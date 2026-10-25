৪০ বছৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ পৰা সন্ধানহীন ব্যক্তিৰ সন্ধান ওলাল বাংলাদেশত, কিন্তু কেনেকৈ ?
৪০ বছৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ব্যক্তিৰ সন্ধান ওলাইছে বাংলাদেশত, সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ভিডিঅ' ৷
Published : October 25, 2026 at 5:27 PM IST
যোৰহাট : ১৯৮৬ চনৰ কোনোবা এটা দিন, হঠাৎ যোৰহাটৰ গড়মূৰ ইটাখুলি গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল এজন যুৱক ৷ পঢ়া-শুনা মেধাৱী আছিল যদিও বহু দিনলৈ সন্ধান নোপোৱাৰ বাবে তেতিয়া হয়তো যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে মানি লৈছিল ৷ কিন্তু এবছৰ, দুবছৰকৈ প্ৰায় চাৰি দশকৰো অধিক কাল পাৰ হ’ল ৷ এতিয়া সন্ধান ওলাইছে যোৰহাটৰ গড়মূৰ ইটাখুলি গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকজনৰ ৷
৪০ বছৰৰ পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকজনৰ নাম আছিল কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রী আৰু ৪০ বছৰৰ পাছত পৰিস্থিতি সাপাক্ষে কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ নাম সলনি কৰি সঞ্জু নামেৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাংলাদেশত বসবাস কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ যিটো এতিয়া সকলোৰে বাবে কৌতুহলৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷
কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ সন্দৰ্ভত কেনেকৈ পোৱা গ'ল তথ্য ?
বৰ্তমান যোগাযোগৰ অন্যতম মাধ্যম হৈছে সমাজিক মাধ্যম ৷ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ সমগ্ৰ ঘটনা ৷ ঘটনা অনুসৰি, বাংলাদেশৰ চাপাইনবাবগঞ্জ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত বিগত কেইবাদিন ধৰি এগৰাকী মানসিকভাৱে ভাগি পৰা ব্যক্তিৰ অৱস্থান প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় একাংশ যুৱকে ৷ তেতিয়া স্থানীয় যুৱকৰ কৌতুশল ওপজাত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰিলে ৷
ব্যক্তি জনে কয় গ'ল নিজৰ পৰিচয়, পূৰ্বৰ নাম আৰু ঠিকনা ৷ তেতিয়া সকলো আচৰিত হৈ পৰিল ৷ ইফালে স্থানীয় যুৱককেইজনে মোবাইলত বন্দী কৰিছিল ব্যক্তিজনৰ প্ৰতিটো কথা ৷ সেই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰে যুৱক কেইজনে আৰু ভাইৰেল হৈ পৰিল ভিডিঅ'টো ৷
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো ব্যক্তিজনে কৈছে, "নাম কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রী, পিতৃৰ নাম দিল বাহাদুৰ ছেত্রী ৷ ঠিকনা যোৰহাটৰ গড়মূৰ ইটাখুলি গাঁও, ডাকঘৰ-যোৰহাট, জিলা-যোৰহাট, অসম ৷"
ইয়াৰ পাছতে যুৱকেইজনে ব্যক্তিজনক যোৰহাটৰ নিজ গৃহলৈ ঘূৰাই নিবলৈ বিভিন্ন মাধ্যমৰ সহায় লৈছে ৷ এই খবৰে এতিয়া অসমত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কি পৰিস্থিতি, কেনেকৈ ৪০ বছৰৰ পূৰ্বে বাংলাদেশলৈ গৈছিল ব্যক্তিজন, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷
যোৰহাটত কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ আত্মীয় আছে নে, তেওঁলোকে কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীক চিনি পায়নে ?
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত ব্যক্তিজনে দাবী কৰাৰ দৰে কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ পৰিয়ালৰ সন্ধানত যোৰহাটৰ গড়মূৰ ইটাখুলি গাঁৱত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক ৷ তাৰ পাছতে কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রী পৰিয়ালৰ সন্ধান পোৱা গ'ল যদিও আত্মীয়ই কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীক চিনি নাপাওঁ বুলিয়ে ক'লে ৷
এই সন্দৰ্ভত কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ খুড়াকৰ পৰিয়াল লোক বুলি সন্দহে কৰা এগৰাকী যুৱতীয় কয়, "কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীক আমি চিনি নাপাওঁ ৷ কাৰণ তেওঁ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই বা শুনা নাই ৷ ৪০ বছৰ পূৰ্বে আমাৰ জন্ম হোৱা নাছিল ৷ এতিয়া চিনাক্ত কৰিবলৈ তেওঁৰ (কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ) মাক-দেউতাক, ককায়েক, ভনীয়েক কোনো নাই ৷ কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ ককায়েকে সকলো মাটি-বাৰী বিক্ৰী কৰি শেষ কৰিলে ৷"
এজন যুৱকে কয়, "কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্রীৰ সম্পৰ্কে এটা কথাই শুনিছিলো, তেওঁ পঢ়া-শুনা ভাল আছিল বুলি ৷ তেওঁ যোৰহাটৰ চিকেবি কলেজতো পঢ়িছিল বুলি জানিছিলো ৷ কিন্তু কেতিয়াও দেখা নাছিলো ৷"
আনহাতে, বৰ্তমান ইটাখুলিত কৃষ্ণ বাহাদুৰৰ খুড়াকৰ পৰিয়ালটোহে আছে । ইফালে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্ৰীক অসমলৈ ঘূৰাই অনা ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল’বলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:‘‘বৰাকত নচলিব অসমীয়া গান’’ : শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ