বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ ধেমাজিৰ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সহায়ৰ কাতৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ

বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ ধেমাজিৰ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সহায়ৰ কাতৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ
বহিঃৰাজ্যত বাৰে বাৰে নিৰুদ্দেশ হৈ আহিছে অসমৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ আপোনজন । এইবাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন ধেমাজিৰ এজন লোক ।
Published : August 25, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 8:05 PM IST
ধেমাজি : ৰাজ্যত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰখন সম্প্ৰসাৰিত হোৱা বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া অসমৰ যুৱক-যুৱতী তথা ব্যক্তিয়ে কামৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলা প্ৰৱণতা কম হোৱা নাই ।
আনহাতে, অসমৰ পৰা কামৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ বিভিন্ন সময়ত বহু ব্যক্তি বিপদত পৰাৰো উদাহৰণ অলেখ । ইয়াৰে ভিতৰত বহুতে আকৌ জীৱন পৰ্যন্ত দিবলগা হোৱাৰ বিপৰীতে বহু লোক সন্ধানহীন হয় । নিশ্চিতভাৱে এইটো এক চিন্তনীয় বিষয় ।
কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে বহিঃৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ হয় অসমৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ আপোনজন ? কিমান দিনলৈ এনেদৰে ওলাই থাকিব কাৰোৱাৰ পত্নী আৰু পিতৃ-মাতৃৰ চকুলো ? এয়া নিশ্চয় এক গুৰুতৰ প্ৰশ্ন ।
তাৰে মাজতে পুনৰ বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ এজন লোক সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । এইবাৰ বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হ’ল ধেমাজিৰ হাতীগড়ৰ অনন্ত বৰগোহাঁই নামৰ এজন লোক ৷
পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱ মতে, যোৱা ২২ আগষ্টত তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰে'লেৰে বেংগালুৰুলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আদবাটতে নামি সন্ধানহীন হৈ পৰে ব্যক্তিজন ৷ পিছত যি ঠাইত তেওঁ নামিছিল সেই ঠাইটুকুৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজমন্দিৰ বুলি জানিব পাৰে যদিও সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ ক’লৈ গ’ল আজিলৈকে জানিব পৰা নাই ৷
ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৱে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত পত্নী দুলুমণি বৰগোহাঁয়ে কয়, "তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ ট্ৰেইনত গৈছিল ৷ শুকুৰবাৰৰ দিনা তেওঁ গৈছিল ৷ ২১ আগষ্টত তেওঁ গাঁৱৰ কেইজনমান মানুহৰ লগত গৈছিল ৷ কোম্পানীত কাম কৰিবলৈ গৈছিল । বৰ্তমান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজমন্দিৰ নামৰ ঠাইতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷“
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজলৈ হাতযোৰ কৰি পত্নী আৰু মাতৃৰ অনুৰোধ, সন্ধানহীন অনন্ত বৰগোহাঁইক যিকোনো প্ৰকাৰে সুস্থ শৰীৰে নিজগৃহলৈ লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক । এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ পত্নী দুলুমণি বৰগোহাঁই আৰ মাতৃয়ে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে ৷
ইফালে ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনশীল ব্যক্তিগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাত বৃদ্ধা পিতৃ-মাতৃ আৰ দুটি সন্তানৰ সৈতে বাস কৰা পৰিয়ালটোৰ মূৰত এতিয়া আকাশী সৰগ ভাগি পৰিছে ৷
আনহাতে, কোনো সদাশয় লোকে ব্যক্তিগৰাকীৰ কিবা সন্ধান পালে 9954406946 নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে আহ্বান জনাইছে ৷