংগাবাৰীত যোৱানিশা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এজন ব্যক্তিক প্ৰহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এই পৰিস্থিতিৰ ৷ আৰ্বান টেষ্টী নামৰ এখন ৰেস্তোৰাঁৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামে শতাধিক লোক ৷ সাধাৰণ কাজিয়াৰ মাজতেই এজন ব্যক্তিক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰেস্তোৰাঁখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৷

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, যোৱা শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত মুকুট ওৰাং নামৰ এজন স্থানীয় ব্যক্তি গংগাবাৰীস্থিত আৰ্বান টেষ্টী নামৰ ৰেস্তোৰাঁখনলৈ আহোঁতে কোনো এটা বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি স্বত্বাধিকাৰী ইমৰান ছিদ্দিকীৰ সৈতে বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় । এই বাক-বিতণ্ডাৰ পাছতে স্বত্বাধিকাৰী ইমৰান ছিদ্দিকীয়ে মুকুট ওৰাঙক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।

মাকুমৰ গংগাবাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat)

পৰৱৰ্তী সময়ত ছিদ্দিকীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় বহন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত ৰেস্তোৰাঁখনৰ সন্মুখত আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনক লগত লৈ একাংশ লোকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইমৰান ছিদ্দিকিক বিচাৰি প্ৰতিবাদ ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰু এটা সময়ত একাংশ উত্তেজিত লোকে ৰেস্তোৰাঁখন ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় ।

পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত মাকুম আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হয় যদিও প্ৰতিবাদী ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতিৰ ঘটনাও সংঘটিত হয় । যাৰ ফলত এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী জোৱানজন মাকুম আৰক্ষী থানাৰ বেংকিং দহোতীয়া । আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী জোৱানজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে মাকুমস্থিত তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ৰেস্তোৰাঁখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ইমৰান ছিদ্দিকিক আটক কৰি লৈ যায় মাকুম আৰক্ষীয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দল মোতায়েন কৰা হয় । সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে মুকুট ওৰাঙৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় আদায় দিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: আচৰিত ! গোলাঘাটৰ মক্ৰং চাহ বাগিচাৰ ডাষ্টবিনত উদ্ধাৰ ছাত্ৰ মৃতদেহ

TAGGED:

মাকুম
প্ৰতিবাদ
আৰক্ষী আহত
ইটিভি ভাৰত
PROTEST IN MAKUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.