ETV Bharat / state

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সাক্ষ্য বহন কৰা এখন বিশেষ ঠাই: ক'ত আছে এই ঐতিহাসিক সমল ?

সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন । সংৰক্ষণ-সংবৰ্ধনৰ অভাৱত এতিয়াও লোকচক্ষুৰ আঁৰত ।

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 2:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । ১৯৩৯ চনৰ পৰা ১৯৪৫ চনলৈকে চলিছিল এই বিশ্বৰণ । এই যুদ্ধত ৫ৰ পৰা ৭ কোটি লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয় । এই যুদ্ধ মানৱ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ঘাতক যুদ্ধ বুলি বহুতে ক'ব খোজে ।

গোলাঘাটত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমল আৰু সাক্ষ্য বহন কৰা এখন বিশেষ ঠাই (ETV Bharat Assam)

ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ঘাতক যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ সেই সময়ত গোলাঘাট জিলাতো পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল । যাৰ সাক্ষ্য আজিও বহন কৰি আছে গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বগৰীজেং আধাৰসত্ৰ সংযোগী পথৰ তলত থকা ৰে'লৱে কালভাৰ্টসমূহে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মিত্ৰশক্তিৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল বগৰীজেং । যাৰ ফলস্বৰূপে এই অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰিছিল এক বিশেষ সেনাবাহিনীৰ ঘাটি । সেই সময়ত এই সেনাবাহিনীৰ ঘাটিত আছিল এক কাৰিকৰী বিভাগ । এই বিভাগটোৰ কাম আছিল পথ, দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰা ।

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

সুচল যাতায়াতৰ বাবে ৰে'লপথ নিৰ্মাণ

বগৰীজেং অঞ্চলত থকা এই সামৰিক বাহিনীৰ ঘাটিত গধুৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াবলৈ এটা ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । গোলাঘাটৰ শালমাৰা আৰু আধাৰসত্ৰৰ মাজৰ এটা অংশৰে বৰগীজেং সেনাবাহিনীৰ ঘাটিলৈ এই ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰিছিল । প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে অঞ্চলটোত সেই সময়ত ১০টা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

এই কালভাৰ্টসমূহৰ ভিতৰত ক'ৰবাত যদি যুৰীয়া, ক'ৰবাত আকৌ এটাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "মই দেখা নাই কিন্তু আগৰ বুঢ়া মানুহে কৈছিল যে আগতে ইয়াত ৰে'লপথ আছিল । বৰগীজেং অঞ্চলত সেনাবাহিনীৰ ঘাটিলৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াবলৈ এই ৰে'লপথ আছিল । তেখেতসকলে সৰু থাকোঁতেই এই ৰে'লপথেৰে ৰে'ল চলাচল কৰা দেখিছিল ।"

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমলক লৈ গৱেষণা

আনহাতে, এই ৰে'লপথ সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰি থকা গোলাঘাটৰ জাফ্ৰুল ইমতিয়াজ আলীয়ে কয়, "বগৰীজেং অঞ্চলৰ এই পথছোৱাত প্ৰায় ১০টা কালভাৰ্ট আছে ।‌ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বৰগীজেং অঞ্চলত দুটা সামৰিক বাহিনীৰ ঘাটি স্থাপন কৰা হৈছিল । ইয়াৰে এটা সামৰিক বাহিনীৰ আৰু এটা কাৰিকৰী বিভাগৰ । গোলাঘাটৰ পৰা যোৱা মূল ৰে'লপথৰ পৰা সামৰিক বাহিনীৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এটা অস্থায়ীৰূপে ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰিছিল ।"

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সেই সময়ত এই ৰেলপথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে এই কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ শেষৰ ফালে কোহিমা, ইম্ফল, জাপানৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল । সেই সময়ত এলাইট বাহিনীৰ বাবে গোলাঘাট এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল আৰু বগৰীজেঙত ৫৮ ৰয়েল ইঞ্জিনীয়াৰিং বিভাগে বাহৰ পাতিছিল । এই ইঞ্জিনীয়াৰিং বিভাগৰ দায়িত্ব আছিল গোলাঘাটৰ পৰা বাৰ্মা সিমান্তলৈকে পথ আৰু দলং নিৰ্মাণ কৰা । তেওঁলোকে পথ আৰু দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গোলাঘাটত সা-সামগ্ৰী মজুত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা এই সা-সামগ্ৰী নিবলৈ এই ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰিছিল ।"

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এলাগী হৈ পৰে ৰে'লপথ

এই সন্দৰ্ভত গৱেষকগৰাকীয়ে কয়, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত এই ৰে'লপথ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল । কিন্তু ১৯৬২ চনৰ চীনা যুদ্ধৰ সময়লৈকে আছিল । কিন্তু চীনা যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা বাবে এই ৰে'লপথ উঠাই লৈ গৈছিল । এই ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ টুকুৰা-টুকুৰকৈ আছে । যাৰবাবে আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত গোলাঘাটত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ । কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য বৰ্তমানলৈকে উদঘাটন কৰিব পৰা হোৱা নাই ।"

Golaghat World War II memory
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহৃত যুদ্ধবিমান (ETV Bharat Assam)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত গোলাঘাটত আছিল বিমান ঘাটি

গোলাঘাটৰ বগৰীজেং অঞ্চলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে এটা বিমান ঘাটি তথা বন্দৰ গঢ়ি তুলিছিল । ৬০০০ ফুট দৈৰ্ঘৰ ৰাণৱেৰ এই ঘাটিটো ১৯৪৪ চনৰ ১ আগষ্টৰ পৰা ১৯৪৫ চনৰ ২৫ নৱেম্বৰলৈকে আছিল USAAF (United States Army Air Force)ৰ অধীনৰ ATC (Air traffic command)ৰ হাতত । মূলত চাবুৱা বিমান ঘাটিৰ লগত সংলগ্ন আছিল এই বগৰীজেং বায়ুসেনাৰ যোগাযোগ ঘাটি ।

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

অসমৰ পৰা চীনলৈ পৰিবহণ আৰু যোগাযোগৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈছিল এই ঘাটিটো । এই গোলাঘাট ঘাটিটো আছিল 1334 AAFBU (Amerrcan Air Force Base Unit) । ম্যানমাৰৰ বিখ্যাত 2nd Cindit operation-ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল ।

Golaghat World War II memory
সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতিচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, গোলাঘাটৰ আশে-পাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ দুখনকৈ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । ইয়াৰে এখন হৈছে C87 আৰু এইখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ১৯৪৫ চনৰ ৫ মে'ত । আনহাতে, আনখন আছিল C109 আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ১৯৪৫ চনৰ ৬ আগষ্টত । এই দুখন বিমানৰ দুৰ্ঘটনাত মুঠ আঠজন সদস্যৰ মৃত্যু হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :ঘূণাসুঁতি... ন-সাজেৰে সজীৱ হ'ব মিৰি-জীয়ৰী উপন্যাসৰ পটভূমি
লগতে পঢ়ক :অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰক! লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ পত্ৰ

TAGGED:

WORLD WAR II
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
গোলাঘাটত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমল
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT WORLD WAR II MEMORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.