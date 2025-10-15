ETV Bharat / state

কাজিৰঙাত গৰজিলে বনকৰ্মীৰ বন্দুকে, ঢলি পৰিল চোৰাং চিকাৰী

দীৰ্ঘদিনৰ পিছত গৰজিলে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীৰ বন্দুকে । ধৰাশায়ী এটা চোৰাং চিকাৰী ।

কাজিৰঙাত বনকৰ্মীৰ গুলীত নিহত চোৰাং চিকাৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 1:31 PM IST

কাজিৰঙা: কাজিৰঙাত বনকৰ্মীৰ গুলীত ধৰাশায়ী এটা চোৰাং চিকাৰী । নিশাৰ ভাগত হোৱা গুলীয়াগুলীত নিহত হয় চোৰাং চিকাৰীটো । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত মাইতাটাপুত সংঘটিত হৈছে এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা । বৰ্তমানো ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ।

জানিব পৰা মতে পুৱতি নিশা চাৰিজনীয়া এটা চোৰাং চিকাৰীৰ দলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰে বিভাগে । চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৰ সন্ধানত যোৱা বন সুৰক্ষাকৰ্মীৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল চোৰাং চিকাৰীয়ে । প্ৰত্যুত্তৰত বন সুৰক্ষা কৰ্মীয়েও গুলীচালনা কৰে চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোলৈ । উক্ত গুলীয়াগুলীত নিধন হয় হয় এটা চোৰাং চিকাৰী ।

ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই কয়, "আমি পুৱা ৪:৪০ বজাত আমি খবৰ পাওঁ । চাৰিজনীয়া এক চোৰাং চিকাৰীৰ দল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত সোমাইছিল । বন সুৰক্ষাকৰ্মীৰ সৈতে গুলীয়াগুলি হয়, ফলত এটা চোৰাং চিকাৰীৰ মৃত্যু হয় । মৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰিচয় বৰ্তমান পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বাকীকেইটা পলাই যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । বৰ্তমান সেই স্থানত অভিযান অব্যাহত আছে । বিশ্বনাথৰ ফালৰ পৰা নদীপথৰ ব্যৱহাৰ কৰি বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । এটা ৰাইফল পোৱা গৈছে । বাকী পৰ্যবেক্ষণ চলি আছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়ি থকাৰ বাবে নদী পথ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।"

