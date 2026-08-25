ETV Bharat / state

বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ ধেমাজিৰ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সহায়ৰ কাতৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ

বহিঃৰাজ্যত বাৰে বাৰে নিৰুদ্দেশ হৈ আহিছে অসমৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ আপোনজন । এইবাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন ধেমাজিৰ এজন লোক ।

Dhemaji person missing
বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ ধেমাজিৰ ব্যক্তি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 7:47 PM IST

|

Updated : August 25, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : ৰাজ্যত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰখন সম্প্ৰসাৰিত হোৱা বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া অসমৰ যুৱক-যুৱতী তথা ব্যক্তিয়ে কামৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলা প্ৰৱণতা কম হোৱা নাই ।

আনহাতে, অসমৰ পৰা কামৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ বিভিন্ন সময়ত বহু ব্যক্তি বিপদত পৰাৰো উদাহৰণ অলেখ । ইয়াৰে ভিতৰত বহুতে আকৌ জীৱন পৰ্যন্ত দিবলগা হোৱাৰ বিপৰীতে বহু লোক সন্ধানহীন হয় । নিশ্চিতভাৱে এইটো এক চিন্তনীয় বিষয় ।

বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ ধেমাজিৰ ব্যক্তি (ETV Bharat Assam)

কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে বহিঃৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ হয় অসমৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ আপোনজন ? কিমান দিনলৈ এনেদৰে ওলাই থাকিব কাৰোৱাৰ পত্নী আৰু পিতৃ-মাতৃৰ চকুলো ? এয়া নিশ্চয় এক গুৰুতৰ প্ৰশ্ন ।

তাৰে মাজতে পুনৰ বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ এজন লোক সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । এইবাৰ বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হ’ল ধেমাজিৰ হাতীগড়ৰ অনন্ত বৰগোহাঁই নামৰ এজন লোক ৷

Dhemaji person missing
কণমানি পুত্ৰৰ সৈতে নিৰুদ্দিষ্ট অনন্ত বৰগোহাঁই (ETV Bharat Assam)

পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱ মতে, যোৱা ২২ আগষ্টত তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰে'লেৰে বেংগালুৰুলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আদবাটতে নামি সন্ধানহীন হৈ পৰে ব্যক্তিজন ৷ পিছত যি ঠাইত তেওঁ নামিছিল সেই ঠাইটুকুৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজমন্দিৰ বুলি জানিব পাৰে যদিও সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ ক’লৈ গ’ল আজিলৈকে জানিব পৰা নাই ৷

ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৱে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷

Dhemaji person missing
দাখিল কৰা নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

ঘটনা সন্দৰ্ভত পত্নী দুলুমণি বৰগোহাঁয়ে কয়, "তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ ট্ৰেইনত গৈছিল ৷ শুকুৰবাৰৰ দিনা তেওঁ গৈছিল ৷ ২১ আগষ্টত তেওঁ গাঁৱৰ কেইজনমান মানুহৰ লগত গৈছিল ৷ কোম্পানীত কাম কৰিবলৈ গৈছিল । বৰ্তমান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজমন্দিৰ নামৰ ঠাইতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷“

Dhemaji person missing
নিৰুদ্দিষ্ট ব্যক্তিজনৰ ভোটাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড (ETV Bharat Assam)

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজলৈ হাতযোৰ কৰি পত্নী আৰু মাতৃৰ অনুৰোধ, সন্ধানহীন অনন্ত বৰগোহাঁইক যিকোনো প্ৰকাৰে সুস্থ শৰীৰে নিজগৃহলৈ লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক । এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ পত্নী দুলুমণি বৰগোহাঁই আৰ মাতৃয়ে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে ৷

ইফালে ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনশীল ব্যক্তিগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাত বৃদ্ধা পিতৃ-মাতৃ আৰ দুটি সন্তানৰ সৈতে বাস কৰা পৰিয়ালটোৰ মূৰত এতিয়া আকাশী সৰগ ভাগি পৰিছে ৷

আনহাতে, কোনো সদাশয় লোকে ব্যক্তিগৰাকীৰ কিবা সন্ধান পালে 9954406946 নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে আহ্বান জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক :যোৰহাটত ছলনাময়ী যুৱতীৰ বাবে পুত্ৰই ঘৰতে লুটিলে ৬০ লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰসহ নগদ ধন
Last Updated : August 25, 2026 at 8:05 PM IST

TAGGED:

ধেমাজিৰ যুৱক নিৰুদ্দেশ
বহিঃৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ অসমীয়া
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
DHEMAJI PERSON MISSING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.