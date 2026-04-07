ETV Bharat / state

অস্তিত্বৰ সংকটত বৰদুৱাৰ বাগানৰ ২৫ খন গাঁৱৰ ৰাইজ

ছেটেলাইট টাউনশ্বিপক লৈ সংকটত বৰদুৱাৰ বাগানৰ বহু পৰিয়াল । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ক্ষোভ প্ৰকাশ ৰাইজৰ ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 4:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জাতি, মাটি, ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনতে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে বৰদুৱাৰ বাগানৰ বাসিন্দাসকল । ৰজাৰ দিনৰ পৰা বৰদুৱাৰ বাগানত বাস কৰি অহা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে ভূমিৰ অধিকাৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে । সম্প্ৰতি তেওঁলোক অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে । যাৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । কিয়নো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভূমিপট্টা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ঠগি আহিছে প্ৰায় ২৫০০ টা জনজাতীয় পৰিয়ালক ।

অস্তিত্বৰ সংকটত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল

এই সন্দৰ্ভত বৰদুৱাৰ বাগান ভূমি পট্টন দাবী কমিটীৰ সভাপতি গোবিন্দ ৰাভাই কয়, "২০০১ চনৰ পৰা আমি এই অঞ্চলত ৰজাৰ দিনৰ পৰা বসবাস কৰা ২৫ খন গাঁৱৰ প্ৰায় ২৫০০ পৰিয়ালে ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আবেদন জনাই আহিছোঁ । বহু সময়ত পট্টা দিম বুলি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ২০২৪ত তদানীন্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে আমাক ২০২৫ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিয়নো সেই সময়ত পঞ্চায়ত আৰু ৰাভা হাছং নিৰ্বাচনৰ আছিল । সেয়েহে ৩ টা নিৰ্বাচনত এই অঞ্চলৰ সকলোৱে আমি সহযোগিতা কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰি বিপুল ভোটত জয়ী কৰালোঁ । নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত ২০২৫ৰ ২৬ মে'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত ঘোষণা কৰিলে বৰদুৱাৰ বাগানত ছেটেলাইত টাউনশ্বিপ (উপগ্ৰহীয় নগৰ) নিৰ্মাণ হ'ব । তাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । আমাক পট্টা দিম বুলি ঠগি থাকিলে । জনজাতীয় ৰজা তিৰোট সিঙৰ শাসন কালৰে পৰা বসবাস কৰা সত্ত্বেও আজিলৈ আমাক পট্টা প্ৰদান নকৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক । ইয়াক বিপৰীতে ১৯৬৬ চনত গৰাখহনীয়াত ভগনীয়া মানুহখিনিক কিন্তু মাটিৰ পট্টা দিলে । সেয়েহে অঞ্চলবাসীয়ে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ চিন্তাচৰ্চা কৰিছে ।"

কিমান মাটি আছে বাগানখনত ?

তেওঁ লগতে কয়, "বৰদুৱাৰ বাগানখনৰ বৰ্তমান মাটিকালি আছে ১৩,৫০৯০ বিঘা দুই কঠা এক লেচা । তাৰ ভিতৰত ২২০০ বিঘাত চাহ বাগান আছে । বাকীখিনি মাটিত আমি বসবাস কৰি আছোঁ । তাত স্কুল আছে, ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী, সকলোকে সামৰি প্ৰায় ৯ হাজাৰ বিঘা মাটিত বসবাস কৰি আছোঁ । এই অঞ্চলত ৮০ শতাংশ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোক আছে । ছেটেলাইট টাউন এই অঞ্চলত হ'লে প্ৰায় ২৫০০ পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব । টাউনশ্বিপৰ সলনি গ্ৰোথ চেণ্টাৰৰ বাবে নিবিদা আহ্বান জনাইছে বুলি আমি শুনিছোঁ । চৰকাৰে প্ৰথমে ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ বুলি ক'লে । ইয়াৰ পিছত এদিনীয়া বিধানসভাত জনোৱা হৈছিল যে বৰদুৱাৰত নহয় পলাশবাৰীতহে হ'ব টাউনশ্বিপ। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে পলাশবাৰীৰ কত? যিমান মাটি চৰকাৰে বিচাৰিছে পলাশবাৰীৰ কত আছে? বৰদুৱাৰ বাগানত চেটেলাইট টাউনশ্বিপ নহয় কিন্তু তাত আৰবান টাউন প্লেনিং, জনেল প্লেনিং মাষ্টাৰ প্লেনিং হ'ব বুলি ক'লে । এইবিলাকৰ জৰিয়তে ট্রাইবেল বেল্ট - ব্লক উঠাই দিয়াৰ কৌশল চলাইছে । যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত আমি গম পালো যে ইয়াত গ্ৰোথ চেন্টাৰ বনোৱাৰ বাবে নিবিদা বিচাৰিছে। গ্ৰোথ চেন্টাৰ টাউনশ্বিপৰে অন্তৰ্গত হয় । আমি দাবী জনাইছিলো গ্ৰোথ চেন্টাৰ কত হ'ব আমাক দেখুৱাই দিয়ক । সেয়েহে আমি শংকা কৰিছো গ্ৰেট চেণ্ট্ৰাৰ বৰদুৱাৰ বাগান হ'ব । সেয়েহে আমি আজিৰ দিনত শংকিত হৈ আছো । সেয়ে এই নিৰ্বাচনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীক আমি মুকলি সমৰ্থন জনাইছো ।

নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ সদস্য অৰুণ দিয়াই কয় , " এই অঞ্চলৰ ২৫০০ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ সমস্যাই ত্ৰাসিত কৰি আছে। ৰজাৰ দিনৰ পৰা বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰ সকলে কিবা অদৃশ্য কাৰণত আজিলৈ মাটিৰ পট্টা দিয়া নহ'ল। বিজেপি চৰকাৰৰ যি জনবিৰোধী নীতি জনজাতীয় লোক সকলক উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা চলি আছে তাক লৈ আমি ত্ৰাসিত হৈ আছো। যিমানেই উন্নয়নৰ দিশত গৈছে সিমানেই জনজাতীয় লোকৰ ওপৰত মাধমাৰ আৰু অত্যাচাৰ হৈ আছে। বিজেপি চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২৫ শ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি কোৰ্পৰেট গোষ্ঠীক মাটি গোটাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ইয়াৰ পৰা কোনো লাভ নহয় জনজাতীয় লোকৰ। বৰঞ্চ জনজাতীয় সকলৰ উত্তৰ প্ৰজন্ম নিশেষ হৈ যাব । জনজাতীয় লোক সকলক আগৰে পৰা লাঞ্চিত বঞ্চিত হৈ আছে । "

তেজ দিম মাটি নিদিও

মহিলা সকলে কয়," আমি কনকলতাৰ দেশৰ মহিলা । তেজ দিম কিন্তু মাটি এৰি নিদিও । আমাক মাটিৰ পট্টা দিব লাগিব। । আমি চৰকাৰী আচনিবোৰ পাইছো যদিও আমাক চৰকাৰী আচনি নালাগে । আমি পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা বাস কৰি অহা ভূমিখিনিৰ অধিকাৰ আমাক লাগে । ভূমিৰ পট্টা লাগে ।

TAGGED:

বৰদুৱাৰ বাগান
ইটিভি ভাৰত অসম
গুৱাহাটী
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
SATELLITE TOWNSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.